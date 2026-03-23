Útok na synagogu v Heemstede zmařen: 'V okolí nalezeno několik kusů výbušnin'

Zatčení v Nizozemsku vyvolává obavy, že Írán verbuje irácké šíitské exulanty do "podzemní armády" v Evropě
23. 3. 2026
Nová skupina vyvolává obavy z možnosti, že Teherán využívá proxies k útokům na židovské cíle, píše Tariq Tahir.
Úředníci budovu, která byla součástí celosvětově aktivního ortodoxního židovského hnutí Chabad, sledovali již delší dobu. Stalo se to mimo jiné po předchozích útocích na synagogu v Rotterdamu a školu Cheider v Amsterdamu.
V noci ze čtvrtka na pátek, kolem 1:15 ráno, policisté na Adriaan Pauwlaan viděli dva chlapce, kteří se podezřele skrývali. Týká se to dospívajících ve věku 14 a 17 let z Amsterdamu. Byli zkontrolováni a poté zatčeni. Oba byli převezeni na policejní stanici k výslechu a dalšímu vyšetřování.
Policie Noord-Holland po otázkách De Telegraafu potvrdila, že v oblasti byly nalezeny "předměty". "V blízkosti Adriaan Pauwlaan," říká mluvčí. "Vyšetřujeme, zda tyto předměty neobsahují výbušný materiál."
Pokračuje: "Také vyšetřujeme, zda existuje spojitost mezi nalezenými předměty a zatčenými podezřelými." Také přiznává, že policie v oblasti prováděla sledování. "Takto jsme skutečně dokázali tyto podezřelé zatknout."
Od nedávné série incidentů v židovských institucích v Rotterdamu a Amsterdamu byla bezpečnostní opatření výrazně zpřísněna. Tyto útoky si připsala skupina Harakat Ašab al-Jamín al-Islamíja, často označovaná jednoduše jako Ašab al-Jamín. Je také nazývána Islámským hnutím Společníků práva.
Při vyšetřování útoku na synagogu v Rotterdamu a pokusu o útok na jinou židovskou modlitebnu bylo zadrženo pět podezřelých, včetně nezletilého. Všichni jsou podezřelí ze žhářství a výbuchu s teroristickým úmyslem. Čtyři z pěti podezřelých jsou Nizozemci s antilskými kořeny.
Policie pátrá po dvou podezřelých kvůli útoku v Amsterdamu. Tento týden byly zveřejněny rozpoznatelné snímky. Přišly desítky tipů. Kromě útoků na židovské instituce byla tento týden cílem také americká banka v Atriu na Zuidas.
