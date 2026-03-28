OSN: Zabíjení dětí nikdy nemůže být způsobem, jak řešit rozpory mezi státy

28. 3. 2026

Foto: Izraelem dnes vyvraždění novináři a zdravotníci. Vraždění novinářů a zdravotníků je válečný zločin

Vynikající novinář britských Channel 4 News Secunder Kermani: Malý Hasan měl teprve tři měsíce… byl sotva o něco starší než tato válka. Včera zahynul spolu se svou matkou při jednom ze dvou izraelských útoků v okolí Saksakiyehu v jižním Libanonu. Na snímku soused drží tričko a autosedačku dítěte, které vytáhl z trosek. Při druhém včerejším útoku zahynuly dvě děti a jejich strýc. Od začátku války mezi Izraelem a Hizballáhem bylo v Libanonu zabito více než 120 dětí.

Zabíjení školních dětí nikdy nemůže být způsobem, jak řešit rozpory mezi státy, řekl vysoký komisař OSN pro lidská práva @volker_turk na mimořádné debatě Rady OSN pro lidská práva k útoku na školu v Minábu. „Musí existovat spravedlnost za strašnou újmu, která byla způsobena.”

— OSN v Česku | UN in Czechia (@OSNPraha) March 28, 2026

Izrael dnes v jižním Libanonu zavraždil každého člověka na této fotografii. Každého. 2 novináře 7 záchranářů 1 libanonského vojáka. Nejprve bombardovali vozidlo novinářů – a poté je bombardovali znovu, když jim na pomoc spěchali záchranáři.

Izrael dnes v jižním Libanonu popravil všechny záchranáře na této fotografii – shodil bombu na jejich sanitku.

Přečtěte si to ještě jednou.

Jedná se o záměrný čin.

Zabíjení zdravotníků je válečný zločin.

Zabíjení zdravotníků je zločin proti lidskosti.

Reportérka stanice Al-Mayadeen Fatima Fattouni a novinář stanice Al-Manar Ali Shaib zahynuli poté, co jejich novinářské vozidlo zasáhl izraelský letecký útok v Hizzinu v jižním Libanonu.




Obsah vydání | 27. 3. 2026