Trumpovo DOGE vyhodilo zaměstnance, kteří řešili krize dodávek ropy a plynu na Blízkém východě
18. 3. 2026
Šest měsíců předtím, než Trumpova administrativa začala bombardovat Írán, ministerstvo zahraničí propustilo své odborníky na ropu a plyn.
Zstímco válka v Íránu pokračuje třetím týdnem a Hormuzský průliv — kterým obvykle proudí 20 % světových zásob ropy — zůstává fakticky uzavřen, americká vláda přišla o zdroje, které dříve měla na zvládání takových krizí, říkají bývalí zaměstnanci ministerstva zahraničí pro NOTUS.
V červenci 2025, v rámci iniciativy prezidenta Donalda Trumpa na snížení počtu zaměstnanců, administrativa propustila zaměstnance, kteří by byli zodpovědní za plánování možných scénářů uzavření Hormuzského průlivu.
Agentura také propustila zaměstnance s blízkými profesními vztahy v ropných a plynárenských společnostech na Blízkém východě a odborníky pověřené udržováním diplomatických kontaktů v zahraničních energetických úřadech.
"Jsem si jistý, že ministr Rubio by si přál, aby měl dnes k dispozici takové odborné znalosti," řekl Geoffrey Pyatt, který během Bidenovy administrativy působil jako náměstek ministra zahraničí pro energetické zdroje. "Většina těchto institucionálních znalostí byla ztracena po zrušení úřadu a RIFů na podzim minulého roku."
Když bylo minulého léta propuštěno 1 300 lidí pracujících na ministerstvu zahraničí, zůstali z Úřadu pro energetické zdroje agentury pouze ti, kteří pracovali na kritických minerálech a čisté energii, sdělila administrativa Kongresu při informování zákonodárců o RIF.
Ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo pro NOTUS, že Úřad pro ekonomické, energetické a obchodní záležitosti "koordinuje uvolnění strategických zásob se spojenci a partnery v reakci na íránské útoky, čímž podporuje zvýšený průzkum a produkci s americkými společnostmi v klíčových oblastech po celém světě, zejména ve střední Asii, Africe a na západní polokouli včetně Venezuely a pořádání historického ministerského setkání ministra pro kritické minerály začátkem tohoto roku s 55 mezinárodními delegacemi na jednom z největších ministerských setkání na ministerstvu zahraničí."
NOTUS hovořil s devíti bývalými odborníky na ropu a plyn napříč ministerstvem zahraničí, ministerstvem financí, energetiky a Radou národní bezpečnosti, kteří byli všichni buď propuštěni administrativou prezidenta Trumpa, nebo opustili své agentury během posledních šesti měsíců.
Všech devět odborníků na ropu a plyn, kterým byla poskytnuta anonymita pro projev bez povolení jejich současných zaměstnavatelů a kvůli jejich vazbám na rodinné příslušníky a přátele, kteří stále pracují v agentuře, řekli NOTUS, že věří, že nedostatek přípravy Trumpovy administrativy na globální ropnou krizi je stále zřetelnější.
Protože nemají kam posílat nebo skladovat svou ropu a plyn, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt a Katar začaly zpomalovat a v některých případech dokonce zcela zastavily produkci.
Írán také reagoval na americké a izraelské útoky útoky na ropnou a plynárenskou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu, včetně skladovacích a výrobních zařízení. To donutilo některé z největších světových producentů ropy čelit mimořádným novým rizikům a zvýšeným obavám ohledně dodávek ropy.
Trump uvedl, že tyto útoky byly nečekané.
"Neměli jít po všech těch ostatních zemích na Blízkém východě. Ty rakety byly naplánovány na ně. Takže zaútočili na Katar, Saúdskou Arábii, SAE, Bahrajn, Kuvajt. Nikdo to nečekal," řekl prezident v pondělí.
Bývalí zaměstnanci říkají, že předchozí administrativy se na tyto situace připravovaly.
"Než se to mělo stát, měla proběhnout diskuse o tom, jaké to má důsledky a co se stane, když se Hormuzský průliv vypne," řekl jeden bývalý pracovník Úřadu pro energetické zdroje.
Energetický úřad ministerstva zahraničí dříve modeloval rizika pro infrastrukturu v regionu, uvedli tři bývalí úředníci. Odhadovali, jak dlouho mohou země jako Katar a Spojené arabské emiráty vydržet, než začnou snižovat těžbu ropy a plynu, a měřili dopad záložních plánů, jako je ropovod, který vede přes Saúdskou Arábii.
