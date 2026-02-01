Česko by potřebovalo demonstraci, jen trochu jinou, než je ta dnešní
1. 2. 2026
čas čtení 1 minuta
Píše Dan Přibáň:
Česko by potřebovalo demonstraci, jen trochu jinou, než je ta dnešní. Demonstraci proti riziku fašismu, demonstraci proti rizikům přicházejícím zprava.
Česko by potřebovalo přestat bojovat s duchy minulého režimu a začít bojovat s nebezpečnou přítomností.
Nebezpečí přichází zprava a nejsou to jen ANO, SPD a Motoristé.
Je to i ODS, která si do vedení zvolila podporovatele Trumpa a ultrapravice Vondru a Fiala si jako premiér "srdečně a přátelsky" s Trumpem zavolal.
Je to směřování země, která jak pod vedením ODS, tak pod vedením ANO, stojí jako globální anomálie neochvějně po boku ultrapravicového válečného zločince Netajahua a fašisty Trumpa.
Je to riziko přehlížení toho, že pravicový konzervatismus, který se tady po pádu minulého režimu etabloval jako jediná cesta vpřed, je nejen cestou vzad, ale cestou, která může vést k fašismu.
Jenže taková demonstrace by znamenala připustit si, že dělení společnosti na ty "dobré" a "zlé", na "naše" a a ty "druhé", jak jsme si jej tady zavedli a jak jej stavíme na událostech starých téměř 40 let, nefunguje.
Znamenala by zbourat iluzi, jaká je tady desítky let usilovně budována.
A to není populární.
321
Diskuse