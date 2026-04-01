Co válka na Blízkém východě znamená pro vztahy Číny s Íránem
1. 4. 2026
čas čtení
5 minut
Důsledky více než měsíční války na Blízkém východě zasáhly Čínu, kde ceny benzínu a plastů vzrostly a její diplomaté tlačí na mír.
Jak blízko k sobě mají ekonomiky Číny a Íránu?
Zatímco Čína a Írán jsou někdy považovány za součást širší protizápadní skupiny – spolu s Ruskem a Severní Koreou – jejich vztah je transakční.
"Čína má zájem především o Írán jako zdroj zlevněné ropy," uvádí William Figueroa, odborník na čínsko-íránské vztahy z Univerzity v Groningenu.
Silně sankcionovaný stát spoléhá na čínské nákupy ropy, aby naplnil svou pokladnu.
Peking loni koupil více než 80 % íránského vývozu ropy, což je podle analytické firmy Kpler pro Teherán zásadní zdroj příjmů, ale tato ropa představovala pouze 13 % čínského námořního dovozu ropy.
Čína je daleko od závislosti na Teheránu, jehož ropou bohatí sousedé v Perském zálivu "jsou obecně vnímáni jako ti, kteří nabízejí vše, co Írán má, v mnohem stabilnějším a k Americe přátelském prostředí," uvedl Figueroa.
Navzdory dohodě z roku 2021 o čínských investicích ve výši 400 miliard dolarů v Íránu během 25 let se z toho téměř nic neuskutečnilo.
Mezitím čínský obchod s Íránem měl loni hodnotu 9,96 miliardy dolarů, oproti 108 miliardám dolarů se Saúdskou Arábií a SAE a 51 miliardám dolarů s Irákem.
Poskytuje Čína vojenskou podporu Teheránu?
Tato ekonomická asymetrie vysvětluje zmírněnou reakci Pekingu na vojenské akce USA a Izraele a zdrženlivost poskytovat přímou vojenskou podporu íránskému režimu.
Zatímco Čína odsoudila zabití nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího, kritizovala také íránské útoky na Perský záliv.
"Peking se vyhýbal otevřenému vojenskému zapojení a kladl důraz na zdrženlivost a diplomacii," řekl John Calabrese, hlavní vědecký pracovník Middle East Institute ve Washingtonu.
Írán však možná používá čínský satelitní navigační systém BeiDou pro útoky drony a raketami, řekl bývalý francouzský ředitel zpravodajské služby Alain Juillet nezávislému podcastu Tocsin, protože jeho cílení se od loňské války s Izraelem stává stále přesnějším.
Čína dříve dodávala Íránu drony, chemikálie dvojího užití a podle Figueroy "pravděpodobně sdílela zpravodajské informace".
Američtí představitelé také obvinili čínského státního výrobce polovodičů SMIC z prodeje zařízení na výrobu čipů íránské armádě.
Ale Peking a Teherán nemají formální vojenskou dohodu a čínští vůdci nejsou ochotni být zataženi do blízkovýchodní bažiny.
Také odolali výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa o pomoc při znovuotevření Hormuzského průlivu.
Jaký diplomatický vliv má Čína?
"Priority Číny jsou stabilita a kontinuita: udržet otevřené energetické toky, chránit obchodní vazby a připravit se na poválečný vliv," řekl Calabrese.
To znamená tlačit na co nejrychlejší ukončení konfliktu.
Ministr zahraničí Wang Ji vedl hovory s hlavními regionálními hráči a zvláštní vyslanec Čaj Ťün navštívil region a vyzýval k příměří.
Čínský vliv je však omezený.
Peking se ocitl v "nepříjemné diplomatické pozici", kdy přímo neodsuzuje Írán, ale kritizuje porušování suverenity vůči zemím Perského zálivu, uvedla Andrea Ghiselli, lektorka mezinárodní politiky na Univerzitě v Exeteru a vedoucí výzkumu projektu ChinaMed.
"Čína doufá, že válka rychle sama skončí, možná i porážkou Američanů. Přesto by neměla být její schopnost a ochota ovlivnit situaci tímto směrem přeceňována," řekl Ghiselli agentuře AFP.
Peking chce, aby Írán přestal cílit na její partnery v regionu, ale zatím tomu nezabránil.
V roce 2023 se zdálo, že Čína signalizuje svůj rostoucí vliv v regionu tím, že zprostředkovala obnovení diplomatických vztahů mezi Íránem a Saúdskou Arábií.
Tento měsíc se jí však nepodařilo zastavit Írán, který bombarduje saúdskou ropnou infrastrukturu drony.
Jaké jsou příležitosti a rizika pro Peking?
Ačkoliv by Číně mohlo vyhovovat, aby americká armáda uvízla, válka představuje vážná rizika.
"Diplomaticky je válka velkým darem čínskému ministerstvu zahraničí, které prostě musí jen sedět a nechat USA poškodit vlastní prestiž a globální reputaci," řekl Figueroa.
Vysoké ceny ropy a devastace regionálních ekonomik však představují hrozbu pro rozvoj samotné Číny.
"Její největší zranitelností je dopad, který to bude mít na čínské exportní trhy," řekl Henry Tugendhat, odborník na Čínu z Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku.
Následky války pravděpodobně poškodí hlavní odběratele čínských produktů například v Evropě "v době, kdy čínská ekonomika zoufale závisí na zahraniční poptávce, aby udržela své domácí cíle růstu", uvedl.
Nakonec Peking vnímá Teherán jako užitečného partnera a trn v oku Spojených států, ale nechce jaderně vyzbrojený Írán ani další nestabilitu.
"Preferuje známý režim v Teheránu, ale je dostatečně pragmatický na to, aby se přizpůsobil politickým změnám, jak tomu bylo v mnoha jiných případech, například v Íránu po šáhovi," řekl Calabrese.
Zdroj v angličtině: ZDE
263
Diskuse