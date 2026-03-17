BBC: Závod o ovládnutí světa
17. 3. 2026
"Prožíváme okamžik, který se zapíše do dějin na tisíce let. Je to historický moment, kdy se objevila mimolidská inteligence, která se stala naším konkurentem."
Takto hovořil bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt na summitu o umělé inteligenci „Imagination in Action“ v Davosu v lednu letošního roku.
"Znamená to skvělá řešení pro zdravotnictví, nové léky, lepší distribuci energie, lepší fyziku, lepší chemii, lepší sociologii, lepší výzkum.
Což zlepší životy nás všech. Ale...
Znamená to také, že to může být zneužito ke zlému. Může to být použito k útlaku. Může to být použito k omezení svobody vládami.
Může to být použito ve válce."
USA a SSSR vedly ve druhé polovině 20. století studenou válku. V první polovině 21. století se USA nyní ocitly v jiném druhu války s jiným protivníkem. Čínou. Ale tento boj o nadvládu se již neodehrává prostřednictvím závodu ve zbrojení, ale prostřednictvím touhy ovládnout technologii. Je to boj, který se odehrává ve výzkumných laboratořích, na univerzitních kampusech a v kancelářích špičkových startupů. Dohlížejí na něj lídři některých z nejbohatších společností světa a nejvyšší vládní představitelé.
Jmenuji se Misha Glenny a v této sérii se budu zabývat některými klíčovými oblastmi této rivality, od umělé inteligence přes robotiku až po satelity, a prozkoumám, jak to ovlivní naše životy. Nejprve se chci podívat na boj o kontrolu nad tím, co mnozí považují za definitivní technologii naší doby, která podle předpovědí změní naše životy nesčetnými způsoby. Umělá inteligence. Toto je 1. díl, Čipy a chatboty.
Umělá inteligence není jen příběhem o technologii. Je to v zásadě příběh o moci. A je to příběh o soutěži, konkrétně mezi USA a Čínou.
Rob Mugger je spoluzakladatelem Igarape Institute v Brazílii. Jedná se o think tank, který se zaměřuje na fyzickou a digitální bezpečnost.
"Je pravda, že země Evropské unie, Perského zálivu a další investují značné prostředky. A je pravda, že Tchaj-wan hraje ústřední roli a klíčovou roli mají také Nizozemsko. Ale pokud jde o metriky, na kterých záleží, ať už jde o peníze, výpočetní výkon, přístup nebo průmyslovou hloubku, tempo udávají skutečně USA a Čína."
Obecně se má za to, že v současné době mají výhodu USA, ale není to tak jednoznačné jako před několika lety. K Tchaj-wanu a Nizozemsku se dostaneme za chvíli.
"Důležité je zdůraznit, že Čína je silná, pokud jde o šíři AI, šíření AI a průmyslové aplikace AI. A tak, víte, pokud jde například o patenty, Čína v současné době předstihuje Spojené státy. Čína se také zlepšuje, pokud jde o open source a efektivnější modely. Je to tedy velmi těsný souboj."
Vraťme se trochu zpět.
ChatGPT.
Možná jste o něm už slyšeli.
Pokud ne, připravte se.
ChatGPT byl spuštěn 30. listopadu 2022.
Stačilo se podívat na jakoukoli sociální síť a byla tam záplava příspěvků od lidí, kteří mluvili o všech možných způsobech, jak používají toto nové malé textové pole, které se objevilo na internetu.
Parmi Olsen píše o vývoji AI pro Bloomberg a je autorkou knihy Supremacy, AI, ChatGPT and the race that will change the world.
"Zadávali do něj nejrůznější kreativní podněty, jako třeba: „Řekni mi, jak vyndat kousek toastového chleba z videopřehrávače, ale udělej to ve stylu Bible krále Jakuba.“ A výsledek byl neuvěřitelný."
"Jestliže toast uvidíš na začátku a bude na dosah tvých prstů, vytáhni jej jemně, netahej v hněvu, ani nekruť násilím, abys nepoškodil vnitřní součásti.
Toto byl zrod prvního mainstreamového velkého jazykového modelu neboli LLM. Jedná se o chatbota vytvořeného americkou technologickou společností OpenAI, který dokáže konverzovat s uživateli a díky čerpání z obrovského množství znalostí a dat, které již na internetu existují, dokáže také odpovídat na jejich otázky. Jak vysvětluje novinářka zabývající se AI Karen Howe, vyvolalo to soutěž.
"Myslím si, že svět AI se v posledních několika letech stal mimořádně posedlý pouze jedním typem systému AI, a to těmito velkými jazykovými modely, jejichž vývoj vyžaduje mimořádné množství dat a zdrojů. A tento druh technologie AI s takovou cestou vývoje vyžaduje soustředění mimořádného množství moci do rukou pouhých několika firem."
