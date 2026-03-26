Krize na Blízkém východě: Trump trvá na tom, že Írán chce dohodu i přes počáteční odmítnutí; Čína vidí „jiskřičku naděje“ pro jednání
26. 3. 2026
Americký prezident tvrdí, že íránští vyjednavači se obávají, že je zabije jejich vlastní strana; čínský ministr zahraničí říká, že USA a Írán „vysílají signály o ochotě jednat“
Írán odmítá americký plán na příměří a v rámci snahy o jednání předkládá svůj vlastní
Wang Yi vyzval k dialogu v samostatných hovorech se svými tureckým a egyptským protějšky a naznačil, že jak Teherán, tak Washington vyslaly signály, že jsou ochotny vrátit se k jednacímu stolu.
„Vzhledem k tomu, že jak Spojené státy, tak Írán dávají najevo ochotu vyjednávat, objevil se záblesk naděje na mír,“ řekl Wang egyptskému ministru zahraničí Badr Abdelattymu podle zprávy z Pekingu zveřejněné ve středu pozdě večer a o které informovala agentura Agence France-Presse.
Toto prohlášení přišlo několik hodin předtím, než íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že „dosud se žádná jednání nekonala a domnívám se, že naše pozice je zcela principiální“.
Mluvit nyní o jednáních je přiznáním porážky.
Donald Trump ve středu trval na tom, že Írán se účastní mírových rozhovorů, a naznačil, že popírání Teheránu jsou způsobena tím, že se íránští vyjednavači bojí, že budou zabiti vlastní stranou.
Wang během telefonátu tureckému ministru zahraničí Hakanu Fidanovi sdělil, že v konfliktu na Blízkém východě je jasné, kdo má pravdu a kdo ne, a nabídl zemi podporu při usnadňování obnovení jednání.
Turecko vyvíjí „intenzivní“ diplomatické úsilí o ukončení války prostřednictvím rozhovorů jak s Washingtonem, tak s Teheránem, uvedl Fidan tento měsíc.
Wang řekl:
Prodloužení této války by vedlo pouze k dalším obětem a zbytečným ztrátám, což by mělo za následek další rozšíření konfliktu.
Podle místních médií zahynuly v Abú Dhabí dvě osoby po dopadu trosek poté, co byla v hlavním městě Spojených arabských emirátů zachycena raketa.
V příspěvku na X oficiální mediální kancelář Abú Dhabí uvedla, že při incidentu byli zraněni další tři lidé. Neuvádí však, odkud byla raketa odpálena, ani národnost obětí.
Donald Trump trvá na tom, že Írán má o dohodu stále zájem, poté co Teherán odmítl návrh USA na příměří, přišel s vlastním plánem a prohlásil, že nemá v úmyslu vyjednávat. Americký prezident později naznačil, že tvrzení Teheránu pramení z obav íránských vyjednavačů, že by mohli být zabiti vlastními lidmi, zatímco Bílý dům uvedl, že Trump je připraven „rozpoutat peklo“, pokud Írán nepřijme porážku.
Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila, že provedla sérii úderů po celém Íránu, včetně rozsáhlých útoků na centrální město Isfahán. Uvedla, že izraelské síly „dokončily rozsáhlou vlnu útoků zaměřených na infrastrukturu“ režimu.
Šéf Hizballáhu Naim Qassem prohlásil, že vyjednávání s Izraelem pod palbou by znamenalo „kapitulaci“, zatímco tato Íránem podporovaná skupina zahájila nové útoky na zemi.
Kouř stoupá z místa izraelského leteckého úderu, který ve středu zasáhl vesnici Dayr Seryan v jižním Libanonu
Izraelská armáda uvedla, že jeden izraelský voják byl vážně zraněn při minometné palbě v Libanonu.
Kuvajt oznámil, že zadržel šest osob v souvislosti s údajným spiknutím Hizballáhu s cílem zavraždit vůdce v tomto státě v Perském zálivu.
Rusko je podle západních zpravodajských zpráv, které podrobně popisují snahy Moskvy udržet svého ohroženého partnera v boji, blízko dokončení postupné dodávky dronů, léků a potravin do Íránu, informoval Financial Times.
Vzhledem k tomu, že válka v Íránu vedla k téměř úplnému výpadku internetu v zemi, aktivisté po celém světě – zejména v USA – se mobilizují, aby pomohli Íráncům zůstat v kontaktu prostřednictvím Starlinku, informuje Agence France-Presse.
