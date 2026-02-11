Ceny okurek v Rusku se přiblížily ceně masa
11. 2. 2026
Rusové si nicméně stěžují, že v různých regionech ceny okurek vzrostly na 500 a dokonce 1 000 rublů za kilogram. Ve skutečnosti je kilogram okurek podle Forbesu stejně nákladný jako kilogram masa. Podle Rosstatu k 2. únoru stál kilogram vepřového 396,93 rublů a hovězího 700,5 rublů. Od ledna ceny zeleniny, zejména okurek, tradičně rostou kvůli poklesu výnosů skleníků v zimě, zvýšené poptávce po novoročních svátcích a logistickým nákladům, uvedl řetězec hypermarketu Lenta. Současně zástupce maloobchodníka dodal, že letos výnosy ve všech skleníkových komplexech výrazně klesly kvůli abnormálně chladnému počasí v celém Rusku.
Problémy se skladováním jsou také spojeny s mrazy, protože za takového počasí na velkoobchodních základnách a při malých velkoobchodních prodejích se zboží kazí rychleji než obvykle, uvedl Alexej Plugov, generální ředitel AB-Centra. "Únor je nejtěžší měsíc jak pro farmáře, tak pro distributory. Výrobní náklady výrazně rostou, ceny jsou vysoké, prodeje obtížné," vysvětlil.
Obecně podle AB-Center má Rusko z 95 % vlastní okurky. V roce 2025 dosáhla sklizeň v průmyslovém sektoru 897 800 tun. Okurky se dovážejí ve velmi malém množství a pouze do oblastí, kde je málo skleníků, převážně na Dálný východ a do některých oblastí jižního Uralu a Sibiře.
Kvůli sezónnosti v únoru se produkce okurek v Rusku sníží přibližně o 35 % oproti lednu, předpovídá Plugov. S rostoucím počtem denních hodin však začnou postupně klesat náklady skleníků na osvětlení a následné vytápění, což povede ke snížení cen okurek a rajčat, říká Stanislav Bogdanov, předseda prezidia AKORT. V březnu by se sklizeň měla zvýšit alespoň o jeden a půl násobku oproti únoru a v dubnu o dva až dva a půl násobku, dodal Plugov.
Zdroj v ruštině: ZDE