A americké firmy jako Anthropic, Google a Perplexity utratily miliardy na vytvoření konkurenčních systémů v LLM válce. A podnikly některé docela dramatické kroky, aby se pokusily získat výhodu. Různé AI firmy vědí, že pokud to zvládnou, mohou LLM začít přebírat mnoho funkcí v profesích, které nyní vykonávají lidé, a to se promítá do velkého množství snadných příjmů. Takže velkéfirmy udělají cokoli, aby v tomto závodě obsadily první místo.
V deníku Washington Post právě vyšel článek o tom, jak společnost Anthropic za účelem nashromáždění obrovského množství dat také získala miliony knih a poté je destruktivně naskenovala tak, že je rozřezala na kousky, na stránky, aby je mohla naskenovat rychleji a spotřebovat co nejvíce informací ze světa pro vložení do svých modelů.
ChatGPT a další americké LLM si podmanily svět. Jeden vysoký americký úředník mi řekl, že klíč k strategické výhodě Ameriky nespočívá ani tak v pozoruhodném algoritmickém kódování a shromažďování dat za LLM, jako spíše v hardwaru, který pohání obrovský výpočetní výkon potřebný k jejich provozu. A zejména v jedné věci: mikročipech. Pomocí vývozních omezení Washington zablokoval Číně přístup k nejvýkonnějším čipům, z nichž většinu navrhuje jedna společnost, Nvidia. Stephen Witt je autorem knihy The Thinking Machine, která pojednává o vzestupu této mimořádné společnosti.
"Nvidia je v současné době nejcennější společností na světě. A podle některých měřítek jde dokonce o akcii s nejvyšší koncentrací v indexu S&P 500 v historii. Mohla by tedy být nejcennější společností všech dob."
Hodnota společnosti Nvidia v současné době přesahuje 4 biliony dolarů a její špičkové čipy používají americké společnosti jako OpenAI, která vyvinula ChatGPT, a Anthropic. Pro Čínu je ještě více iritující, že zatímco americká vláda zablokovala export těchto čipů, protože nechce, aby byly použity pro vojenské účely, většina z nich se ani nevyrábí v USA.
To se ve skutečnosti děje jen na několika místech na světě. Konkrétně se to děje v Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation na Tchaj-wanu. A jak si asi dokážete představit, s čínskými návrháři čipů ve skutečnosti nespolupracují. Omezujícím faktorem je zde to, že k výrobě těchto čipů se používá v podstatě ultrafialová tiskárna, kterou vyrábí pouze jedna firma na světě, a to nizozemská firma ASML, a USA v podstatě uvalily na Čínu vývozní omezení pro tyto stroje.
Možná se ptáte, jak mohou USA uvalit omezení na nizozemskou firmu? No... USA mají předpis o přímých zahraničních produktech, které omezuje firmy ve vývozu produktů obsahujících americké součástky nebo technologie. Totéž platí pro tchajwanského výrobce TSMC. Jejich továrnu lze téměř vidět z pevninské Číny. Pro Peking to musí vypadat jako velmi lákavá kořist. Geopolitické sázky kolem Tchaj-wanu jsou obrovské, z velké části kvůli technologické válce. Nedostatek nejmodernějších čipů byl pro čínské technologické společnosti velkým problémem. Až do loňského roku, kdy se to najednou změnilo.
Pojďme si promluvit o DeepSeeku, protože je to ohromující a otřásá to celým tímto odvětvím v samých základech. Vznik DeepSeku nyní vyvíjí tlak na americké technologické společnosti.
Ve stejném týdnu, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu a při své inauguraci byl obklopen miliardářskými technologickými bratry, zasáhl čínský chatbot poháněný umělou inteligencí s názvem DeepSeek Silicon Valley jako šoková vlna. Opět Karen Hau.
"V podstatě to byl moment, kdy si uvědomili, že strategie kontroly vývozu, kterou USA dříve uplatňovaly ve snaze omezit čipy, které by Čína mohla mít, byla kontraproduktivní. Nakonec se z toho stalo omezení, které urychlilo čínskou soběstačnost, pokrok a kreativitu při překonávání tohoto omezení, protože charakteristickým rysem DeepSeeku je, že měl v té době podobné schopnosti jako americké modely jako OpenAI Anthropic, ale k trénování tohoto modelu použil mnohem menší množství počítačových čipů."
Odhaduje se, že vývoj DeepSeeku stál 100 milionů dolarů, což je zlomek nákladů, které pohltily americké LLM. V Pekingu panoval hmatatelný optimismus, říká Selena Xu, výzkumnice zabývající se čínskou politikou v oblasti AI v kanceláři bývalého šéfa Googlu Erica Schmidta.