Ačkoli je satelitní internetový systém Elona Muska zakázán, v Íránu si získal pozice díky síti mezinárodních aktivistů, sdělilo zpravodajské agentuře několik osob zapojených do těchto snah.
Úsilí digitálních aktivistů začalo v roce 2022, kdy vypukly masové protesty po smrti Mahsy Amini, kterou zadržela íránská policie za porušení přísných pravidel oblékání pro ženy v zemi.
„K dnešnímu dni jsme do země dodali více než 300 zařízení,“ uvedla Emilia Jamesová z americké organizace NetFreedom Pioneers. Odmítla však poskytnout další podrobnosti, aby ochránila operaci i uživatele.
Ahmad Ahmadian, výkonný ředitel organizace Holistic Resilience, uvedl, že jeho organizace nakupovala zařízení Starlink v evropských zemích nebo jinde a poté je do Íránu převážela přes „sousední země“.
V roce 2025 vláda tvrdě zakročila proti terminálům Starlink a těm, kteří byli při jejich používání přistiženi, hrozí vězení.
Íránský vyslanec uvedl, že jihokorejské lodě mohou proplout Hormuzským průlivem pouze po koordinaci s Teheránem, informovala agentura Yonhap News.
K takové dohodě je třeba dospět před samotným průjezdem, uvedl Saeed Khuzechi, íránský velvyslanec v Jižní Koreji, na tiskové konferenci v reakci na otázku ohledně záruk pro jihokorejské lodě při plavbě touto klíčovou trasou pro přepravu ropy.
Podle agentury Yonhap bylo oznámeno, že íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi během nedávného telefonického rozhovoru s ministrem zahraničí Cho Hyunem oficiálně požádal o seznam jihokorejských lodí a podrobné informace o každém plavidle.
Írán fakticky zablokoval průliv, kterým obvykle prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Nejistota ohledně války s Íránem udržuje ceny ropy nad hranicí 100 dolarů za barel.
V 05:30 GMT se cena ropy Brent pohybovala kolem 104 dolarů za barel, zatímco USA a Írán se nadále neshodují ohledně údajného mírového plánu.
S blížícím se termínem 28. března, kdy vyprší ultimátum prezidenta Donalda Trumpa, aby Írán znovu otevřel Hormuzský průliv, trhy doufají, že se konflikt odvrátí od riskantní politiky a směřuje k deeskalaci.
O víkendu cena ropy Brent – globální referenční cena ropy – vzrostla na 113 dolarů za barel kvůli obavám z eskalace konfliktu, než tento týden klesla. Cena ropy Brent od začátku konfliktu vzrostla o více než 40 %.
Akcie západních dodavatelů plynu se staly beneficienty americko-izraelské války proti Íránu, protože investoři očekávají, že společnosti s dodavatelskými trasami obcházejícími Blízký východ budou těžit z vysokých cen energií. Termínové kontrakty na zemní plyn se ve čtvrtek brzy ráno pohybovaly těsně pod 3 dolary.
Zatímco Evropa dováží relativně málo plynu přímo z Kataru – druhého největšího producenta LNG na světě – faktické uzavření průlivu donutilo asijské odběratele soutěžit s Evropou o americké dodávky, což tlačí nahoru globální ceny.
Dva zranění při útoku na město ve středním Izraeli
Dva lidé utrpěli lehká zranění po zásahu íránskou kazetovou bombou ve čtvrtek ráno ve městě Kfar Qasim ve středním Izraeli, uvádí deník Times of Israel s odvoláním na zdravotníky.
Záchranná služba Magen David Adom uvedla, že ošetřila muže a ženu – oba ve věku 55 let –, kteří byli zraněni při výbuchu poté, co jedna z bomb zasáhla tamější budovu, uvádí zpráva.
Záchranáři prohledávali další oblasti ve městě, kde dopadly submunice z íránské balistické rakety, uvedla zpráva.
Deník The Times dříve uvedl, že se jednalo o první íránský útok na Izrael za téměř 15 hodin.
Jak bylo zmíněno o něco dříve, izraelská armáda uvedla, že protivzdušná obrana reagovala na raketové útoky z Íránu a sirény se spustily v centrálním Izraeli, částech Jeruzaléma a na okupovaném Západním břehu.
Izraelská armáda uvedla, že protivzdušná obrana reagovala ve čtvrtek na raketové útoky z Íránu a sirény se spustily v centrálním Izraeli, částech Jeruzaléma a na okupovaném Západním břehu.
