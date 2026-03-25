Krize na Blízkém východě: Íránská armáda zesměšňuje Trumpova tvrzení o jednáních o příměří a v noci zaútočila na státy Perského zálivu
25. 3. 2026
Írán oznamuje, že vystřelil rakety na Izrael a americké jednotky na základnách v Kuvajtu, Jordánsku a Bahrajnu; mluvčí armády se ptá USA, zda „jednáte sami se sebou“
Trumpův zpatlaný 15bodový plán pro Írán Teherán zřejmě neuspokojí
Íránský vojenský mluvčí zesměšnil pokusy USA o dohodu o příměří a trval na tom, že Američané vyjednávají pouze sami se sebou. Prohlášení podplukovníka Ebrahima Zolfaghariho přišlo poté, co Trumpova administrativa údajně poslala Íránu přes Pákistán 15bodový plán příměří.
I když Donald Trump tvrdil, že s Teheránem probíhají produktivní jednání o ukončení války, neúnavné bombardování států Perského zálivu ze strany Íránu nevykazovalo žádné známky polevení. Kuvajt a Bahrajn byly v úterý večer a ve středu ráno zasaženy ničivými údery, zatímco trpělivost států Perského zálivu, které téměř měsíc čelily neustálým útokům, začala docházet.
Světová obchodní organizace varovala, že narušení mezinárodních dodávek hnojiv způsobené uzavřením Hormuzského průlivu povede k nedostatku potravin a vysokým cenám. Třetina světových hnojiv obvykle prochází tímto průlivem.
Ceny ropy klesly téměř o 6 % a asijské akcie posílily poté, co zprávy o tom, že Donald Trump poslal Íránu mírový plán, podnítily na trhu optimismus. Barel ropy Brent oslabil o 5,92 % na 98,30 USD, zatímco referenční americký ropný kontrakt West Texas Intermediate oslabil o 5,01 % na 87,72 USD.
Izraelské útoky na Libanon zabily devět lidí, informovala státní média. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví uvedla oficiální libanonská agentura National News Agency, že útoky zabily lidi v různých městech a v palestinském uprchlickém táboře.
Zpráva, že Trump schválil vyslání více než 1 000 vojáků z 82. výsadkové divize na Blízký východ, dále podkopala opakovaná tvrzení amerického prezidenta o úspěšných mírových jednáních. Írán již dříve pohrozil, že zaminuje záliv obklopující ostrov, pokud se bude zdát, že USA vysazují vojáky.
Diplomatický poradce prezidenta Spojených arabských emirátů Anwar Gargash uvedl, že pokračující násilí na Blízkém východě přetvořilo spojenectví a odhalilo rozdílnou míru podpory ze strany „bratrských a přátelských“ národů.
V příspěvku na X uvedl, že Spojené arabské emiráty potřebují „jasné postoje“, a nikoli vojáky k boji proti Íránu.
SAE a další státy Perského zálivu čelí neustálým útokům íránských dronů a raket, které zabily desítky lidí a narušily jejich ekonomiky.
Překlad Gargashova příspěvku zní:
Od začátku zrádné íránské agrese se sesterské a přátelské země nadále ozývají, přičemž se rozlišují postoje mezi těmi, kteří nabídli skutečnou podporu, za kterou jsme vděční a děkujeme, a těmi, kteří se spokojili s prohlášeními bez následných činů.
Emiráty prokázaly svou schopnost čelit a vydržet a nepotřebují tolik vybavení a vojáky, jako spíše jasné postoje a vědomí, na koho se lze v těžkých časech spolehnout.
Hormuzský průliv je otevřený pro „ne nepřátelské“ lodě, tvrdí Írán
Írán sdělil Radě bezpečnosti OSN a Mezinárodní námořní organizaci (IMO), že „ne nepřátelské“ lodě mohou bezpečně proplout Hormuzským průlivem, jak uvádějí zprávy, jelikož tato klíčová námořní trasa je pro tankery fakticky uzavřena od začátku americko-izraelské vojenské kampaně před více než třemi týdny.
Ve své nótě adresované IMO definovalo íránské ministerstvo zahraničních věcí nehostilní plavidla jako ta, která „se neúčastní ani nepodporují agresivní akce proti Íránu“ a nepatří Spojeným státům ani Izraeli, informovala agentura Reuters.
Touto úzkou vodní cestou prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a plynu, ale obavy z odvetných útoků Íránu na lodní dopravu způsobily prudký nárůst cen pohonných hmot.
Velká Británie nabídla uspořádání mezinárodního bezpečnostního summitu s cílem vypracovat „realizovatelný společný plán“ na znovuotevření průlivu, přičemž jeden představitel ministerstva obrany uvedl, že by se summit mohl konat v Londýně nebo v sídle námořnictva v Portsmouthu.
Trump tvrdí, že Írán „tak moc“ chce dohodu, zatímco zprávy naznačují, že USA jsou připraveny vyslat vojáky na Blízký východ
Donald Trump tvrdí, že jednání o dohodě k ukončení války s Íránem pokračují, Teherán však popřel účast na jakýchkoli jednáních.
