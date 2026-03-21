Earthquake Faction aneb vrací se nám podpora ČR izraelské genocidy v Gaze?
21. 3. 2026 / Daniel Veselý
V tuto chvíli je brzy na silácká prohlášení. Mnozí mají ale jasno hned, když performativně pojatý útok propalestinských aktivistů na prázdnou budovu v Pardubicích vnímají jako teroristický čin. Pokud příslušné orgány budou incident vyšetřovat, nejspíše si celou dobu seděly na uších. Spatřovali jsme pojítko mezi podporou české vlády izraelskému vyhlazování Gazy a potenciálními teroristickými reakcemi na domácí půdě. Osobně se domnívám, že založení požáru v prázdné průmyslové budově není klasický teroristický čin, jelikož v mých očích postrádá zastrašující potenciál a politicky motivované cíle.
Skupina Earthquake Faction, ať už je to kdokoliv, se popisuje jako „mezinárodní podzemní hnutí“, které na průmyslovou budovu zaútočilo kvůli tomu, že vyvíjí zbraně pro „každodenní masakrování lidí v Palestině, Libanonu, Íránu a západní Asii“. Skupina naznačila, že tato akce nebude poslední, přičemž jejím záměrem je „zničit veškeré údy impéria zvnitřku s použitím všech efektivních prostředků“. Prostředkem jsou útoky na infrastrukturu spojenou s Izraelem. Otázkou zůstává, do jaké míry je to pouhé chvástání, anebo naopak kam až je ochotna skupina zajít. Je to ojedinělá akce, anebo budou následovat další?
Podle radikálních aktivistů z Earthquake Faction v pardubickém areálu měly česká zbrojovka LPP Holding a největší izraelský výrobce dronů Elbit Systems vybudovat moderní centrum na výrobu dronů. To však nyní zástupci LPP Holding svěřepě odmítají. Ke spolupráci s izraelskou zbrojovkou podle jejich vyjádření nikdy nedošlo. Je podivné, že LPP Holding konec spolupráce s Elbit Systems neoznámila už dříve. Na konci října 2023 E15 zveřejnil článek, v němž stojí, že Elbit Systems ve spolupráci s LPP chystají výstavbu výcvikového centra pro střední Evropu. V článku se přímo informuje o rozsáhlém pardubickém areálu jako jedné z možných lokalit pro výstavbu moderního centra.
Další veřejná stanoviska s „teroristickým útokem“ v Pardubicích se s gustem vydala ruskou stopou. Česká zbrojovka LPP Holding dodává drony ukrajinské armádě. Zastánci ruské stopy argumentují, že k ohlášené spolupráci mezi LPP a Elbit Systems nedošlo (což jsme se ale s podivem dozvěděli až nyní). Údajní ultralevicoví teroristé z Earthquake Faction tedy mohou ve skutečnosti představovat false flag operaci ruské vojenské zpravodajské služby GRU. Že by (nejspíše mladí) aktivisté zachycení na videu pracovali pro Kreml?
No, nevím. Zkusme si malý myšlenkový experiment. Představme si, že se otevřeně proruská skupina vytasí s videem, na kterém za doprovodu Rage Against the Machine demoluje tovární halu. Deklarovala by přitom, že tak činí na protest proti posílání zbraní na Ukrajinu. Našly by se pak vůbec nějaké hlasy, které by spekulovaly o spojitosti s izraelskou genocidou? V českém rusofrenním prostředí je to nemyslitelné.
Je lhostejné, zda ve Strakovce úřaduje Fiala, nebo Babiš. Česká republika je spolu s orbánovským Maďarskem jedním z nejhlasitějších zastánců Izraele. Praha se vždy za Tel Aviv postavila, ať už páchal „zločin všech zločinů“ na Palestincích v Gaze nebo „největší mezinárodní zločin“ proti Íránu a Libanonu.
Asi nám nestačila záplava on-line videí z Izraelem decimované Gazy. Izrael dnes provádí pozemní invazi do jižního Libanonu, kde zahynulo více než tisíc lidí a další více než milion Libanonců musel opustit své domovy. Izraelci opět trestají civilní obyvatelstvo, jak líčí mluvčí Vysokého komisaře pro lidská práva při OSN Thameen Al-Kheetan: „Izraelské letecké útoky v řadě případů ničí celé rezidenční budovy v hustě obydlené městské zástavbě, přičemž údery zabíjejí spoustu členů v jednotlivých rodinách, včetně dětí a žen“. Izraelská armáda dokonce útočí i na uprchlíky bivakující ve stanech u pobřeží.
Zatímco my tu řešíme požár v průmyslovém objektu...