Ve dvou samostatných prohlášeních s odstupem asi 20 minut armáda uvedla, že „identifikovala rakety odpálené z Íránu směrem na území státu Izrael“.
„Obranné systémy jsou v provozu, aby tuto hrozbu zachytily,“ uvádějí prohlášení citovaná agenturou Agence France-Presse.
Po prvním útoku armáda oznámila, že lidé „mohou nyní opustit kryté prostory ve všech oblastech země“.
Izraelská záchranná služba Magen David Adom uvedla, že nejsou hlášeny žádné oběti.
K útokům došlo více než 14 hodin poté, co armáda předtím oznámila přilétající rakety z Íránu.
Střední Izrael se v noci dostal pod palbu z Libanonu, kde Hizballáh prohlásil, že provedl sérii útoků namířených proti vojenským cílům. Izraelská média uvedla, že bylo zachyceno šest raket.
Skeptický postoj států Perského zálivu k údajným rozhovorům mezi USA a Íránem signalizuje nedůvěru vůči Trumpovi
Krátce poté, co Donald Trump prohlásil, že USA vedou „intenzivní rozhovory“ s cílem ukončit válku s Íránem ještě tento týden, učinil Katar neobvyklý krok a distancoval se od údajných diplomatických jednání.
Katar se na žádných zprostředkovatelských snahách nepodílel, uvedl Majed al-Ansari na briefingu v úterý večer, než dodal výmluvnou poznámku: „Pokud vůbec existují.“
To signalizovalo výrazný odklon od historického a opakovaného postoje Kataru jako hlavního zprostředkovatele v konfliktech na Blízkém východě a v širším regionu.
Katar a další země Perského zálivu se ocitly na frontových liniích války, ale analytici tvrdí, že jejich neochota podporovat údajné snahy o příměří odráží jak těžké ztráty, které válkou nadále utrpí, tak přetrvávající podezření, zda jsou Trumpovy řeči o míru upřímné, nebo jen další záminkou pro eskalaci.
„Jsou poznamenáni předchozími zkušenostmi,“ řekl Bilal Saab, výkonný ředitel poradenské skupiny Trends US a bývalý úředník Pentagonu v první Trumpově administrativě.
Existuje zde mnoho nahromaděné frustrace a zklamání, které ovlivňuje jejich ochotu a možná i schopnost cokoli zprostředkovat.
Asijské akcie ve čtvrtek většinou oslabovaly a ceny ropy rostly, protože uklidnění situace v íránském konfliktu zůstávalo nejisté.
Tokijský index Nikkei 225 se obchodoval o 0,3 % níže, jihokorejský Kospi ztratil 1,9 %, hongkongský Hang Seng klesl o 1,4 % a šanghajský index Composite oslabil o 0,6 %, uvádí agentura Associated Press.
Australský index S+P/ASX 200 mírně oslabil o 0,2 %, zatímco tchajwanský index Taiex se obchodoval o 0,4 % výše. Americké futures oslabily o 0,1 %.
Ceny ropy ve čtvrtek po předchozím poklesu opět vzrostly. Cena ropy Brent – mezinárodního standardu – vzrostla o 1,3 % na 98,51 USD za barel. Ve středu se pohybovala pod hranicí 95 USD. Referenční cena americké ropy vzrostla o 1,6 % na 91,75 USD za barel.
K růstu cen ropy došlo poté, co Teherán ve středu odmítl plán příměří ze strany USA poté, co Trumpova administrativa předložila Íránu 15bodový návrh.
Izraelská armáda zaznamenala nový útok íránskými balistickými raketami po téměř 15hodinovém klidu, jak právě informoval deník Times of Israel.
Uvedla:
Očekává se, že v příštích minutách zazní sirény v centrálním Izraeli a v oblasti Jeruzaléma.
Izraelská armáda uvádí, že při minometné palbě na její jednotky v Libanonu byl vážně zraněn izraelský voják.
V příspěvku na X uvedla (v překladu):
Voják byl evakuován k lékařskému ošetření do nemocnice a jeho rodina byla informována.
Izrael oznámil, že obsadí části jižního Libanonu, aby vytvořil takzvanou „obrannou nárazníkovou zónu“ až k řece Litani, asi 30 km od hranic, a armáda se jižní části řeky zapojila do pozemních bojů s bojovníky Hizballáhu.
Armáda pomalu postupuje na sever navzdory silnému odporu a vojáci zveřejňují videa z dříve sporných měst Taybeh a Khiam.
Diskuse