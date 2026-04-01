Průliv Báb al-Mandab: Íránští spojenci Húsiové vstupují do konfliktu, což vyvolává obavy o klíčovou obchodní trasu
1. 4. 2026
Írán v pondělí odpálil vlny raket na Izrael, zatímco jemenští Húsiové podporovaní Íránem provedli svůj druhý útok od začátku války mezi USA a Izraelem, přičemž izraelská armáda uvedla, že dva drony vypuštěné z Jemenu byly sestřeleny brzy ráno 30. března.
Húsiové vstoupili do konfliktu poprvé o dva dny dříve, když v sobotu odpálili rakety na Izrael v eskalaci, která vyvolala obavy, že by mohli také narušit lodní dopravu v Rudém moři, čímž by ceny ropy – které už za měsíc vzrostly o více než 50 % – ještě zvýšily.
Po Hormuzském průlivu v Perském zálivu Írán opakovaně hrozil, že zaútočí na průliv Báb al-Mandab v Adenském zálivu, jižně od Rudého moře.
"Nejistota v jiných průlivech, včetně průlivu Báb al-Mandab a Rudého moře, je jednou z možností" pro odpor vůči hrozbám USA, uvedl íránský vojenský zdroj agentuře Tasnim 21. března.
Reakce na hrozby USA
Írán rozšíří odvetná opatření, pokud by Spojené státy nebo Izrael zahájily pozemní ofenzívu v regionu, uvedl Tasnim. Vojenská odveta se stále zdá být na stole, navzdory výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k mírovým jednáním, zatímco Washington nejeví známky zpomalení vojenského posilování na Blízkém východě.
V pondělí Trump pohrozil zničením hlavního íránského vývozního terminálu ropy na ostrově Charg a další energetické infrastruktury, pokud Teherán nebude souhlasit s dohodou.
Trump na své síti Truth Social uvedl, že USA vedou "vážná jednání" s "rozumnějším režimem" v Teheránu, ale varoval: "Pokud z jakéhokoli důvodu nebude brzy dosaženo dohody... Zakončíme náš krásný 'pobyt' v Íránu tím, že vyhodíme do povětří a zcela zničíme všechny jejich elektrárny, ropné vrty a ostrov Charg (a možná i všechny odsolovací provozy!), kterých jsme se záměrně zatím 'nedotkli'."
V dřívějším rozhovoru pro Financial Times Trump již navrhoval obsazení ostrova a uvedl, že jeho preferencí je "vzít ropu v Íránu". Také přirovnal situaci k Venezuele, kde Washington hodlá ovládnout ropný průmysl po zajetí Nicoláse Madura v lednu.
Tváří v tvář tomu, co Teherán vnímá jako rostoucí hrozbu, Islámská republika zvažuje eskalaci, která by mohla zahrnovat uzavření Báb al-Mandabu za účasti Húsiů, kteří byli dosud "překvapivě tiší", podle Natashy Lindstaedt, specialistky na autoritářské režimy a nestátní aktéry z University of Essex.
A skupina podporovaná Íránem je v ideálním postavení k tomu, aby mohla ovládat strategickou vodní cestu.
"Jedinečná geografická poloha Húsiů vytváří jedinečnou půdu pro působení v Rudém moři, zejména na úrovni průlivu Báb al-Mandab," uvedl Julian Pawlak, specialista na námořní bezpečnost z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti (SWP) v Berlíně.
Důležitá obchodní cesta
Průliv Báb al-Mandab hraje klíčovou roli v globálním obchodu i při dodávce ropy a plynu do Evropy.
"Za normálních okolností jím prochází přibližně 15 % globálního námořního obchodu podle hodnoty," řekl Jasper Verschuur, profesor systémového inženýrství a bezpečnosti infrastruktury na univerzitě v Delftu v Nizozemsku, který studoval náklady narušení strategických námořních tras.
Průliv také hraje klíčovou roli při přepravě ropy a plynu ze států Perského zálivu do Evropy. Tankery opouštějí přístavy v Perském zálivu, proplují Hormuzským průlivem, překračují Báb al-Mandabem a poté putují po Rudém moři, aby se přes Suezský průplav dostaly do Evropy. Průjezd na jižním konci Rudého moře je také hojně využíván kontejnerovými loděmi přepravujícími asijské zboží určené pro evropské trhy, uvedl Verschuur.
"Narušení námořní dopravy v Hormuzském průlivu se primárně týká Asie, zatímco blokování dopravy v Adenském zálivu pravděpodobně postihne Evropu," řekl Didier Leroy, výzkumník a specialista na islamistická hnutí na Blízkém východě z Královského vyššího institutu obrany v Belgii.
Situace na Blízkém východě dává podle Verschuura význam Báb al-Mandabu do perspektivy, zvláště když počet tankerů plujících z Perského zálivu do Rudého moře přes Hormuzský průliv již výrazně klesl.
Saúdská Arábie dokázala přesměrovat část svých vývozů ropy tak, aby se více spoléhala na Rudé moře. Rijád se snaží zásobovat Asii prostřednictvím východo-západního ropovodu ze svého přístavu Janbú u Rudého moře, procházející průlivem Báb al-Mandab.
