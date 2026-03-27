Kvůli nejistotě ohledně jednání s Íránem akcie klesají a ropa zdražuje
27. 3. 2026
Trhy tento týden povzbudilo oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že údery zaměřené na íránskou energetickou infrastrukturu budou odloženy, přičemž dodal, že obě strany vedou mírová jednání.
Nejistota ohledně jednání a téměř úplné uzavření Hormuzského průlivu – kterým prochází přibližně 20 % světové ropy a zkapalněného zemního plynu – však vrhly stín na náladu na trhu.
"Tržní horská dráha pokračuje," řekl Joshua Mahony, hlavní tržní analytik ve společnosti Scope Markets.
Ceny ropy ve čtvrtek vzrostly o více než tři procentní body, přičemž surová ropa Brent překročila 106 dolarů za barel a WTI kolem 93 dolarů.
Dolar vzrostl vůči hlavním rivalům.
V Evropě akciové trhy ve Frankfurtu a Londýně klesly o více než procentní bod, zatímco Paříž byla v polední obchodech níže o 0,8 %.
Tyto poklesy přišly po ztrátách napříč Asií.
Protichůdné zprávy ze strany USA a Íránu "vyvolávají otázky, zda v nadcházejících dnech skutečně existuje odbočka z konfliktu," uvedl Jim Reid z Deutsche Bank.
Washington údajně předložil patnáctibodový plán na ukončení války, zatímco státní televize v Teheránu uvedla, že představitelé předložili svých pět podmínek pro ukončení bojů.
Trump ve středu pohrozil, že "rozpoutá peklo", pokud Írán neuzavře dohodu, ale ministr zahraničí Abbás Araghčí uvedl, že jeho země nemá v úmyslu jednat s administrativou ve Washingtonu.
Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar ve čtvrtek potvrdil, že probíhají nepřímá jednání mezi USA a Íránem, přičemž Islámábád slouží jako prostředník.
"Tón, který Írán zvolil, může být jen pózování, ale... je velmi pravděpodobné, že v tomto konfliktu budou pokračovat, dokud ceny energií nedosáhnou nepříjemných hodnot," řekl Mahony.
OECD ve čtvrtek snížila svůj výhled růstu eurozóny a předpověděla vyšší inflaci pro rok 2026, protože ceny energií prudce vzrostly.
Konflikt také zatížil německou spotřebitelskou náladu před začátkem dubna, ukázal čtvrteční průzkum, což přispívá k problémům vrcholné evropské ekonomiky.
Francie, která předsedá G7, v pondělí uspořádá schůzku, na které se sejdou ministři financí, energetiky a guvernéři centrálních bank skupiny.
"Tlak na ceny energií, toky lodní dopravy a širší finanční podmínky zůstává jedním z mála významných zdrojů páky, které si Írán ponechává," řekl Charu Chanana ze Saxo Markets.
"Proto je málo motivace předčasně se vzdát této páky, zvláště pokud tržní tlak posílí jeho vyjednávací pozici," dodala.
Šéfka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iweala varovala, že globální obchodní systém zažívá "nejhorší narušení za posledních 80 let".
