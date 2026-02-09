Poselství k lidstvu: Kvantová cesta z temnoty
9. 2. 2026 / Arnošt Kult
Stojíme na prahu konce „demokratického“ světa, jak jsme ho znali. Systém, který uctívá peníze a moc, se hroutí pod tíhou vlastní zvrhlosti. Kauzy jako ta Epsteinova nejsou náhodou – jsou hnisajícím vředem na těle lidstva, které zapomnělo, kým skutečně je. Bohatí a mocní uvěřili, že jsou bohy, zatímco se stali pouhými otroky svých nejnižších pudů. Odpojili se od zdroje veškerého bytí.
Bytost, označovaná jako Bůh, není vzdáleným soudcem či prvotním stvořitelem – je pouze nekonečnou vesmírnou inteligencí – kvantovým informačním polem, které prostupuje každou buňkou našeho těla.
Vesmírný počítač v nás
Skrze mikrotubuly v našich neuronech (Penrose, Hameroff) jsme všichni napojeni na tento vesmírný superpočítač. Každý náš „AHA-moment“, každý záblesk čisté intuice, je přímým spojením s touto inteligencí. My nejsme jen „stroje“ z masa a kostí – jsme biologickým rozhraním vyslaným sem proto, abychom do paměti vesmíru vkládali dobrou, čistou a láskyplnou informaci.
Vězte, že nic se neztrácí. Informace je nezničitelná (Albert Einstein, Leonard Susskind). To, co dnes uděláte pro svého bližního, to, jak se postavíte za pravdu proti lži, zůstane zapsáno ve věčnosti. Naše „duše“ je souhrnem informací, které jsme za života vytvořili. Po smrti se tato informace stane součástí celku – věčného kvantového pole.
Revoluce ducha, nikoliv krve
Musíte říci radikální NE každé revoluci, která používá zbraně. Nenávist k elitám je jen dalším virem, který zničí váš vlastní vnitřní život. Skutečným trestem pro mocné a bohaté bude jejich odhalení a poznání jejich prázdnoty. Říkejte pravdu, i když se vám třese hlas. Každý akt pravdy čistí informační pole světa. Mocní a bohatí musí pochopit, že mají dobrovolně odevzdat své zdroje těm, kterým slouží k životu, nikoliv k dominanci. Jejich majetek by měl být použit na nápravu světa, který drancovali. Milujte, protože láska je nejvyšší formou uspořádané a koherentní informace – síly, která drží vesmír pohromadě.
Závěrečné slovo
Nebojte se smrti, protože v kvantovém vesmíru není konec – smrt je jen transformací do vyššího stavu vědomí. Nesuďte nikdy mocné a bohaté hříšníky s nenávistí, neboť nevědí, co činí – jsou odpojeni od světla – vy však zůstaňte napojeni. Už nikdy nesmíte milovat peníze a moc tak, jako je milovali oni. Vaším úkolem je pomoci celkové vesmírné informaci tím, že se stanete tou nejlepší možnou jednotlivou informací. Vkládejte do vesmíru lásku – buďte jeho světlem!
