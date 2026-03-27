Trumpova „velvyslankyně" v americké televizi CBS ztrácí diváky
27. 3. 2026 / Fabiano Golgo
V americkém kontextu CBS nebyla jen „jedna z televizí". Byla to instituce. Něco jako kombinace České televize v jejích nejdůvěryhodnějších momentech a jakéhosi národního rituálu. Když v minulosti mluvili lidé jako Walter Cronkite, nešlo jen o zprávy—šlo o pocit, že svět, jakkoli chaotický, má ještě nějaký řád. Tenhle pocit se ale v posledních desetiletích rozpadá. A právě na tom se rozhodla stavět Bari Weiss, když na podzim převzala vedení CBS News.
Ve skutečnosti to byl začátek jedné z největších katastrof, jaké americké zpravodajství pamatuje. Weiss, která v životě neměla ani jeden televizor, se rozhodla, že stanice, která po dekády byla symbolem důvěryhodnosti a kultivovaného hlasu, potřebuje revoluci, a to ne ledajakou. Byla přesvědčena, že publikum ocení „novou otevřenost" a že tradiční diváci, kteří k CBS věrně přicházeli po dlouhá desetiletí, se nadchnou pro její kulturně a politicky motivovanou vizi. Namísto toho nastal exodus, který byl tak rychlý a bezohledný, že se zdálo, jako by někdo rozrazil dveře do instituce a vyhodil všechna pravidla ven.
Hned první týdny Weissovy vlády ukázaly, že její koncept „relevance" spočívá v dramatu, trapnosti a politické submisivitě. Večer, kdy Tony Dokoupil převzal moderátorskou roli v CBS Evening News, měl být triumfem nové éry. Namísto toho to byla groteska. Dokoupil vyrazil na Live From America tour, nablýskanou roadshow, kde se snažil ukázat „živou Ameriku". Výsledek? Sledovanost klesla pod čtyři miliony diváků a demografická skupina 25–54 let propadla o osmnáct procent. Místo očekávaného zvýšení publika nastalo přesně to, čeho se Weiss nejvíce obávala: staré publikum utíkalo a nové nepřicházelo, protože ho CBS nezajímala.
To se proměnil v sérii faux pas, která připomínala spíše politický kabaret než zpravodajství. Ride-along segment s Kristi Noemovou během imigrační akce měl ukázat CBS jako „přístupnou a otevřenou". Ve skutečnosti působil jako promo pro Noemovou a jako důkaz, že Weiss nechápe rozdíl mezi reportáží a propagandou. Stejně trapný byl „pozdrav" pro senátora Marca Rubio – gesto, které mělo být jemným politickým signálem, působilo jako servilní úklona, a přitom diváci čekali, že CBS bude hlasem objektivity, nikoli roztřeseným klaunem, který se snaží zalíbit politické elitě.
Rázná kontrola Weissové nad redakční politikou se brzy stala veřejným tajemstvím. Blokování investigativního segmentu 60 Minutes o věznicích v Latinské Americe ukázalo, že pokud Weissová něco nepovažuje za „bezpečné" pro její vizi, CBS se ani nepokusí informovat své diváky. Bylo jasné, že CBS přestala být autoritou – stala se ubohou platformou pro kulturně a politicky cenzurovaný materiál, jehož účel nebyl informovat, ale zkoušet diváky a testovat hranice jejich tolerance. A diváci odpověděli přesně tak, jak by to každý zdravý rozum očekával: odešli.
Leden 2026 přinesl potvrzení, že experiment Weissové není jen riskantní, ale fatálně slepý. Rozhovor s Donaldem Trumpem, během kterého CBS opomenula právní hrozbu adresovanou přímo CBS, byl křišťálově jasným signálem: odvaha vystavit fakta nezávislé analýze byla obětována snaze vyhnout se konfliktu s politickou mocí. CBS Mornings se propadly na 1,8 milionu diváků, což znamenalo rekordně nízká čísla a demografický propad o téměř třicet procent. ABC a NBC mezitím rostly, ukazujíce, že diváci neztrácejí zájem o televizi, ale pouze o CBS, která zradila svou institucionální DNA.
Únor 2026 je měsíc, kdy selhání začalo být bolestně hmatatelné nejen v číslech, ale i v peněženkách. Pokles sledovanosti znamenal pokles reklamních příjmů, protože inzerenti, kteří platí za každou sekundu, logicky přesunuli prostředky tam, kde je publikum stále přítomné. Interní zdroje mluvily o chaosu a dezorientaci uvnitř stanice, Weissová pokračovala ve svém experimentu a diváci, kteří považovali CBS za svůj denní orientační bod, přepnuli kanál a už se nevrátili. Televize, která byla po desetiletí spolehlivým hlasem, byla náhle prázdným obalem, a vize Weisové se ukázala jako toxická pro vlastní instituci.
Březen 2026 ukázal, že propad není anomálií, ale strukturálním selháním. CBS Evening News se drží těsně pod čtyřmi miliony diváků, CBS Mornings stagnuje na 1,8 milionu a demografický propad v hlavní skupině 25–54 let je katastrofální. Weissová se snažila nalákat nové publikum, které se cítilo nedostatečně zastoupeno mainstreamem, ale toto publikum už mělo své preference a staré publikum bylo nenávratně ztraceno. Pokus o otevřenou CBS vedl k vytvoření instituce bez rytmu, bez hlasu a bez publika. To, co Weissová nazvala revolucí, je ve skutečnosti smutným příběhem o tom, jak rychle se dá znehodnotit respektovaná značka, pokud někdo ignoruje základní zákonitosti mediální důvěry a institucionální kontinuity.
