Izraelský návrh zákona o trestu smrti nařizuje za stejné trestné činy popravu Palestinců a uvěznění Izraelců
12. 2. 2026
Právní a bezpečnostní experti, kteří se zúčastnili panelové diskuse o legislativě v Knesetu – včetně zástupců ministerstva spravedlnosti a ministerstva obrany – se postavili proti znění návrhu zákona. Varovali, že několik jeho ustanovení je protiprávních a má „závažné mezinárodní důsledky“.
Nejnovější návrh zákona o trestu smrti, který předložila krajně pravicová strana Otzma Yehudit z koalice Netanjahua, ukládá trest smrti pro Palestince odsouzené za teroristické činy, které vedly k vraždě, ale ponechává prostor pro to, aby izraelští občané odsouzení za stejný trestný čin byli odsouzeni k doživotnímu vězení.
Jedna z klauzulí návrhu zákona stanoví, že ministr obrany může povolit vojenskému veliteli, aby rozhodl, že obyvatel Západního břehu, který úmyslně způsobil smrt osoby za okolností považovaných za terorismus, může být potrestán pouze smrtí. Zákon stanoví, že toto rozhodnutí se nevztahuje na izraelské občany nebo obyvatele.
Naproti tomu v kapitole týkající se soudního řízení před izraelskými soudy je trestem „smrt nebo doživotní vězení“. pravomoc ministra obrany. Poznamenal, že postoj ministra obrany Israela Katze k této otázce dosud nebyl formulován.
Nechama Pearl, právnička Národní bezpečnostní rady, uvedla, že ministerský legislativní výbor rozhodl, že slova „pouze trest smrti“ budou ze zákona vypuštěna, aby soudci mohli podle svého uvážení odsoudit izraelské občany k doživotnímu vězení.
Lilach Wagnerová, úřednice ministerstva spravedlnosti, tvrdila, že návrh zákona nesplňuje ústavní normy. Poznamenala, že i samotní bezpečnostní úředníci „zaujali opatrný přístup k otázce, zda návrh zákona splňuje svůj deklarovaný hlavní účel, přičemž je zřejmé, že návrh má závažné mezinárodní důsledky“.
V odpovědi na otázku poslance Gilada Kariva z Demokratické strany Wagnerová uvedla, že ministr spravedlnosti Yariv Levin se domnívá, že návrh zákona představuje problém, protože omezuje pravomoc státu nad trestnými činy. Poznamenala, že pokud je trestný čin, na který se zákon vztahuje, byl spáchán na izraelském území osobou, která není izraelským občanem, bude tato osoba souzena vojenskými soudy na Západním břehu. Zákon tak přiznává výlučnou jurisdikci soudu na Západním břehu.
„Neslyšeli jsme zde žádné vysvětlení, proč byla tato [situace] vytvořena, proč byla požadována,“ řekla Wagnerová. V současné době mohou být teroristé obvinění z vraždy na území Izraele souzeni u izraelských soudů.
Podplukovník Eliran Ben Eliezer, úředník ministerstva obrany, řekl zákonodárcům, že zákaz zmírnění trestu Palestincům ze Západního břehu porušuje ustanovení Ženevské úmluvy. „ Jak je známo, v oblasti Judeje a Samaří postupujeme podle jejích ustanovení,“ poznamenal. Proto je podle něj postoj ministerstva obrany takový, že tato klauzule by neměla být do návrhu zákona zahrnuta.
Ben Eliezer dodal, že skutečnost, že zákaz zmírňování trestů se vztahuje pouze na Palestince ze Západního břehu, a nikoli na občany nebo obyvatele izraelského území, „může také vyvolat potíže v kontextu mezinárodního pohledu na tento návrh“.
Zákon stanoví, že v případě izraelských občanů může premiér požádat soud o odklad výkonu trestu na dobu nejvýše 180 dnů. Premiér však nebude oprávněn zmírnit nebo zmírnit trest Palestince ani mu udělit milost. Trest smrti bude vykonán izraelskou vězeňskou službou. Zákon jasně stanoví, že tato klauzule se vztahuje na obyvatele Západního břehu, s výjimkou izraelských občanů nebo rezidentů.
Zákon uvádí, že jeho účelem je „stanovit trest smrti pro teroristy, kteří spáchali vražedné teroristické útoky, za účelem boje proti terorismu, včetně ochrany státu Izrael a jeho občanů a obyvatel; zvýšení odstrašujícího účinku; prevence předem připravených útoků; odplaty za jejich trestné činy; a stanovení podmínek pro výkon tohoto trestu.“
Návrh zákona nezahrnuje teroristy z Hamásu zapojené do masakru ze 7. října 2023, pro které je navrhován samostatný zákon.
Zatím není jasné, jak bude návrh zákona postupovat do druhého a třetího hlasování. Očekává se, že opoziční strana Yisrael Beiteinu jej podpoří, ale ani ultraortodoxní strany, ani premiér Benjamin Netanjahu zatím neoznámili, že jej podpoří.
Zdroj v angličtině ZDE
