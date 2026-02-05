Bezos zničil deník Washington Post
5. 2. 2026
Hromadné propouštění vyvolává obavy z „smrtící spirály“ v deníku Washington Post
Ve středu tento proslulý deník propustil téměř třetinu zaměstnanců poté, co majitel Jeff Bezos provedl několik nepopulárních kroků.
Pod vedením Martyho Barona získal deník Washington Post 11 Pulitzerových cen a rozšířil svou redakci na více než 1 000 novinářů. Podle bývalého výkonného redaktora je nyní budoucnost tohoto slavného deníku nejistá.
„Ambice této zpravodajské organizace jsou oslabeny,“ řekl Baron. „Myslím, že to povede k poklesu počtu předplatitelů. Doufám, že to nebude smrtící spirála, ale obávám se, že by tomu tak mohlo být.“
Matt Murray, který nyní vede Post jako šéfredaktor, ve středu slíbil zaměstnancům, že zpravodajská organizace má plán, jak přežít a prosperovat i v budoucnu – a to v době, kdy provedla jedno z největších propouštění v historii amerických novin. Téměř třetina celé firmy – která před vlnou výkupů na konci roku 2023 zaměstnávala 2 500 zaměstnanců – byla propuštěna.
Škrty zdecimovaly velké části novin, zavřely sportovní oddělení a rozbily týmy zabývající se místními zprávami, stylem a světem, nemluvě o audio a video odděleních, která již byla zdecimována předchozími škrty. Byly také propuštěny obchodní týmy.
Celkově lze říci, že Post je nyní výrazně menší zpravodajskou organizací a mnoho novinářů, kterým na této instituci velmi záleží, se obává, že bude výrazně méně ambiciózní, a to právě v době, kdy mediální průmysl čelí finančním potížím a nepřátelství ze strany Donalda Trumpa a jeho úředníků.
Trump pravidelně vyhrožuje zpravodajským sítím a vybízí své regulační orgány, aby zakročily proti médiím, která se mu nelíbí. Během neuvěřitelně zajímavého období v americké historii prošly zpravodajské sítě jako CBS News – nyní vlastněná rodinou Ellisonů, která je nakloněna Trumpovi – a dokonce i noviny jako Atlanta Journal-Constitution v posledních měsících sérií propouštění.
Baron, který vedl Post osm let až do roku 2021, ve svých pamětech z roku 2023 napsal příznivě o vedení novin technologickým miliardářem Jeffem Bezosem. Nyní však Baron řekl: „Není to ten samý majitel, jaký býval.“
Tuto změnu připisuje znovuzvolení Trumpa v listopadu 2024 – a touze Bezose zůstat s ním v dobrých vztazích, aby ochránil další společnosti, které ovládá: maloobchodního giganta Amazon a startup zabývající se kosmickými lety Blue Origin.
Bezos v posledních týdnech mlčel, zatímco zaměstnanci Postu ho prosili, aby se vyhnul škrtům.
„Myslím, že nejdůležitější změnou je to, že Donald Trump je zpět v Bílém domě a je jasné, že se bude mstít svým politickým nepřátelům,“ řekl Baron ve středu. „Chápu, proč se Bezos může obávat následků. Chápu, že by se mohl obávat, že Trump odmítne smlouvy s Amazonem a Blue Origin.
„Ale myslím si, že Washington Post je také důležitý a pro americkou demokracii je dokonce důležitější než ty ostatní podniky. Bezos upřednostňuje své ostatní obchodní aktivity před Washington Post.“
Velká část viny – ze strany bývalých i současných zaměstnanců – se soustředila na vydavatele Postu Willa Lewise, kterého Bezos najal na konci roku 2023, aby pomohl obrátit osud novin. Lewis se ve středu ráno nezúčastnil rozhovoru se zaměstnanci přes Zoom, což někteří zaměstnanci považovali za podivné.
„Myslím, že dnes byl bez omluvy nepřítomen, a myslím, že byl bez omluvy nepřítomen i v minulosti,“ řekl Baron.
„Je to tak trochu neviditelný vydavatel. Když oznamujete něco tak traumatického, jako to, co oznámili dnes, neměl by být vydavatel přítomen?“
Donald E. Graham, který v roce 2013 prodal Post Bezosovi, ve středu porušil svou obecnou zásadu nekomentovat současné vlastnictví. „Je to špatný den,“ napsal v široce sdíleném příspěvku na Facebooku. „Je mi líto, že tolik vynikajících reportérů a redaktorů – a starých přátel – přichází o práci. Moje první starost je o ně; udělám vše, co bude v mých silách, abych jim pomohl.“
Během virtuální schůzky se zaměstnanci ve středu ráno Murray řekl, že největší reportážní skupinou Postu bude tým zabývající se politikou a vládou, jehož práce „zůstane ústředním bodem našeho zapojení a růstu počtu předplatitelů“. Post bude také pokrývat národní zprávy, vědu, technologii, klima a obchod, i když s menším počtem zaměstnanců.
Jako menší zpravodajská organizace zaměřená především na pokrytí politiky, kampaní a fungování federální vlády a Trumpovy administrativy však Post čelí tvrdé konkurenci ze strany médií jako Politico a Axios, která se na tyto oblasti zaměřují, nemluvě o menších nováčcích jako Punchbowl News, který pokrývá Kongres.
„Nemám tušení, jaká byla nebo je jejich strategie,“ řekl Jim VandeHei, který v roce 2006 opustil Post, aby spoluzaložil Politico, a později spoluzaložil Axios, kde zůstává generálním ředitelem. „My máme jasno: být užiteční, nepostradatelní [a] pouční pro lidi, kteří se hluboce zajímají o vládu, umělou inteligenci, podnikání a informační ekosystém. A pak spojit obchodní odbornost s naší redakční excelencí.“
Na podzim roku 2024 ztratil Post stovky tisíc předplatitelů poté, co Bezos náhle odložil plánovanou podporu Kamaly Harrisové v prezidentských volbách. Také přeorientoval názorové stránky novin na užší zaměření na podporu „osobních svobod a volného trhu“.
Existují obavy, že středeční škrty vyvolají novou vlnu zrušení předplatného, která by mohla dále poškodit finanční zdraví Postu, nemluvě o milionech dolarů, které by mohly být vyplaceny na odstupném.
Robert Allbritton, bývalý majitel Politico, řekl, že ho středeční propouštění zarmoutilo. „Jsou to skvělí novináři, kteří odváděli kvalitní práci,“ řekl. „Najdou si práci v jiných médiích, ale tato změna je bolestivá a není to jejich vina.“
„Tato propouštění signalizují, že Jeff chce Post vrátit k udržitelnosti,“ dodal Allbritton. „Doufám, že jakmile Post znovu získá finanční stabilitu, Jeff bude i nadále odpovědným majitelem jedné z nejdůležitějších značek v médiích.“
Někteří veteráni Postu mají jiný názor a vyzývají Bezose, aby noviny prodal. Odborová organizace zastupující většinu zaměstnanců Postu ve středu uvedla: „Pokud Jeff Bezos již není ochoten investovat do poslání, které tento deník definuje po celé generace, a sloužit milionům lidí, kteří se spoléhají na žurnalistiku Postu, pak si Post zaslouží správce, který to udělá.“
Baron však zdůraznil velkou otázku související s potenciálním prodejem: „Komu?“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse