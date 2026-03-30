Krize na Blízkém východě: Trump prohlásil, že chce „zabavit ropu“ v Íránu a že by mohl „snadno“ obsadit ostrov Kharg
30. 3. 2026
Esmaeil Baqaei, mluvčí íránského ministerstva zahraničí, v komentáři zveřejněném agenturou Tasnim znovu potvrdil, že Írán nevedl s USA žádná přímá jednání.
„Jednalo se o zprávy, které jsme obdrželi prostřednictvím zprostředkovatelů a které uváděly, že USA chtějí jednat,“ uvedl podle citace.
„Írán od začátku jasně vyjádřil svůj postoj a velmi dobře víme, jaký rámec zvažujeme. Materiály, které nám byly předány, obsahovaly přehnané a nepřiměřené požadavky.“
Zpravodajská agentura Reuters přináší několik komentářů Esmaeila Baqaeiho, který hovořil s novináři.
Uvedl, že Írán obdržel prostřednictvím zprostředkovatelů zprávy naznačující ochotu USA jednat, ale považoval americké návrhy za „nerealistické, nelogické a nepřiměřené“.
„Náš postoj je jasný. Jsme terčem vojenské agrese. Proto všechny naše úsilí a síly soustředíme na obranu,“ dodal.
Americký prezident v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že „by dal přednost zabavení ropy“, ale že „někteří hloupí lidé v USA říkají: ‚Proč to děláš?‘“
Donald Trump řekl, že by „raději zabral ropu“ v Íránu a že americké síly by mohly obsadit exportní centrum režimu na ostrově Kharg, píše Financial Times. Dále uvedl: „Možná obsadíme ostrov Kharg, možná ne. Máme spoustu možností.“
Trump samostatně uvedl, že USA a Írán se setkávají „přímo i nepřímo“ a že noví íránští vůdci jsou „velmi rozumní“. Jeho výroky přišly poté, co Pákistán – který působí jako prostředník mezi Teheránem a Washingtonem – oznámil, že se chystá v nadcházejících dnech uspořádat „smysluplná jednání“ zaměřená na ukončení války trvající již měsíc.
Ceny ropy v pondělí vzrostly a akcie opět klesly, protože krize na Blízkém východě eskalovala vstupem jemenských Húsíů do války a obavami, že USA vysílají pozemní jednotky. Cena ropy Brent nyní překročila 116 dolarů za barel, zatímco akciové trhy v Asii se propadly, protože investoři se připravují na vleklý konflikt.
Kromě války s USA ohledně Íránu a rozšiřujícího se útoku na Libanon pokračuje Izrael ve svých útocích na Gazu, kde letecké údery stále zabíjejí civilisty a humanitární situace zůstává navzdory příměří zoufalá.
Podle palestinské tiskové agentury Wafa, která ve své zprávě citovala lékařské zdroje, byli dnes ráno při izraelském leteckém úderu, který mířil na skupinu civilistů poblíž mešity ve čtvrti Zeitoun jižně od města Gaza, zabiti nejméně tři Palestinci.
Ve své nejnovější zprávě uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, že od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 72 278 Palestinců a dalších 172 013 bylo zraněno.
Podle ministerstva, jehož údaje OSN obecně považuje za spolehlivé, bylo od vstupu příměří v platnost v říjnu 2025 při izraelských útocích zabito nejméně 702 Palestinců. Většinu zabitých tvoří civilisté a skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší, vzhledem k počtu lidí, kteří jsou stále pohřbeni pod troskami po celém pásmu Gazy.
Mnoho právních odborníků a organizací, jako je Amnesty International, uvedlo, že Izrael se v Gaze dopouští genocidy. Úmluva OSN o genocidě z roku 1948 ji definuje jako kterýkoli z pěti „činů spáchaných s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“. Izrael se brání obviněním z páchání genocidy v Gaze před nejvyšším světovým soudem, Mezinárodním soudním dvorem.
Indonésie v pondělí odsoudila smrt indonéského mírového vojáka působícího v rámci mise OSN v Libanonu (UNIFIL), poté co v neděli explodoval projektil na jedné z jejích pozic poblíž vesnice v jižním Libanonu. UNIFIL dříve oznámila, že další mírový voják byl vážně zraněn.
