Japonsko se připojilo k programu NATO na podporu Ukrajiny
11. 2. 2026
Jeden ze zástupců Severoatlantické aliance poznamenal, že i neletální vybavení je pro Ukrajinu nesmírně důležité a samotná účast Japonska v programu je "významným krokem vpřed". Mluvíme o iniciativě PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), kterou zahájily Spojené státy a NATO poté, co americký prezident Donald Trump snížil pomoc Kyjevu. Umožňuje dodávky klíčových amerických zbraní a vybavení na Ukrajinu na úkor evropských zemí, které jsou členy Severoatlantické aliance. Austrálie a Nový Zéland se také připojily k iniciativě. Partnerské země financují nákupy podle prioritního seznamu potřeb Kyjeva a koordinují příspěvky prostřednictvím speciálního fondu NATO. Zejména tímto mechanismem Ukrajina získává protiletadlové rakety pro systémy protivzdušné obrany Patriot.
Na konci loňského roku Japonsko převedlo Ukrajině 8,8 miliardy japonských jenů (asi 47,7 milionu eur) v rámci programu nouzového obnovení a souhlasilo se zahájením další fáze grantové pomoci. Také v lednu Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci (JICA) vyčlenila 4 miliardy jenů (více než 25 milionů dolarů) na odminování území a lékařskou pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předtím Tokio poskytlo Kyjevu finanční pomoc ve výši 12,1 miliardy dolarů, která mimo jiné sloužila na pokrytí státního rozpočtového deficitu a na obnovu škod způsobených nepřátelstvím. Ukrajinské úřady opakovaně děkovaly Japonsku za finanční a humanitární podporu, stejně jako za uvalení sankcí proti Rusku.