„Jednáme se správnými představiteli a oni tak moc chtějí uzavřít dohodu,“ řekl včera americký prezident a tvrdil, že jednání probíhají „právě teď“.
Jeho výroky byly v rozporu s prohlášeními íránského vedení, které již v pondělí tato tvrzení označilo za „falešné zprávy“.
Trumpovy komentáře se časově shodovaly se zprávami agentury Associated Press a deníku New York Times, podle nichž USA předložily Íránu 15bodový plán příměří, přičemž jako prostředník vystupuje Pákistán. Tento zdánlivý únikový plán by čelil obrovským problémům a mohl by být nad rámec toho, co dokáže regionální a mezinárodní diplomacie, jelikož četné předchozí pokusy o jednání ohledně íránského jaderného programu nedospěly k žádnému závěru.
V televizním prohlášení krátce poté, co Trumpova administrativa nabídla 15bodový plán, podplukovník Ebrahim Zolfaghari, mluvčí íránské armády, řekl: „Naše první a poslední slovo je od prvního dne stejné a tak to i zůstane: Někdo jako my se nikdy nedohodne s někým jako vy. Ani teď, ani nikdy.“
USA údajně také podnikají kroky k vyslání nejméně 1 000 dalších vojáků, kteří se připojí k 50 000 vojákům již přítomným na Blízkém východě, informovala agentura Associated Press. The New York Times s odvoláním na dva představitele ministerstva obrany uvádí počet 2 000.
Austrálie zablokuje vstup do země Íráncům s turistickými vízy
Íránským občanům s platnými australskými turistickými vízy bude na šest měsíců zablokován vstup do země, uvedl australský ministr vnitra s odkazem na obavy, že se někteří z nich mohou rozhodnout zůstat déle, než je povoleno.
Tony Burke uvedl, že tento krok je nezbytný, protože existuje riziko, že Íránci s turistickými vízy navštěvující Austrálii nebudou schopni nebo pravděpodobně nebudou chtít odjet po vypršení platnosti víza.
Vláda uvedla, že bude pečlivě sledovat globální vývoj a podle potřeby opatření upraví.
Íránské údery bombardují státy Perského zálivu přes noc, zatímco frustrace z války narůstá
I když Donald Trump tvrdil, že s Teheránem probíhají produktivní jednání o ukončení války, neúprosné bombardování států Perského zálivu ze strany Íránu nevykazovalo žádné známky zmírnění.
Kuvajt a Bahrajn byly v úterý v noci a ve středu ráno zasaženy ničivými údery, zatímco trpělivost států Perského zálivu po téměř měsíci neustálých útoků začala docházet.
Na mezinárodním letišti v Kuvajtu vypukl požár poté, co dron zasáhl palivovou nádrž, což opět zastavilo letecký provoz. Na místo byli přivoláni hasiči, ale podle prvních zpráv byly škody „omezené“.
Ve středu se nad Bahrajnem ozývaly letecké sirény, když se k němu blížily další íránské rakety a drony. V úterý byl při útoku dronem v Bahrajnu zabit marocký občan, který pracoval jako smluvní pracovník pro Spojené arabské emiráty (SAE), a při útoku bylo zraněno také pět členů ministerstva obrany SAE.
Saúdská Arábie uvedla, že přes noc také zachytila nejméně čtyři drony.
Státy Perského zálivu se velmi snažily zabránit Trumpovi vyhlásit válku Íránu a s tím, jak se konflikt stále vleče, narůstá frustrace jak na straně USA, tak Íránu.
V obratu od svých předchozích postojů údajně Saúdská Arábie udělila USA povolení k využití jedné ze svých leteckých základen k útokům na Írán, přičemž tlačí na Trumpovu administrativu, aby íránský režim zcela oslabila.
Na tiskové konferenci v úterý večer katarský ministr zahraničí uvedl, že Katar nepatří mezi státy, které se v současné době podílejí na jakýchkoli zprostředkovatelských snahách mezi USA a Íránem, a dodal: „pokud takové vůbec existují“.
„V tuto chvíli se plně soustředíme na obranu naší země a řešení ztrát způsobených různými útoky, kterým byl Katar vystaven,“ řekl mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansar.
Al-Ansar uvedl, že Katar je připraven pomoci v jakémkoli procesu, který by vedl k ukončení konfliktu. Zdůraznil však, že obnovení vztahů mezi státy Perského zálivu a Íránem bude složitý proces.
„Nyní je samozřejmě na Íráncích, aby po skončení této války rozhodli, jak obnoví důvěru, kterou ztratili kvůli svým útokům na naši suverenitu,“ řekl.
Indonésie zvažuje omezení bezplatných studentských obědů, aby ušetřila peníze
Indonésie zvažuje omezení distribuce bezplatných studentských obědů ze šesti dnů v týdnu na pět, ve snaze ušetřit rozpočet uprostřed konfliktu na Blízkém východě, informuje agentura Reuters.
