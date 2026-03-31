TZ: Zastropování marží pumpařů růst cen nevyřeší.

„Zastropování
marží pumpařů může znít líbivě, ale realitu nezmění. Pokud roste cena
ropy na světových trzích, žádné administrativní opatření to nezastaví.
Dojde jen ke srovnání cen u dálnice a mimo dálnici, které se liší
posledních 30 let a není to podstata problému. Za piráty jsme
představili jasný ekonomický plán, kterému říkáme ´Manifest energetické
bezpečnosti´. Jasně v něm pojmenováváme, jaké kroky je ke zmírnění
dopadů krize potřeba udělat ihned, co rozhodně nedělat, aby nedošlo ke
zhoršení situace, a jaká dlouhodobá opatření je potřeba přijmout ke
zvýšení energetické soběstačnosti České republiky," říká předseda pirátů Zdeněk Hřib.
Piráti
dlouhodobě upozorňují, že klíčovým problémem je vysoká závislost Česka
na dovozu fosilních paliv z nestabilních regionů, která vede k cenovým
výkyvům a zdražování pro domácnosti i firmy. Navrhují proto
systematickou změnu přístupu.
„Vládní
návrh bohužel zcela míjí dopady energetické krize na běžné rodiny.
Energetická bezpečnost nestojí na žádné ideologii, jak se to někteří
snaží převracet. Je to otázka každodenního života lidí. Když zdraží ropa
nebo plyn, zdraží všechno – včetně potravin. A právě to dopadá na
každou domácnost, ne jen na řidiče. Zdražování potravin, které je mimo
jiné způsobené drahými energiemi a hnojivy, zůstává v podání vlády bez
řešení, přestože jde o jednu z největších zátěží pro domácnosti s
nižšími příjmy," doplňuje místopředseda pirátů a energetický expert Jiří Hlavenka.
Místo dílčích zásahů piráti prosazují dlouhodobá a systémová opatření:
-
snížení závislosti na dovozu ropy a plynu,
-
rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických úspor,
-
podporu domácí energetické soběstačnosti,
-
cílenou pomoc domácnostem, například snížením DPH na základní potraviny.
„Bez
investic do moderní energetiky a snížení závislosti na fosilních
palivech bude Česko čelit dalším cenovým šokům, které žádné
administrativní zastropování marží nevyřeší. Vláda musí začít podnikat
konkrétní kroky, které zmírní dopady krize a posílí dlouhodobou
energetickou bezpečnost Česka. Zastropování marží pumpařů toto opravdu
nevyřeší. Proto jsme nabídli panu premiérovi a dalším odpovědným
ministrům, že jim naši odborníci představí všechny body řešení z našeho
Manifestu energetické bezpečnosti," uzavřel Hřib.
Kompletní Manifest energetické bezpečnosti najdete zde: https://pi2.cz/manifest
