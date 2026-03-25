Lídři EU vyloučili Maďarsko z tajných jednání
25. 3. 2026Země EU omezují účast Maďarska na důvěrných jednáních, protože se obávají, že zástupci Budapešti by mohli předat data Rusku.
Stejně jako všichni ostatní poslanci německého Bundestagu (na rozdíl od parlamentů jiných zemí) mohou oni a jejich asistenti využívat interní databázi EU EuDoX, kam je ročně nahráno asi 25 000 dokumentů – od informačních poznámek přes ministerská jednání až po zprávy o důvěrných schůzkách velvyslanců, kde například diskutovali o využití zmrazených ruských rezerv k financování Ukrajiny.
Přístup poslanců AfD k EuDoX vyvolává obavy, že důvěrné diskuse se stávají majetkem Kremlu, uvedli tři diplomaté EU a čtyři němečtí poslanci. "Problém je, že máme stranu, AfD, která je oprávněně podezřelá z úniku informací do Číny nebo Ruska," řekl Anton Hofreiter, předseda Výboru pro záležitosti EU Bundestagu.
To nutí představitele EU "držet jazyk za zuby" i během důvěrných jednání s kolegy nebo diskutovat o nejcitlivějších otázkách v užším kruhu. "V Bruselu přijímáme všemožná opatření k ochraně uzavřených jednání a důvěrných informací," ale přístup k nim AfD "zanechává obrovskou mezeru v našich bezpečnostních opatřeních," vysvětlil vysoký diplomat EU.
Slovy jiného: "ať už je to kvůli Orbánovi nebo německému systému... Nesdílíme všechny informace tak svobodně, jak bychom mohli, když u stolu sedí nejbližší zástupci z 27 zemí". Diplomat dodal, že informace, které kterýkoli velvyslanec na takovém setkání předloží, "nebudou přímo doručeny Rusům nebo Číňanům".
V Německu už zpravodajské služby a experti podezřívali AfD z toho, že shromažďuje důležité informace pro Moskvu. Poslanci mohou provádět dotazy na ministerstvech a někteří členové AfD, jak na spolkové, tak na státní úrovni, se například záměrně snažili získat data o trasách západních dodávek zbraní na Ukrajinu. V říjnu ministr vnitra durynské spolkové země Georg Mayer zaznamenal známky špionáže pro Rusko v aktivitách AfD.
Obecně platí, že od loňského jara, kdy nový Bundestag začal pracovat, až do konce roku 2025 předložila AfD více než 60 % všech parlamentních žádostí, a v Durynsku téměř 70 %. V tomto státě jeho zástupci pravidelně žádali místní vládu, aby zveřejnila podrobnosti o tématech jako ochrana před drony, přeprava západních zbraní na Ukrajinu a činnost bezpečnostních služeb v boji proti hybridním ruským hrozbám.
Přístup německých poslanců k databázi EuDoX byl koncipován jako opatření sledující kontrolu nad výkonnou mocí: toto téma je pro Německo obzvlášť důležité vzhledem k jeho nacistické minulosti. Databáze uchovává dokumenty s nejnižší úrovní utajení – s "omezeným přístupem". "Vzhledem k tomu, že EuDoX je relativně otevřená platforma s 5 000 autorizovanými uživateli, není na ní nic zvlášť tajného. Spolková vláda přesně ví, co tam dává," říká profesor práva Sven Höllscheidt ze Svobodné univerzity v Berlíně.
Nicméně sedm německých poslanců a jejich pomocníci, kteří tuto základnu využívají, stále věří, že přístup AfD představuje bezpečnostní riziko. Roland Theis z Výboru pro záležitosti EU Bundestagu řekl Politicu:
"Zjevná blízkost AfD k Putinovi, kontakty mezi mnoha jejími poslanci a ruskou ambasádou, jejich cesty do Moskvy, využívání ruských propagandistických narativů a záměrné pokusy získat bezpečnostní informace prostřednictvím parlamentních žádostí udržují všechny, kterým na této bezpečnosti záleží, bdělé."
Podle diplomatů ze zemí EU nebyly obavy ohledně AfD, pokud je známo, přeneseny na oficiální úroveň. Spíše se mluví "u šálku kávy" a mnoho diskuzí na toto téma probíhá na okraji jednání, zejména mezi zástupci zemí severozápadní Evropy.
V poslední době se EU začala obávat úniku informací o jednáních svých zástupců prostřednictvím Maďarska. Kvůli tomu začala být jeho účast na důvěrných schůzkách omezována.
(Po odhalení bývalých představitelů maďarských zpravodajských služeb byly již před lety omezeny informace, které země NATO sdílejí s maďarskými zpravodajci infiltrovanými ruskými agenturami. - Po nepřátelském převzetí českého státu Babišem a jeho proruskými komplici české zpravodajské služby nejspíše dopadnou stejně - pozn. KD.)
