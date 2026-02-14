Ocasio-Cortezová konstatovala, že bezpodmínečná vojenská pomoc USA Izraeli „umožnila genocidu v Gaze“
14. 2. 2026
čas čtení 6 minut
Na bezpečnostní konferenci v Mnichově se Hagar Shezaf z izraelského deníku Haaretz zeptal Alexandrie Ocasio-Cortezové, zda si myslí, že „demokratický kandidát na prezidenta v volbách v roce 2028 by měl přehodnotit vojenskou pomoc Izraeli“.
„Pro mě nejde jen o prezidentské volby,“ odpověděla Ocasio-Cortezová, „osobně si myslím, že Spojené státy mají povinnost dodržovat své vlastní zákony, zejména Leahyho zákony.
„Osobně si myslím, že myšlenka zcela bezpodmínečné pomoci, bez ohledu na to, co člověk dělá, nedává smysl,“ dodala. „Myslím si, že to umožnilo genocidu v Gaze a že máme tisíce mrtvých žen a dětí... což bylo zcela zbytečné.
„Proto se domnívám, že prosazování našich vlastních zákonů prostřednictvím Leahyho zákonů, které vyžadují podmíněnou pomoc za všech okolností, kdy dochází k hrubému porušování lidských práv, je vhodné,“ uzavřela Ocasio-Cortezová.
Leahyho zákony jsou dvě zákonná ustanovení pojmenovaná po bývalém senátorovi Patricku Leahym, který je zavedl v 90. letech a která zakazují americkému ministerstvu obrany a ministerstvu zahraničí poskytovat finanční prostředky „jednotkám zahraničních bezpečnostních sil, u nichž existují věrohodné informace o tom, že se tyto jednotky dopouštějí hrubého porušování lidských práv“.
Podle Charlese Blahy, bývalého ředitele úřadu ministerstva zahraničí, který vede prověřování zahraničních bezpečnostních jednotek podle Leahyho zákonů, však „úředníci ministerstva tvrdí, že izraelské jednotky podléhají stejným prověřovacím standardům jako jednotky z jakékoli jiné země. Možná teoreticky. Ale v praxi to prostě není pravda.“
V mnichovské panelové diskusi Alexandria Ocasio-Cortezová a Gretchen Whitmerová kritizovaly Trumpa za poškození postavení USA ve světě
Dvě potenciální demokratické kandidátky na prezidentku v roce 2028, Gretchen Whitmerová, guvernérka Michiganu, a Alexandria Ocasio-Cortezová, kongresmanka z New Yorku, kritizovaly škody, které Donald Trump způsobil zahraničním vztahům USA, ve svých úvodních projevech na panelové diskusi, která proběhla na mnichovské bezpečnostní konferenci..
Whitmer se zaměřila na dopad cel, které Trump uvalil na Kanadu, na ekonomiku jejího státu a zmínila ekonomický význam výroby automobilů, která se odehrává na hranicích mezi Detroitem a Windsorem v Ontariu.
Trump nedávno pohrozil, že zablokuje otevření nového mostu mezi Detroitem a Windsorem financovaného Kanadou, který ve svém prvním funkčním období podporoval.
Ocasio-Cortezová nejprve uvedla, že Spojené státy jsou v důsledku Trumpovy politiky, která „napnula“ vztahy s evropskými spojenci a opustila závazek k dodržování lidských práv, „ve velmi kompromitující pozici“.
„Cla samozřejmě poškodila Američany,“ dodala a dále poškodila vztahy s americkými spojenci.
„Jsme šokováni tím, jak prezident ničí naše vztahy s evropskými spojenci,“ řekla Ocasio-Cortezová, „jeho výhrůžky ohledně Grónska nejsou vtip, nejsou zábavné, ohrožují velmi důvěryhodné vztahy, které umožňují trvalý mír.“
„Drtivá většina amerického lidu nechce, aby se tyto vztahy zhoršily,“ řekla newyorská kongresmanka.
Třetím členem panelu, který hájí Trumpovu zahraniční politiku, je Matthew Whitaker, který působil v první Trumpově administrativě a nyní je velvyslancem USA při Severoatlantické alianci.
Ocasio-Cortezová říká, že Ukrajina by měla vést mírové rozhovory, ale „neměli bychom odměňovat imperialismus“
Na otázku, jak by mělo vypadat vítězství na Ukrajině, Alexandria Ocasio-Cortezová odpověděla, že Ukrajinci by měli vést jakékoli mírové rozhovory. „Žádná diskuse o Ukrajině se nemůže odehrát bez Ukrajiny. Takže samozřejmě vedou, pokud jde o stanovení podmínek,“ řekla. „Celkově bychom jako zásadu neměli odměňovat imperialismus.
„Nemyslím si, že bychom měli Rusku nebo jakékoli jiné zemi dovolit, aby nadále porušovala suverenitu jiného státu a byla za to odměňována,“ dodala kongresmanka.
Ocasio-Cortezová říká, že radikální změny v zahraniční politice USA podkopávají důvěru spojenců, protože „jsme nesolidní“ a vstupujeme do dohod a vystupujeme z nich
Na mnichovské bezpečnostní konferenci byla Alexandria Ocasio-Cortez dotázána na klesající důvěru ve Spojené státy jako spolehlivého spojence. Souhlasila, že radikální změny v politice USA jsou škodlivé, protože Trump nejprve během svého prvního funkčního období odstoupil od mezinárodních dohod, poté se Biden znovu připojil k paktům, ale Trump se vrátil a USA z nich opět vystoupil.
„Zahraniční politika USA a některé z našich základních a fundamentálních hodnotových závazků se zdají být přijímány na základě stranické příslušnosti toho, kdo je zrovna zvolen,“ řekla Ocasio-Cortezová.
„Jsme nesolidní,“ pokračovala kongresmanka, „s USAID, s Pařížskou klimatickou dohodou, s mnoha našimi závazky, a nemyslím si, že to je pro zemi dobré. Myslím si, že nejlepší je, když podepíšeme dohodu a jsme její součástí, zůstat v ní, aby věděli, že naše závazky odrážejí hodnoty naší země způsobem, který přesahuje stranickou příslušnost.“
Macron vyzývá Evropu, aby „prokázala neochvějné odhodlání bránit své zájmy“ a kritizuje USA
Během svého dnešního projevu na mnichovské bezpečnostní konferenci francouzský prezident Emmanuel Macron pokračoval ve své výzvě k opětovnému potvrzení globální pozice Evropy a přidal několik kritických poznámek na adresu obchodní a zahraniční politiky USA vůči Evropě.
Pokud chceme, aby nás na evropském kontinentu i mimo něj brali vážně, musíme světu prokázat naše neochvějné odhodlání bránit naše vlastní zájmy. Začíná to samozřejmě pokračováním v poskytování podpory Ukrajině, ale mohlo by to pěkně pokračovat odvrácením neoprávněných cel a zdvořilým odmítnutím neoprávněných nároků na evropském území.
To jsme udělali a to budeme [i nadále] dělat.“
Zdálo se, že narážel na hrozbu cel ze strany USA a Trumpovy plány na anexi Grónska.
Zdroj v angličtině ZDE
365
Diskuse