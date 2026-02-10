Bílý dům Donalda Trumpa vyjádřil nesouhlas s plánem Izraele na posílení své kontroly nad Západním břehem Jordánu
10. 2. 2026
Izraelská bezpečnostní rada schválila plány, které otevírají cestu k dalším osadám na okupovaném palestinském území
Úředník Bílého domu zopakoval nesouhlas Donalda Trumpa s anexí Západního břehu Izraelem poté, co Izrael oznámil plány, které připravují půdu pro další osídlování okupovaného palestinského území.
Opatření, která byla oznámena v neděli, zahrnují povolení židovským Izraelcům přímo kupovat pozemky na Západním břehu a rozšíření izraelské kontroly nad oblastmi, kde vykonává moc palestinská samospráva. Není jasné, kdy nová pravidla schválená izraelskou bezpečnostní radou vstoupí v platnost, ale nevyžadují další schválení.
Státy v regionu a další subjekty tento plán odsoudily a představitel Bílého domu v pondělí uvedl, že „stabilní Západní břeh zajišťuje bezpečnost Izraele a je v souladu s cílem této vlády dosáhnout míru v regionu“.
V osadách a předních pozicích na Západním břehu, které jsou podle mezinárodního práva nelegální, žije více než 500 000 Izraelců. Žijí tam přibližně tři miliony Palestinců.
Velká Británie vyzvala Izrael, aby své rozhodnutí zrušil, a uvedla: „Velká Británie důrazně odsuzuje včerejší rozhodnutí izraelské bezpečnostní rady rozšířit izraelskou kontrolu nad Západním břehem.
„Jakýkoli jednostranný pokus o změnu geografického nebo demografického složení Palestiny je zcela nepřijatelný a byl by v rozporu s mezinárodním právem. Vyzýváme Izrael, aby tato rozhodnutí okamžitě zrušil,“ dodalo prohlášení.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se má ve středu setkat s Trumpem v USA.
Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že je těmito změnami „vážně znepokojen“ a varoval, že „narušují vyhlídky na řešení dvou států“, uvedl jeho mluvčí v prohlášení.
Západní břeh Jordánu, který Izrael okupuje od roku 1967, by tvořil největší část budoucího palestinského státu, ale mnoho představitelů náboženské pravice jej považuje za izraelské území.
Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich v neděli uvedl, že cílem těchto změn je „prohloubit naše kořeny ve všech regionech Izraele a pohřbít myšlenku palestinského státu“.
Guterres označil izraelské kroky za „destabilizující“ a poukázal na rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, že izraelská okupace palestinského území je nelegální.
Saúdské prohlášení, ke kterému se připojily Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Katar, Indonésie, Pákistán, Egypt a Turecko, „nejdůrazněji odsoudilo nelegální izraelská rozhodnutí a opatření zaměřená na prosazení nezákonné izraelské svrchovanosti“.
Izraelský ministr obrany Israel Katz a Smotrich vydali společné prohlášení, ve kterém vysvětlili rozhodnutí pětičlenné bezpečnostní rady, které nebylo zveřejněno v plném znění.
Bezpečnostní rada se rozhodla zrušit zákon z doby, kdy Jordánsko ovládalo Západní břeh před rokem 1967, aby pozemkové registry byly veřejné, nikoli důvěrné, a aby byla odstraněna povinnost získat povolení od úřadu civilní správy.
Uvedli, že tyto kroky usnadní židům nákup pozemků na Západním břehu.
Izraelská opatření také předpokládají převedení pravomoci nad stavebními povoleními pro osady v palestinském městě Hebron – největším na Západním břehu – z palestinské samosprávy na Izrael.
