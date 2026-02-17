Rusko vypálilo na Ukrajinu několik hodin před mírovými rozhovory v Ženevě 400 dronů a 29 raket

17. 2. 2026

Ruské útoky ukazují pohrdání mírovými rozhovory, říká ukrajinský ministr zahraničí

Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha řekl, že noční ruský útok na Ukrajinu byl poučný, protože ukázal, „do jaké míry Rusko pohrdá mírovými snahami“.

Moskva rozumí pouze jazyku nátlaku. Nebude brát diplomacii vážně, pokud nebude diplomacie podpořena silou,“ varoval.

Sybiha vyzval k novému balíku sankcí – jeden připravuje EU k čtvrtému výročí plnohodnotné agrese příští týden.

Zelenskyj vyzývá spojence, aby „reagovali na všechny tyto útoky proti životu“, zatímco začínají rozhovory zprostředkované USA mezi vysokými ruskými a ukrajinskými představiteli  

„Ukrajina by měla rychle usednout k jednacímu stolu,“ říká Trump o jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem

Na otázku ohledně včerejších jednání v Ženevě americký prezident Donald Trump odpověděl:

Ukrajina by měla rychle usednout k jednacímu stolu. To je vše, co vám řeknu. Jsme v pozici, kdy chceme, aby přišli.“

O víkendu ukrajinský prezident Zelenskyj zdůraznil, že využívá všechny možné kanály pro jednání s USA, aby nikdo – včetně Trumpa – neměl záminku tvrdit, že Kyjev nemá o jednání zájem.

Ranní zahájení: Zelenskyj volá po „spravedlnosti a síle“, zatímco ruské útoky pokračují jen několik hodin před mírovými rozhovory v Ženevě.

Vysocí ukrajinští a ruští představitelé se scházejí ve Švýcarsku k dalšímu kolu rozhovorů zprostředkovaných Trumpovou administrativou, několik dní před čtvrtým výročím plnohodnotné invaze Moskvy na Ukrajinu.

Dvoudenní setkání by mělo odrážet jednání, která se konala počátkem tohoto měsíce v Abú Dhabí, za účasti zástupců Washingtonu, Kyjeva a Moskvy.

„Navzdory obnoveným snahám USA o oživení diplomacie zůstávají naděje na náhlý průlom nízké, protože Rusko nadále klade maximalistické požadavky na Ukrajinu.“

V noci Rusko vypustilo téměř 400 dronů a 29 raket různých typů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jednalo se o kombinovaný útok, záměrně vypočítaný tak, aby způsobil co největší škody našemu energetickému sektoru,“ řekl.

Vyzval mezinárodní partnery, aby „reagovali na všechny tyto útoky proti životu“, a naléhal na ně, aby Rusko pohnali k odpovědnosti za jeho agresi.

Naše diplomacie bude účinnější, pokud bude existovat spravedlnost a síla. Síla tlaku na Ruskou federaci – tlak sankcí a stálá, rychlá podpora ukrajinské armády a naší protivzdušné obrany.

Aby byl mír skutečný a spravedlivý, musí být opatření zaměřena na jediný zdroj této agrese – protože to je Moskva, která pokračuje v zabíjení, masivních útocích a nájezdech.“

Americká delegace v Ženevě bude také vést samostatná jednání s Íránem o jeho jaderném programu, protože v regionu narůstá napětí.


Zdroj v angličtině ZDE

