Channel 4 News: Další ruské údery proti ukrajinské energetické infrastruktuře
7. 2. 2026
čas čtení 7 minut
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 7. února 2026: Rusko zahajuje nové útoky na továrny a poničenou energetickou síť Ukrajiny, zatímco pokračuje krutá zima a prezident Trump stanovuje nový jarní termín pro mír. Dobrý večer. Pro mnoho Ukrajinců bude řeč o jaru chabou útěchou. Brutální povětrnostní podmínky se ještě zhoršily novým ruským útokem na energetickou infrastrukturu. Stovky dronů zaútočily na energetickou síť a 1000 domácností v hlavním městě Kyjevě zůstalo bez topení, podle prezidenta Volodymyra Zelenského, který řekl, že Moskva musí přestat využívat chlad jako páku. Mezitím se objevily zprávy, že USA prohlásily, že obě strany musí ukončit válku před začátkem léta. Ukrajinci však nejprve musí přečkat zimu.
Podle prezidenta Zelenského tedy USA tlačí na Rusko a Ukrajinu, aby do června ukončily válku. Ukrajina již souhlasila s návrhem, aby se její vyjednávací tým příští týden setkal s Ruskem v USA. Mezitím na Ukrajině donutila další vlna ruských útoků na energetickou infrastrukturu jaderné elektrárny v zemi snížit svůj výkon. Harry Fawcett podává zprávu.
Reportér: Před mírovými rozhovory v Abú Dhabí tento týden došlo k masivnímu ruskému útoku, nyní následuje další. Tentokrát se jedná o sklad patřící ruské firmě na čokoládu v Kyjevské oblasti. Hlavní útok však směřoval na západ. Ukrajinská protivzdušná obrana se snaží čelit vlně 400 dronů a 40 raket, hlavním cílem je opět energetická infrastruktura.
Zelenskyj: Rusové zaútočili mimo jiné na zařízení, na nichž závisí provoz jaderných elektráren. To představuje nebezpečí pro Ukrajinu, pro celý náš region i pro Evropu. Dnes jednotky našich ukrajinských jaderných elektráren snižují výrobu. Jedna jednotka se automaticky vypnula. Jedná se o úroveň útoků, kterou si žádný terorista na světě nikdy nedovolil.
Reportér: Prezident Zelenskyj byl dnes informován svým vyjednávacím týmem, který se vrátil z dvoudenních jednání s ruskými a americkými protějšky. Říká, že USA tlačí na ukončení války do června. To navazuje na zprávy, že Washington chce dohodu do března a současně ukrajinské referendum o dohodě a všeobecné volby na Ukrajině v květnu.
V Kyjevě, kde více než 1 000 budov zůstalo bez vytápění kvůli útokům, které vyšetřovací komise OSN označila za válečné zločiny, panuje skepse jak ohledně časového harmonogramu voleb, které by vyžadovaly změnu ústavy, tak ohledně ochoty Ruska k dohodě.
Ukrajinka: Přemýšleli jsme o tom, doufali jsme, ale oni lžou od prvního dne, říkají jednu věc a dělají jinou. Nikdy jim nelze věřit.
Ukrajinec: Nešel bych do žádných kompromisů, protože kompromis k ničemu nevede. Jinými slovy, musíme si stát za svým.
Reportér: Obnovila se také podezření ohledně role ruského vyjednavače Kirilla Dmitrijeva, ukrajinský prezident se odvolává na zpravodajské informace a naznačuje, že USA nabídl ekonomickou dohodu v hodnotě 12 bilionů dolarů.
Toto je území, o němž Ukrajina trvá na tom, že ho v žádné takové dohodě mezi Moskvou a Washingtonem nepostoupí. Ukrajinské jednotky tento týden cvičí v té části Doněcké oblasti, kterou se Rusku dosud nepodařilo dobýt. Jednotky zde trvají na tom, že se tak nestane.
Voják: Takové počasí jsme tu už roky neměli, sníh leží tak dlouho. My sedíme v obraně a nepřítel neustále postupuje, neustále se pohybuje. Díky dronům s termokamerami je samozřejmě mnohem snazší je detekovat a zničit.