Celosvětově už ropné a plynárenské společnosti nemají v Trumpově administrativě zjevný diplomatický kontakt, se kterým by mohly komunikovat problémy, uvedli téměř všichni bývalí zaměstnanci vyzpovídaní pro tento článek. Pět z těchto bývalých zaměstnanců nyní pracuje pro ropné a plynárenské společnosti nebo jejich lobbisty a související firmy.
Úřad pro energetické zdroje také propustil svého jediného odborníka na sledování schválených ropných tankerů, stejně jako osobu pověřenou především kontaktem s Mezinárodní energetickou agenturou, která koordinuje uvolňování světových ropných zásob v době krize.
A nejde jen o to, že ministerstvo zahraničí zrušilo svůj energetický úřad. V mnoha agenturách, které hrají roli při navigaci války nebo globální energetické katastrofy, bývalí pracovníci, kteří v posledních měsících opustili administrativu a zůstávají v kontaktu se současnými představiteli, řekli pro NOTUS, že Trumpova administrativa odstranila odborníky na vedlejší kolej.
Obvyklý proces analýzy, reportování a debatování před přijímáním rozhodnutí téměř skončil, uvedli tři lidé, kteří v posledních šesti měsících opustili své pozice v Radě národní bezpečnosti, na ministerstvu financí a ministerstvu energetiky. Před Trumpovou administrativou by tyto tři agentury spolu s ministerstvem zahraničí vedly živou mezirezortní debatu o tom, jak zvládnout globální ropnou krizi, jako je ta, která se nyní odehrává na Blízkém východě.
"Rozbili rámec, který by jakákoli jiná administrativa použila k řešení těchto otázek," řekl jeden bývalý představitel ministerstva zahraničí pro energetiku. "V normálně fungující administrativě nevím, jestli bychom se sem dostali, protože by existoval proces, který by zkoumal derivace, efekty druhého a třetího řádu. Pravděpodobně by do téhle situace vložili mnohem více rozvahy."
Ve skupinových chatech, které zahrnují současné i bývalé zaměstnance, federální zaměstnanci rozesílali výzvy o pomoc s úkoly, které dříve byly v kompetenci federálních energetických expertů, uvedlo několik bývalých zaměstnanců.
V jednom případě požádal federální zaměstnanec o pomoc s nalezením kontaktu pro řešení problémů s energetickou infrastrukturou na Ukrajině. V jiném případě federální pracovník nenašel vhodného kontaktního pracovníka pro ropu a plyn pro schůzku na Blízkém východě.
"Nikdy nedošlo k předání nebo přechodu. Nedošlo k žádnému formálnímu předání kontaktů ani nic podobného. Všichni jsme byli prostě propuštěni," řekl jeden bývalý představitel energetického odboru ministerstva zahraničí.
Další bývalý představitel popsal, jak je jejich bývalý kontakt z velké ropné společnosti oslovil poté, co agenturu opustili, aby si stěžoval, že společnost už nemá nikoho, koho by mohli kontaktovat ve State Departmentu.
Zaměstnanec ministerstva financí, který odešel ze své práce v agentuře, uvedl, že před odchodem opakovaně žádali manažeři ropného, plynárenského a námořního průmyslu o kontakty v administrativě, protože po propouštění na ministerstvu zahraničí zůstali bez nové osobnosti.
"Ptali by se: 'Koho máme na ministerstvu zahraničí kontaktovat?' A já bych řekl: 'Vypadá to, že byste měli najmout nějaké lobbisty MAGA, aby to vyřešili, protože to není můj problém. Ty lidi propustili," řekl tento bývalý federální pracovník.
Když ministerstvo zahraničí propustilo své odborníky na ropu a plyn, mnozí z nich byli informováni, že ostatní tři agentury, zejména mezinárodní oddělení ministerstva energetiky, převezmou jejich role a zaplní případné mezery.
Zaměstnanci, kteří zůstali v jiných agenturách po propuštění energetických expertů ministerstva zahraničí v červenci, řekli pro NOTUS, že k přechodu nedošlo.
"Nikdy jsme nedělali takovou práci jako ENR. Nedělali jsme přímé sankce, nikdy jsme nedělali příliš mnoho kontaktů s průmyslem. Nemusíme mít nutně čas být odborníky na trh, oslovovat firmy a vytvářet skutečnou politiku," řekl jeden bývalý pracovník DOE.
"Ale možná v této administrativě na tom nezáleží. I kdyby existovala, nakonec by nic neznamenali," dodal.
Ministerstvo energetiky na žádost o komentář nereagovalo.