Ministr financí Purbaya Yudhi Sadewa ve středu uvedl, že toto opatření by mohlo ušetřit 40 bilionů rupií (2,37 miliardy dolarů).
Návrh vzešel od šéfa indonéské národní agentury pro výživu a bude muset být schválen prezidentem Prabowem Subiantem, uvedl ministr.
V sobotu mluvčí prezidenta uvedl, že Indonésie usiluje o úspory v rozpočtu ve výši odhadovaných 80 bilionů rupií (5 mld. USD), aby mohla lépe čelit dopadům války.
V návaznosti na dřívější zprávy libanonská státní média uvedla, že při nejnovější sérii izraelských útoků zahynulo devět lidí.
Dříve ve středu libanonská oficiální Národní tisková agentura uvedla, že při útocích zahynuli čtyři lidé ve městě Adloun a dva lidé v palestinském uprchlickém táboře v jižní oblasti Sidonu.
Agentura s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví později uvedla, že ve městě Habboush byly zabity další tři osoby a 18 jich bylo zraněno.
Podle libanonských úřadů Izrael v Libanonu zabil nejméně 1 072 lidí a více než milion lidí bylo vysídleno.
V severním Izraeli, kde opakované sirény na vzdušný poplach poslaly obyvatele do úkrytů, byla v úterý zabita žena v důsledku raketového útoku z Libanonu, uvedly izraelské úřady.
Íránská armáda se vysmívá pokusům USA o příměří
Íránský vojenský mluvčí se vysmál pokusům USA o dohodu o příměří a trval na tom, že Američané vyjednávají pouze sami se sebou, informovala agentura Associated Press.
V předem natočeném videu odvysílaném ve středu ve státní televizi podplukovník Ebrahim Zolfaghari prohlásil, že strategická síla USA se proměnila ve „strategické selhání“.
Ten, kdo se prohlašuje za globální supervelmoc, by se z této šlamastyky už dávno dostal, kdyby mohl. Neobalujte svou porážku do hávu dohody. Vaše éra prázdných slibů skončila.
Dosáhly vaše vnitřní konflikty bodu, kdy vyjednáváte sami se sebou?
Zolfaghariho prohlášení přišlo krátce poté, co Trumpova administrativa poslala Íránu přes Pákistán 15bodový plán příměří.
„Naše první i poslední slovo je od prvního dne stejné a tak to i zůstane: Někdo jako my se nikdy nedohodne s někým jako vy,“ řekl Zolfaghari. „Ani teď, ani nikdy.“
Ceny ropy klesají, asijské akcie posilují poté, co Trump oznámil pokrok v jednáních s Íránem
Ceny ropy ve středu klesly o téměř 6 % a asijské akcie posílily poté, co se objevily zprávy, že Donald Trump zaslal Íránu mírový plán.
V 00:30 GMT klesla cena barelu ropy Brent o 5,92 % na 98,30 USD. Referenční americký ropný kontrakt West Texas Intermediate klesl o 5,01 % na 87,72 USD.
V Asii Trumpova prohlášení podnítila optimismus na trzích: tokijský index Nikkei 225 v ranním obchodování posílil o 2,8 % a jihokorejský Kospi o 3,1 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,2 %, zatímco index Shanghai Composite byl o 0,9 % výše.
Jinde australský index S+P/ASX 200 vzrostl o 2,2 % a tchajwanský Taiex o 3 %.
K těmto pohybům na trzích došlo poté, co se objevily zprávy, že USA údajně zaslaly Íránu 15bodový plán na ukončení války.
Zpráva o tomto vývoji, kterou jako první zveřejnil deník New York Times, uváděla, že plán byl doručen přes Pákistán.
Podle zprávy NYT není jasné, do jaké míry byl plán sdílen mezi íránskými úředníky a zda je pravděpodobné, že by jej Írán přijal jako základ pro jednání.
Varování WTO ohledně uzavření Hormuzského průlivu: „Sklizně se zmenší a ceny porostou“
Narušení mezinárodních dodávek hnojiv způsobené uzavřením Hormuzského průlivu povede k nedostatku potravin a vysokým cenám, řekl agentuře Agence France-Presse zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace Jean-Marie Paugam.
Třetina světových hnojiv obvykle prochází touto úžinou, kterou Írán od začátku války prakticky uzavřel.
Paugam uvedl, že to bude mít dopad jak na množství, tak na ceny. „Dopad se v následujícím roce znásobí: úrody klesají a ceny rostou,“ řekl.
Záliv disponuje bohatými zásobami zemního plynu, klíčové složky umělých hnojiv, ale válka produkci výrazně brzdí a několik zařízení bylo nuceno uzavřít provoz.
Hlavní vývozci potravin, jako jsou Indie, Thajsko a Brazílie, jsou závislí na vývozu močoviny, hnojiva na bázi dusíku. V současné době není nedostatek hnojiv, uvedl Paugum, ale jak se konflikt prodlužuje, „pocítíme přímý dopad na dodávky do hlavních producentských zemí právě v době, kdy začíná období setí plodin, které se budou sklízet příští rok“.
