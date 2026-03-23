Mluvíme o Skandinávii a směřujeme do Ruska
23. 3. 2026 / Boris Cvek
Co pořád mají s tou Skandinávií? Zbláznili se? V neděli senátor Červíček z ODS dával Skandinávii za příklad výdajů na obranu. Ví, jaké jsou tam daně, jaký je tam socialismus? To by si tedy pořádně odplivl. Teď čtu na Facebooku upoutávku z Hospodářských novin:
„V Česku se z 80 procent na péči o nemohoucí seniory podílejí rodiny, ve Skandinávii je to o čtvrtinu méně.“
Co je nám proboha po nějakých seniorech a těžce postižených lidech? Data PAQ Research ukázala, že mnozí z nich se nemohou ani najíst, ani jít na WC. Všem je to jedno. Žene se na nás katastrofický nárůst, zcela nevyhnutelný, jak upozornil profesor Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky, lidí vyžadujících celodenní péči a budeme se bránit Putinovi od polohovacích lůžek v obýváku. Nebo necháme ty lidi válet umírající na ulici. Třeba někde ve škarpě před lesklými okny Babišova nového zdravotnictví.
Možná by ale mohlo ve veřejnosti více rezonovat, když Seznam psal o tom, jak Dánsko „počet azylantů srazilo na minimum“. Jenže my přece chceme úředníky a státní správu zlikvidovat, abychom ušetřili. V Radiožurnálu v poledne říkali, že stále nefungují stavební úřady, že přibývá stížností na jejich nefunkčnost. Úřady? My ještě máme nějaké úřady? Ti paraziti ještě nezmizeli? Odporný socialismus. Kdepak Skandinávie, Rusko je nás vzor. Jakýpak zákon o státní službě, jacípak paraziti, všichni budou pěkně báťuškovi asistenti, a pak nám bude konečně fajn.