Izraelské letectvo zachytilo dva drony vypuštěné z Jemenu, informovala IDF na internetu.
Izraelská armáda v pondělí brzy ráno oznámila, že útočí na infrastrukturu íránského režimu „po celém Teheránu“. Později uvedla, že reaguje na rakety vystřelené z Íránu.
Benjamin Netanjahu dříve oznámil rozšíření izraelské invaze do jižního Libanonu, přičemž jeho síly se zaměřují na Hizballáh a rozšiřují „stávající bezpečnostní nárazníkovou zónu“.
„Jsme odhodláni zásadně změnit situaci na severu,“ řekl izraelský premiér.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf uvedl, že íránské síly „čekají“ na příjezd amerických pozemních jednotek, aby na ně mohly „sestřelit déšť ohně“. Stalo se tak poté, co se objevily zprávy, že Pentagon se již několik týdnů připravuje na možné „pozemní operace“ v Íránu.
Trump zvažuje vojenskou operaci s cílem získat z Íránu téměř 450 kg uranu, informuje Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké úředníky.
Podle íránského ministra energetiky byla v některých částech Íránu obnovena dodávka elektřiny poté, co izraelské údery zasáhly „elektrickou infrastrukturu“.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii potvrdila, že íránský závod na výrobu těžké vody v Khondabu – který Izrael napadl 27. března – „utrpěl vážné škody a již není funkční“. Dodala, že výzkumný reaktor na těžkou vodu v Khondabu „neobsahuje žádný deklarovaný jaderný materiál“.
Požár v průmyslovém areálu v jižním Izraeli byl uhašen několik hodin poté, co byla v této oblasti vyhlášena „nehoda s nebezpečnými látkami“.
Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí poděkoval iráckému lidu a náboženským vůdcům za jejich podporu Íránu „tváří v tvář agresi“, informovala íránská státní média.
Na Květnou neděli papež řekl, že Bůh odmítl modlitby vůdců, kteří rozpoutali války a měli „ruce plné krve“, což bylo zjevnou výtkou vůči Trumpově administrativě.
Bahrajnské ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že požár, který vypukl v komerční budově v Al Dair, pobřežní vesnici poblíž Mezinárodního letiště v Bahrajnu, byl uhašen.
„Nebyla hlášena žádná zranění. Probíhá vyšetřování s cílem zjistit příčinu požáru,“ uvedlo ministerstvo v příspěvku na sociálních sítích.
Izraelská armáda před asi hodinou v příspěvku na X uvedla, že útočí na „infrastrukturu“ Hizballáhu v Bejrútu.
Útoky IDF však pravidelně poškozují civilní majetek a zasahují obytné oblasti, přičemž zabíjejí mnoho civilistů, kteří nemají nic společného s Hizballáhem, libanonskou militantní skupinou a politickou stranou podporovanou Íránem.
Ve své nejnovější zprávě izraelské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od začátku války bylo do nemocnic evakuováno 6 008 zraněných, z nichž je v současné době 121 hospitalizováno – včetně jednoho v kritickém stavu a 16 ve vážném stavu.
Íránská vláda „opakovaně“ používala při útocích na Izrael kazetovou munici doručovanou balistickými raketami od začátku americko-izraelské války proti Íránu, která začala 28. února, uvedla organizace Human Rights Watch (HRW) ve své zprávě.
HRW uvedla, že při těchto leteckých útocích, které mohou představovat válečné zločiny, bylo zabito nejméně čtyři civilisty.
„Použití kazetové munice Íránem v obydlených oblastech Izraele představuje předvídatelné a dlouhodobé nebezpečí pro civilisty,“ uvedl Patrick Thompson, výzkumník v oddělení pro krize, konflikty a zbraně v HRW.
„Bomby kazetové munice se rozptylují na široké ploše, což z nich činí nezákonně nerozlišující zbraně porušující válečné právo.“
Od začátku války íránská kazetová munice – která rozptyluje desítky submunice ve vzduchu – prověřuje vysoce pokročilou, víceúrovňovou protiraketovou obranu Izraele, včetně systému Iron Dome, který je navržen k odrážení hrozeb napříč dosahy, výškami a rychlostmi, a odhaluje mezery, které samotné zachycování jen těžko dokáže zaplnit.
