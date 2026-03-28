OSN: Zabíjení dětí nikdy nemůže být způsobem, jak řešit rozpory mezi státy
28. 3. 2026
Baby Hasan was just 3 months old… barely older than this war— Secunder Kermani (@SecKermani) March 28, 2026
He was killed along with his mother in one of two Israeli strikes around Saksakiyeh, southern Lebanon yesterday
Here a neighbour holds up the baby’s t-shirt and car seat, pulled from the rubble
The other strike… pic.twitter.com/cPwfmwG5t8
Zabíjení školních dětí nikdy nemůže být způsobem, jak řešit rozpory mezi státy, řekl vysoký komisař OSN pro lidská práva @volker_turk na mimořádné debatě Rady OSN pro lidská práva k útoku na školu v Minábu. „Musí existovat spravedlnost za strašnou újmu, která byla způsobena.”— OSN v Česku | UN in Czechia (@OSNPraha) March 28, 2026
Izrael dnes v jižním Libanonu zavraždil každého člověka na této fotografii. Každého. 2 novináře 7 záchranářů 1 libanonského vojáka. Nejprve bombardovali vozidlo novinářů – a poté je bombardovali znovu, když jim na pomoc spěchali záchranáři.
Israel murdered every single person in this photo today in South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) March 28, 2026
Every. Single. One.
2 journalists
7 paramedics
1 Lebanese soldier
They bombed the journalists’ vehicle — then bombed them again when paramedics rushed to help. pic.twitter.com/BkpPyanFON
Izrael dnes v jižním Libanonu popravil všechny záchranáře na této fotografii – shodil bombu na jejich sanitku.
Přečtěte si to ještě jednou.
Jedná se o záměrný čin.
Zabíjení zdravotníků je válečný zločin.
Zabíjení zdravotníků je zločin proti lidskosti.
Reportérka stanice Al-Mayadeen Fatima Fattouni a novinář stanice Al-Manar Ali Shaib zahynuli poté, co jejich novinářské vozidlo zasáhl izraelský letecký útok v Hizzinu v jižním Libanonu.
Israel executed every single paramedic in this photo today in South Lebanon — dropping a bomb on their ambulance.— sarah (@sahouraxo) March 28, 2026
Read that again.
This is deliberate.
Killing medics is a war crime.
Killing medics is a crime against humanity.
This is medicide. pic.twitter.com/DXoIkoyr78
Breaking | Al-Mayadeen reporter Fatima Fattouni and Al-Manar journalist Ali Shaib were killed after their press vehicle was hit by an Israeli airstrike in Hizzin, southern Lebanon. pic.twitter.com/kh0aFwGBvl— Quds News Network (@QudsNen) March 28, 2026