Pokud se i tato trasa stane nebezpečnou, "saúdská ropa směřující na východ by musela jet přes Suez a Středomoří, což prodlouží dobu dodání a zvýší ceny, i když objemy ropy zůstanou výrazně pod těmi, které se dotknou uzavření Hormuzského průlivu," řekl Christian Bueger, specialista na námořní bezpečnost z Kodaňské univerzity.
Doprava už byla "omezena na polovinu"
Námořní doprava v průlivu Báb al-Mandab již výrazně poklesla, dávno před současnou eskalací na Blízkém východě. Po útocích vedených Hamásem 7. října 2023 na Izrael a začátku války v Gaze Húsiové pravidelně cílili na lodě v Rudém moři.
"Před rokem 2023 tudy denně projelo asi 60 až 70 nákladních lodí. Teď mluvíme o zhruba polovině počtu lodí," řekl Verschuur. Ačkoliv Húsiové téměř rok drží nižší profil, uvedl, že většina lodních společností už byla nucena podnikat objížďky, zejména přes Mys dobré naděje.
Uzavření průlivu Báb al-Mandab by tedy mohlo mít menší dopad než dříve, ale přišlo by v době, kdy je doprava přes Hormuzský průliv již velmi omezená.
"Paralelní akce v Hormuzském průlivu a Báb al-Mandabu by vytvořila velké otázky, jak se vypořádat s těmito narušeními a tokem zboží," řekl Pawlak.
A humanitární důsledky by mohly být devastující. Nucené k delším trasám nebudou moci nákladní lodě uskutečnit tolik plaveb – což znamená, že "lodní společnosti budou muset dělat rozhodnutí a možná některé země neobsluhovat, protože je to ekonomicky méně výnosné než velké trasy," varoval Verschuur.
Nejlevnější dodávky obvykle zahrnují základní zboží, například obilí určené pro chudší země. "To by mohlo způsobit zásadní narušení regionálního námořního obchodu, což by mělo dopad na potravinovou bezpečnost v Africkém rohu," uvedl Bueger.
Húsiové, 'strategická záloha'
Skutečná otázka zůstává, zda Húsiové chtějí zablokovat průliv jménem Íránu. Skupina provedla první útok na Izrael 28. března a druhý v pondělí.
"Pokud to udělají, bude to spíše polovičaté," řekl Tim Epkenhans, specialista na Írán a muslimský svět na univerzitě ve Freiburgu.
Jejich zdrženlivost od začátku války ve skutečnosti sloužila jak jejich vlastním, tak zájmům Íránu. Na jedné straně "masivní americké údery a proniknutí izraelských zpravodajských služeb do jejich organizace – které dokázaly zničit část jejich velení – tuto ozbrojenou skupinu ochladily," vysvětlil Leroy.
Také se obávají, že "jejich zapojení do války by konflikt prodloužilo – což je v rozporu se zájmy Číny, která upřednostňuje stabilitu a rychlé ukončení konfliktu", a která se podle Epkenhanse stává pro Húsie stále důležitějším partnerem.
Jejich neochota zapojit se zvlášť neznepokojuje Írán, pro který představují "strategickou zálohu, něco jako poslední možnost", řekla Lindstaedt.
Vincent Durac, specialista na Jemen a Blízký východ z University College Dublin, uvedl, že nedávné raketové útoky skupiny na Izrael mohou být částečně způsobem, jak projevit solidaritu s íránskými zájmy, ale "aniž by toho ve skutečnosti udělali příliš mnoho".
Dodal, že načasování může také odrážet snahu Húsiů zdůraznit regionální postavení, které teprve nedávno získali.
"Húsiové si vybudovali význam, který před třemi lety prostě neměli," řekl. Jakákoli hlubší eskalace, zejména pokus narušit lodní dopravu přes Báb al-Mandab, by však mohla nést vážná rizika pro samotnou skupinu, uvedl Durac.
"Jemen je převážně závislý na dovozu," řekl. "Narušování lodní dopravy, narušování obchodu, vlastně není pro jemenskou ekonomiku tak dobré."
Skupina také zaznamenala, co se stalo s vedením Hamásu a Hizballáhu.
"Snadnost, s jakou americké a izraelské vojenské, bezpečnostní a zpravodajské služby cílily na své nepřátele v regionu, není něco, co by si chtěli sami dobrovolně připustit," řekl Durac.
Húsiové by zpočátku neměli problém zablokovat průliv Báb al-Mandab. "Je to velmi úzký průliv, v jednom místě široký méně než 30 kilometrů, což usnadňuje blokovací operace," řekla Lindstaedt.
Ačkoliv narušení dopravy by mohlo být relativně jednoduché a rychlé, udržet průchod uzavřený by bylo podle Pawlaka mnohem obtížnější a znamenalo by to "udržení rozsáhlého odpírání [přístupu] a vyžaduje neustálé úsilí".
Vzhledem k tomu, o co jde, by vojenský a diplomatický tlak na Húsie byl obrovský. Lindstaedt uvedla, že především zůstává nejasné, zda skupina stále má finanční a vojenské prostředky k dlouhodobému udržení blokády.