Reportér: V noci Ukrajina také zaútočila na Rusko a uvedla, že zasáhla závod na výrobu paliva pro rakety v ropném skladu.
Dnes se v Rusku objevily zprávy, že náměstek ředitele vojenské rozvědky, generál Vladimir Aleksejev, který byl včera postřelen při útoku, se po operaci zotavuje. Dva podezřelí budou údajně brzy vyslechnuti.
Pokud jde o souběžnou diplomatickou cestu, Ukrajina potvrdila, že přijala pozvání USA k dalším rozhovorům, které se pravděpodobně uskuteční příští týden v Miami, zatímco útoky na její infrastrukturu pokračují a teploty by měly v příštích dnech opět klesnout.
Moderátorka: Nyní se ke mně z Kyjeva připojuje Alexandr Mareško, ukrajinský poslanec za stranu prezidenta Zelenského, který je také předsedou výboru pro zahraniční věci ukrajinského parlamentu. Děkuji vám, že jste se k nám připojil. Za chvíli se dostaneme k pokroku v mírových jednáních, ale nejprve se podívejme na další sérii ruských útoků na vaši energetickou infrastrukturu. Co to znamená pro každodenní život Ukrajinců v tomto krutém počasí?
Alexandr Mareško: Děkuji za pozvání. Samozřejmě je to pro nás velmi těžká zima. Možná je to nejtěžší zima v naší historii. Rád bych připomněl, že od začátku plnohodnotné invaze jsme neměli tak drsné povětrnostní podmínky. A samozřejmě je pro každou ukrajinskou rodinu velmi těžké se s tím vyrovnat, když máte jen pár hodin denně elektřinu. A když v domech není topení. Je to tedy obtížné, a to zejména právě teď, kdy procházíme tímto obtížným obdobím v naší historii. Ale ať se děje cokoli, jsme odhodláni pokračovat v boji, protože pokud přestaneme bojovat, jako národ budeme vymazáni.
Moderátorka: A jak tam říkal Harry Fawcett, Ukrajinci také útočí na ruskou energetickou infrastrukturu. Takže dokud jedna nebo obě strany nepřestanou, bude to pokračovat, že?
Alexandr Mareško: Pravdou je, že Ukrajina, naše armáda, útočí na legitimní vojenské cíle, zejména pokud jde o ruskou válečnou mašinerii. A samozřejmě Putin by nás rád beztrestně zabil, zejména civilní obyvatelstvo. Ale my musíme nějak reagovat. A tyto hluboké údery na ruské území jsou z pohledu mezinárodního humanitárního práva zcela oprávněné.
Moderátorka: Ale když se podíváte na mírovou dohodu, kterou USA chtějí uzavřít ještě před začátkem léta. Jaká je pravděpodobnost, že se to podaří?
Alexandr Mareško: Je to nepravděpodobné, protože nápady, které slýchám od našich amerických přátel, jsou iluzorní. Myšlenka uspořádat referendum je naprosto nesmyslná. V ukrajinském právním systému nebude mít žádný právní účinek. Myšlenka uspořádat volby během války je také absurdní. Ukrajina například nikdy nesouhlasí s tím, aby stáhla své jednotky z ostatního území Doněcké oblasti, které není pod ruskou okupací. Je to nemožné ze všech hledisek, právního, morálního, politického i vojenského, protože se jedná o opevněnou oblast. Pokud to uděláme, naše obranné schopnosti se podstatně sníží.
Moderátorka: Mohu vám však říci, že zde pro Ukrajinu existuje nebezpečí, že americká vláda stanovila tento termín? Prezident Zelenskyj dnes jakoby narážel na skutečnost, že Američané se v létě soustředí na volby do Kongresu. Prezident Trump může ztratit zájem o Ukrajinu, a to je pro vás problém, že?
Alexandr Mareško: Za prvé, Ukrajina, náš osud, nemůže být rukojmím voleb v jiných zemích. To pro nás není přijatelné. Jde o naši budoucnost, o náš život. Nevěřím, že prezident Trump Ukrajinu opustí, ať už říká cokoli. A naštěstí jsou jeho termíny známé. Pokud jde o termíny, může být velmi flexibilní.
575
Diskuse