Írán potvrzuje smrt velitele námořnictva IRGC
Íránské Revoluční gardy (IRGC) potvrdily smrt Alirezy Tangsiriho, velitele námořnictva IRGC, který byl zabit při izraelském leteckém úderu minulý čtvrtek, podle prohlášení gardy zveřejněného v íránských médiích.
Podle amerického ministerstva financí, které na něj uvalilo sankce v letech 2019 a 2023, Tangsiri dohlížel na testování řízených střel námořnictvem IRGC a zasedal v představenstvu společnosti, která vyvíjela ozbrojené drony.
Tangsiri údajně vedl úspěšné íránské úsilí o faktické uzavření Hormuzského průlivu – kterým normálně prochází asi 20 % světových dodávek ropy – pro téměř veškerou lodní dopravu.
Izraelské ministerstvo obrany oznámilo, že podepsalo smlouvu v hodnotě 48 milionů dolarů se společností Elbit Systems na „desítky tisíc“ 155mm dělostřeleckých granátů.
Ministerstvo v příspěvku na LinkedIn uvedlo, že tato dohoda pomůže „snížit závislost na externích zdrojích munice a rozšířit izraelskou domácí obrannou výrobní základnu“. USA jsou zdaleka největším dodavatelem zbraní do Izraele.
Nejnovější komentáře Donalda Trumpa, že chce „zabavit ropu“, nedokázaly uklidnit trhy a cena ropy Brent opět stoupá.
V pondělí zasáhl útok jižní předměstí Bejrútu poté, co Izrael varoval obyvatele bašty Hizballáhu, aby opustili oblast.
Jedná se o první útok v této oblasti od pátku; oblast je nyní z velké části opuštěná, protože Izrael od začátku března podniká časté útoky proti Hizballáhu.
Fotografie agentury AFP zachytily oblaka kouře stoupající z jižních předměstí.
Trump tvrdí, že Íránci pustí 20 ropných tankerů přes Hormuzský průliv
Donald Trump také tvrdil, že Írán souhlasil s tím, že od pondělního rána a v následujících dnech pustí přes Hormuzský průliv 20 lodí převážejících ropu jako „dárek“.
„Dali nám 10 [lodí přes průliv],“ řekl. „Teď dávají 20…“
Trump dodal, že Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu, povolil průjezd dalších tankerů.
„To on mi povolil průjezd těch lodí,“ řekl Trump deníku Financial Times. „Pamatujete si, jak jsem říkal, že mi dávají dárek? A všichni říkali: ‚Jaký dárek? Blbost.‘ Když se o tom dozvěděli, drželi hubu a jednání probíhají velmi dobře.“
Včera Ghalibaf prohlásil, že íránské síly „čekají na příjezd amerických pozemních jednotek, aby je zapálily a navždy potrestaly své regionální partnery“.
Také obvinil USA, že tajně připravují pozemní útok, zatímco veřejně usilují o jednání.
Donald Trump uvedl, že USA a Írán se scházejí „přímo i nepřímo“ a že noví íránští vůdci jsou „velmi rozumní“.
Mezitím dorazily na Blízký východ další americké jednotky a Teherán varoval, že nepřijme ponížení.
Trumpovy poznámky v neděli přišly poté, co Pákistán – který působí jako prostředník mezi Teheránem a Washingtonem – oznámil, že se připravuje v nejbližších dnech uspořádat „smysluplná jednání“ zaměřená na ukončení měsíční války s Íránem.
Agentura Reuters uvádí, že americký prezident v neděli na palubě Air Force One novinářům řekl:
Myslím, že s nimi uzavřeme dohodu, jsem si tím docela jistý, ale je možné, že ne.
Trump uvedl, že si myslí, že USA již dosáhly změny režimu v Íránu poté, co při útocích zahynul nejvyšší vůdce země a další vrcholní představitelé, ale dvakrát zopakoval, že jejich nástupci se jeví jako „rozumní“.
