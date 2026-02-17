Rusko vypálilo na Ukrajinu několik hodin před mírovými rozhovory v Ženevě 400 dronů a 29 raket
17. 2. 2026
„Moskva rozumí pouze jazyku nátlaku. Nebude brát diplomacii vážně, pokud nebude diplomacie podpořena silou,“ varoval.
Na otázku ohledně včerejších jednání v Ženevě americký prezident Donald Trump odpověděl:
„Ukrajina by měla rychle usednout k jednacímu stolu. To je vše, co vám řeknu. Jsme v pozici, kdy chceme, aby přišli.“
O víkendu ukrajinský prezident Zelenskyj zdůraznil, že využívá všechny možné kanály pro jednání s USA, aby nikdo – včetně Trumpa – neměl záminku tvrdit, že Kyjev nemá o jednání zájem.
Ranní zahájení: Zelenskyj volá po „spravedlnosti a síle“, zatímco ruské útoky pokračují jen několik hodin před mírovými rozhovory v Ženevě.
Vysocí ukrajinští a ruští představitelé se scházejí ve Švýcarsku k dalšímu kolu rozhovorů zprostředkovaných Trumpovou administrativou, několik dní před čtvrtým výročím plnohodnotné invaze Moskvy na Ukrajinu.
Dvoudenní setkání by mělo odrážet jednání, která se konala počátkem tohoto měsíce v Abú Dhabí, za účasti zástupců Washingtonu, Kyjeva a Moskvy.
„Navzdory obnoveným snahám USA o oživení diplomacie zůstávají naděje na náhlý průlom nízké, protože Rusko nadále klade maximalistické požadavky na Ukrajinu.“
V noci Rusko vypustilo téměř 400 dronů a 29 raket různých typů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Jednalo se o kombinovaný útok, záměrně vypočítaný tak, aby způsobil co největší škody našemu energetickému sektoru,“ řekl.
Vyzval mezinárodní partnery, aby „reagovali na všechny tyto útoky proti životu“, a naléhal na ně, aby Rusko pohnali k odpovědnosti za jeho agresi.
„Naše diplomacie bude účinnější, pokud bude existovat spravedlnost a síla. Síla tlaku na Ruskou federaci – tlak sankcí a stálá, rychlá podpora ukrajinské armády a naší protivzdušné obrany.
Aby byl mír skutečný a spravedlivý, musí být opatření zaměřena na jediný zdroj této agrese – protože to je Moskva, která pokračuje v zabíjení, masivních útocích a nájezdech.“
Americká delegace v Ženevě bude také vést samostatná jednání s Íránem o jeho jaderném programu, protože v regionu narůstá napětí.
Zdroj v angličtině ZDE
