Útok na synagogu v Heemstede zmařen: 'V okolí nalezeno několik kusů výbušnin'

23. 3. 2026

čas čtení 2 minuty
Policie zabránila možnému útoku na budovu hebrejské školy Chabad v Heemstede. Podle zdrojů z De Telegraaf bylo v oblasti nalezeno několik výbušnin, které pravděpodobně měly být určeny k útoku na židovskou instituci. Dva nezletí podezřelí (14 a 17 let) byli zatčeni, píší Gerda Frankenhuis a Marcel Vink.

Úředníci budovu, která byla součástí celosvětově aktivního ortodoxního židovského hnutí Chabad, sledovali již delší dobu. Stalo se to mimo jiné po předchozích útocích na synagogu v Rotterdamu a školu Cheider v Amsterdamu.

V noci ze čtvrtka na pátek, kolem 1:15 ráno, policisté na Adriaan Pauwlaan viděli dva chlapce, kteří se podezřele skrývali. Týká se to dospívajících ve věku 14 a 17 let z Amsterdamu. Byli zkontrolováni a poté zatčeni. Oba byli převezeni na policejní stanici k výslechu a dalšímu vyšetřování.

Policie Noord-Holland po otázkách De Telegraafu potvrdila, že v oblasti byly nalezeny "předměty". "V blízkosti Adriaan Pauwlaan," říká mluvčí. "Vyšetřujeme, zda tyto předměty neobsahují výbušný materiál."

Pokračuje: "Také vyšetřujeme, zda existuje spojitost mezi nalezenými předměty a zatčenými podezřelými." Také přiznává, že policie v oblasti prováděla sledování. "Takto jsme skutečně dokázali tyto podezřelé zatknout."

Od nedávné série incidentů v židovských institucích v Rotterdamu a Amsterdamu byla bezpečnostní opatření výrazně zpřísněna. Tyto útoky si připsala skupina Harakat Ašab al-Jamín al-Islamíja, často označovaná jednoduše jako Ašab al-Jamín. Je také nazývána Islámským hnutím Společníků práva.

Při vyšetřování útoku na synagogu v Rotterdamu a pokusu o útok na jinou židovskou modlitebnu bylo zadrženo pět podezřelých, včetně nezletilého. Všichni jsou podezřelí ze žhářství a výbuchu s teroristickým úmyslem. Čtyři z pěti podezřelých jsou Nizozemci s antilskými kořeny.

Policie pátrá po dvou podezřelých kvůli útoku v Amsterdamu. Tento týden byly zveřejněny rozpoznatelné snímky. Přišly desítky tipů. Kromě útoků na židovské instituce byla tento týden cílem také americká banka v Atriu na Zuidas.

