TZ: Zastropování marží pumpařů růst cen nevyřeší.

31. 3. 2026

čas čtení 3 minuty

Piráti vyzývají vládu, aby problém řešila komplexně. Vydali vlastní Manifest energetické bezpečnosti

 Vláda  představila záměr zastropovat marže provozovatelů čerpacích stanic jako nástroj kontroly cen pohonných hmot. Piráti upozorňují, že takový krok neřeší skutečné příčiny zdražování a lidem nepomůže v situaci, kdy rostoucí ceny energií tlačí nahoru ceny i potravin a dalších životních nákladů. Navrhují proto vrátit lidem zvýšené příjmy státu z DPH formou dočasného zvýšení slevy na poplatníka.

 „Zastropování marží pumpařů může znít líbivě, ale realitu nezmění. Pokud roste cena ropy na světových trzích, žádné administrativní opatření to nezastaví. Dojde jen ke srovnání cen u dálnice a mimo dálnici, které se liší posledních 30 let a není to podstata problému. Za piráty jsme představili jasný ekonomický plán, kterému říkáme ´Manifest energetické bezpečnosti´. Jasně v něm pojmenováváme, jaké kroky je ke zmírnění dopadů krize potřeba udělat ihned, co rozhodně nedělat, aby nedošlo ke zhoršení situace, a jaká dlouhodobá opatření je potřeba přijmout ke zvýšení energetické soběstačnosti České republiky," říká předseda pirátů Zdeněk Hřib.

Piráti dlouhodobě upozorňují, že klíčovým problémem je vysoká závislost Česka na dovozu fosilních paliv z nestabilních regionů, která vede k cenovým výkyvům a zdražování pro domácnosti i firmy. Navrhují proto systematickou změnu přístupu.

Vládní návrh bohužel zcela míjí dopady energetické krize na běžné rodiny. Energetická bezpečnost nestojí na žádné ideologii, jak se to někteří snaží převracet. Je to otázka každodenního života lidí. Když zdraží ropa nebo plyn, zdraží všechno – včetně potravin. A právě to dopadá na každou domácnost, ne jen na řidiče. Zdražování potravin, které je mimo jiné způsobené drahými energiemi a hnojivy, zůstává v podání vlády bez řešení, přestože jde o jednu z největších zátěží pro domácnosti s nižšími příjmy," doplňuje místopředseda pirátů a energetický expert Jiří Hlavenka.

Místo dílčích zásahů piráti prosazují dlouhodobá a systémová opatření:

  • snížení závislosti na dovozu ropy a plynu,

  • rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických úspor,

  • podporu domácí energetické soběstačnosti,

  • cílenou pomoc domácnostem, například snížením DPH na základní potraviny.

Bez investic do moderní energetiky a snížení závislosti na fosilních palivech bude Česko čelit dalším cenovým šokům, které žádné administrativní zastropování marží nevyřeší. Vláda musí začít podnikat konkrétní kroky, které zmírní dopady krize a posílí dlouhodobou energetickou bezpečnost Česka. Zastropování marží pumpařů toto opravdu nevyřeší. Proto jsme nabídli panu premiérovi a dalším odpovědným ministrům, že jim naši odborníci představí všechny body řešení z našeho Manifestu energetické bezpečnosti," uzavřel Hřib. 

Kompletní Manifest energetické bezpečnosti najdete zde: https://pi2.cz/manifest