Hned první týdny Weissovy vlády ukázaly, že její koncept „relevance" spočívá v dramatu, trapnosti a politické submisivitě. Večer, kdy Tony Dokoupil převzal moderátorskou roli v CBS Evening News, měl být triumfem nové éry. Namísto toho to byla groteska. Dokoupil vyrazil na Live From America tour, nablýskanou roadshow, kde se snažil ukázat „živou Ameriku". Výsledek? Sledovanost klesla pod čtyři miliony diváků a demografická skupina 25–54 let propadla o osmnáct procent. Místo očekávaného zvýšení publika nastalo přesně to, čeho se Weiss nejvíce obávala: staré publikum utíkalo a nové nepřicházelo, protože ho CBS nezajímala.
To se proměnil v sérii faux pas, která připomínala spíše politický kabaret než zpravodajství. Ride-along segment s Kristi Noemovou během imigrační akce měl ukázat CBS jako „přístupnou a otevřenou". Ve skutečnosti působil jako promo pro Noemovou a jako důkaz, že Weiss nechápe rozdíl mezi reportáží a propagandou. Stejně trapný byl „pozdrav" pro senátora Marca Rubio – gesto, které mělo být jemným politickým signálem, působilo jako servilní úklona, a přitom diváci čekali, že CBS bude hlasem objektivity, nikoli roztřeseným klaunem, který se snaží zalíbit politické elitě.
Rázná kontrola Weissové nad redakční politikou se brzy stala veřejným tajemstvím. Blokování investigativního segmentu 60 Minutes o věznicích v Latinské Americe ukázalo, že pokud Weissová něco nepovažuje za „bezpečné" pro její vizi, CBS se ani nepokusí informovat své diváky. Bylo jasné, že CBS přestala být autoritou – stala se ubohou platformou pro kulturně a politicky cenzurovaný materiál, jehož účel nebyl informovat, ale zkoušet diváky a testovat hranice jejich tolerance. A diváci odpověděli přesně tak, jak by to každý zdravý rozum očekával: odešli.
Leden 2026 přinesl potvrzení, že experiment Weissové není jen riskantní, ale fatálně slepý. Rozhovor s Donaldem Trumpem, během kterého CBS opomenula právní hrozbu adresovanou přímo CBS, byl křišťálově jasným signálem: odvaha vystavit fakta nezávislé analýze byla obětována snaze vyhnout se konfliktu s politickou mocí. CBS Mornings se propadly na 1,8 milionu diváků, což znamenalo rekordně nízká čísla a demografický propad o téměř třicet procent. ABC a NBC mezitím rostly, ukazujíce, že diváci neztrácejí zájem o televizi, ale pouze o CBS, která zradila svou institucionální DNA.
Únor 2026 je měsíc, kdy selhání začalo být bolestně hmatatelné nejen v číslech, ale i v peněženkách. Pokles sledovanosti znamenal pokles reklamních příjmů, protože inzerenti, kteří platí za každou sekundu, logicky přesunuli prostředky tam, kde je publikum stále přítomné. Interní zdroje mluvily o chaosu a dezorientaci uvnitř stanice, Weissová pokračovala ve svém experimentu a diváci, kteří považovali CBS za svůj denní orientační bod, přepnuli kanál a už se nevrátili. Televize, která byla po desetiletí spolehlivým hlasem, byla náhle prázdným obalem, a vize Weisové se ukázala jako toxická pro vlastní instituci.
Březen 2026 ukázal, že propad není anomálií, ale strukturálním selháním. CBS Evening News se drží těsně pod čtyřmi miliony diváků, CBS Mornings stagnuje na 1,8 milionu a demografický propad v hlavní skupině 25–54 let je katastrofální. Weissová se snažila nalákat nové publikum, které se cítilo nedostatečně zastoupeno mainstreamem, ale toto publikum už mělo své preference a staré publikum bylo nenávratně ztraceno. Pokus o otevřenou CBS vedl k vytvoření instituce bez rytmu, bez hlasu a bez publika. To, co Weissová nazvala revolucí, je ve skutečnosti smutným příběhem o tom, jak rychle se dá znehodnotit respektovaná značka, pokud někdo ignoruje základní zákonitosti mediální důvěry a institucionální kontinuity.
Mám bývalého spolužáka z univerzity, který posledních 14 let pracoval pro CBS a rozhodl se odejít z vlastní vůle, protože ho prostředí v zákulisí naprosto znechutilo. V každém oddělení byl nasazen nový zaměstnanec, zjevně špión pro Weissovou.
Pokud však jejím záměrem bylo přilákat diváky FOX News, podcenila odpor příznivců MAGA vůči tradičním médiím. Ti se od své každodenní drogy v podobě křičících starých bílých mužů ke kriminálním dramatům CBS nepřesunou. (Možná budou spíše náchylnější k tomu, aby se stali protagonisty skutečných zločinů...)
Šest měsíců éry Weissové je více než jen mediální katarzí. Je to varování. CBS pod Weissovou je ukázkou toho, že otevřenost bez porozumění institucionální tradici vede k chaosu, a že důvěra publika je nejcennější měnou, kterou žádný experiment nedokáže koupit.
Pokud však jejím záměrem bylo přilákat diváky FOX News, podcenila odpor příznivců MAGA vůči tradičním médiím. Ti se od své každodenní drogy v podobě křičících starých bílých mužů ke kriminálním dramatům CBS nepřesunou. (Možná budou spíše náchylnější k tomu, aby se stali protagonisty skutečných zločinů...)
Šest měsíců éry Weissové je více než jen mediální katarzí. Je to varování. CBS pod Weissovou je ukázkou toho, že otevřenost bez porozumění institucionální tradici vede k chaosu, a že důvěra publika je nejcennější měnou, kterou žádný experiment nedokáže koupit.
