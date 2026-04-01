Írán během války na Blízkém východě zdvojnásobil příjmy z ropy
1. 4. 2026
Na pozadí války mezi Spojenými státy s Izraelem a Íránem je od 1. března prakticky zastavena přeprava přes Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších tras světového ropného obchodu. Podle The Economist kvůli tomu asi 15 % světových zásob ropy nemůže dosáhnout k odběratelům. Všechny země Perského zálivu snížily produkci a přišly o velkou část exportních příjmů, s výjimkou Íránu.
Navzdory obecnému poklesu zásob v regionu íránské tankery nadále proplouvají průlivem, díky čemuž země téměř zdvojnásobila denní příjmy z ropy oproti období před začátkem amerických a izraelských úderů 28. února.
Je obtížné přesně odhadnout objem íránského exportu kvůli tajným aktivitám tankerů, přerušení satelitního monitorování a elektronickému rušení v regionu. Současně zdroj obeznámený s íránskými zprávami o ropě řekl deníku The Economist, že země denně vyváží 2,4–2,8 milionu barelů ropy a ropných produktů, včetně 1,5–1,8 milionu barelů surové ropy. To odpovídá nebo převyšuje úroveň z předchozího roku a prodeje jsou uskutečňovány za vyšší ceny.
Íránský ropný produkční systém se stal odolnějším vůči sankcím a vojenským úderům. Většina příjmů je nyní pod kontrolou Islámských revolučních gard (IRGC) a Čína hraje důležitou roli v zajištění finančních toků. V důsledku toho se významná část íránských příjmů z ropy ve skutečnosti hromadí v Asii, mimo dosah úderů.
Systém vývozu ropy je založený na třech hlavních prvcích: prodejcích, logistice a stínovém finančním systému.
Prodejci
Formálně se státní Národní íránská ropná společnost (NIOC) zabývá exportem, ale v praxi je ropa využívána jako zdroj likvidity pro různé vládní agentury – od ministerstev přes orgány činné v trestním řízení až po náboženské nadace, které přijímají ropu k dalšímu prodeji.
Toky ovládá zhruba dvacítka oligarchických skupin s vlastními distribučními sítěmi, které "převádějí ropu na hotovost". Podle mediálních zdrojů jsou mezi nimi i osoby spojené s rodinou bývalého íránského ministra obrany Alího Šamkháního a doprovodem syna nejvyššího vůdce Modžtáby Chameneího. Mnoho účastníků tohoto systému má vazby na IRGC.
Podle odborníků je to IRGC, kdo zajišťuje významnou část růstu exportu, kontroluje část ropných polí a přibližně čtvrtinu produkce.
Logistika
Íránské tankery používají složité maskovací systémy: mění trasy, vypínají transpondéry, přenášejí bezpečnostní kódy a někdy proplouvají průlivem pod doprovodem lodí IRGC. Některé lodě také platí "poplatek za průjezd".
Po vstupu do Indického oceánu je ropa často překládána na jiné lodě poblíž Malajsie nebo Singapuru, aby se zakryl její původ.
Hlavním odběratelem je Čína, která spotřebovává více než 90 % íránské ropy prostřednictvím malých nezávislých rafinerií v provincii Šan-tung.
Stínový finanční systém
Vypořádání íránské ropy probíhají prostřednictvím sítě "svěřeneckých účtů" v malých bankách v Číně nebo Hongkongu a prostředky jsou převáděny přes velké množství schránkových společností v různých zemích.
Část prostředků zůstává v Číně na nákup zboží, zatímco druhá část je distribuována prostřednictvím globální sítě účtů. Některé společnosti zapojené do těchto schémat realizují transakce s protistranami v Indii, Kazachstánu a Turecku.
Systém koordinují struktury spojené s IRGC a íránským ministerstvem obrany, které efektivně fungují jako neformální banky s tisíci účtů.
Navzdory sankcím a vojenským úderům takový plán umožňuje íránskému ropnému mechanismu pokračovat v chodu. Jeho úplné pozastavení je možné pouze v případě rozsáhlých úderů na energetickou infrastrukturu, což by mohlo vést k další eskalaci v oblasti Perského zálivu.