"Všichni se snažili přijít na to, jak to DeepSeek dokázal. A myslím, že to byl opravdu velmi pozitivní katalyzátor pro čínský ekosystém AI, protože nyní všichni začali iterovat na mnoha technikách, které DeepSeek sdílel, protože jsou to otevřené váhy. A v průběhu posledního roku jsme byli svědky záplavy open source modelů v podstatě od každé velké čínské firmy zabývající se umělou inteligencí, protože nyní se všichni snaží dokázat svým investorům a spotřebitelům, že mohou být stejně dobří nebo lepší."
Na rozdíl od Ameriky, kde společnosti pečlivě chrání své duševní vlastnictví, je v Číně přístup více kolegiální. Parmi Olsen z Bloombergu.
"Jedná se o modely, které lze volně používat, kopírovat a dále na nich vyvíjet. To znamená, že technologické firmy v Číně, když vytvářejí nový model umělé inteligence, nemusí začínat od nuly, protože umělá inteligence jejich konkurentů není chráněna autorskými právy. Mohou prostě vzít ten model, stavět na něm a vylepšovat ho."
DeepSeek byl obzvláště špatnou zprávou pro výrobce čipů Nvidiu. 27. ledna 2025 utrpěla Nvidia největší jednodenní ztrátu tržní hodnoty v historii amerického akciového trhu, a to kolem 600 miliard dolarů. Opět Selena Hsu.
"Americké uzavřené proprietární modely jsou pravděpodobně lepší, ale ne o tolik. Čínská alternativa je možná jen z 90 % tak dobrá, ale je o 10 % dražší. To je v podstatě volba, před kterou stojí mnoho vývojářů, podnikatelů a vlád po celém světě, že? Jako jeden z memů loňského roku, kdy Airbnb prohlásilo, že používá QN, což jsou AI modely Alibaby, místo americké společnosti, a pak spousta zpráv o tom, jak mnoho afrických společností a startupů také používá DeepSeek v balíčku s čipy Huawei, tedy Huawei stack. Myslím, že je to něco, co stojí za sledování, jak se bude vyvíjet hra soft power."
Většina lidí se shoduje, že AI má potenciál změnit samotnou podstatu našich společností. Jak k té změně dojde a jak bude vypadat, je stále předmětem spekulací. Ale co bude důležité, je to, zda ten závod vyhraje USA nebo Čína. Není to zrovna lákavá vyhlídka. Jedna verze slibuje hyperverzi spotřebitelského kapitalismu. Ta druhá, svět, ve kterém stát určuje, co s touto technologií můžete a co nemůžete dělat. V příštím díle seriálu Závod o ovládnutí světa se podíváme na další úrovně: agentickou AI, roboty a to, jak již tyto dvě technologie spojují ve všem od sekaček na trávu až po smrtící roje dronů na bojišti.
Pokud jste průměrný turista přijíždějící do Číny, mnoho věcí, které vás překvapí, bude pravděpodobně právě to, jak hmatatelná je technologie.
Toto je Selena Xu, výzkumnice, která se zabývá čínskou politikou v oblasti umělé inteligence v kanceláři bývalého šéfa Googlu Erica Schmidta.
"Například v Šen-čenu nebo Šanghaji. Když si objednáte jídlo, můžete vidět doručování drony, ale myslím, že existuje i hlubší integrace umělé inteligence, kterou je těžší vidět, pokud jste jen turista. Xiaomi má v Pekingu skvělou továrnu. Myslím, že asi 80 % procesů je tam automatizováno, takže když tam v podstatě vjedete v tom golfovém vozíku, v podstatě sledujete roboty, jak staví auto od nuly, a to bylo velmi působivé."
Selena není jediná, kdo tyto vývojové trendy pozorně sleduje. Minulý měsíc výzkumná organizace Center for Strategic and International Studies, nadstranický think tank ve Washingtonu, D.C., informovala o „temné továrně“ v čínském Čchung-čching. Závod má 2 000 robotů a autonomních vozidel, které společně dodávají nové auto každých 60 sekund. Říká se jí „temná továrna“, protože je automatizovaná a teoreticky může fungovat ve tmě bez jakékoli lidské přítomnosti. A tvrdí se, že dokáže vyrábět tato auta o 20 % levněji než tradičními metodami.
"Čína do toho jde naplno. Zaměřuje se na... roboty několika různými způsoby, jako je například ten zřejmý, kterým je snaha o zlepšení automatizace výroby, ale dalším je také vzdálenější cíl, kterým je v podstatě integrace humanoidních robotů do našeho každodenního života a naší ekonomiky. Myslím si tedy, že to je taková vize, která se právě odehrává."
