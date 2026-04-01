Jak číst pozdní vstup Húsiů do íránské války
1. 4. 2026
Po 30 dnech slibů ohledně akce a vrcholu rétorického tlaku, kdy jejich vůdce slíbil připojit se k boji "kdykoli" a jejich představitelé oznámili "nultou hodinu", Húsiové poprvé od začátku americko-izraelské války proti Íránu zahájili palbu na Izrael. Jejich vojenský mluvčí oznámil "salvu" balistických raket zaměřených na cíle v jižním Izraeli. Izraelská armáda potvrdila, že sestřelila jednu raketu.
Húsiové, možná nejschopnější proxies v íránské síti vzhledem ke škodám, které Izrael za poslední dva roky způsobil Hizballáhu, byli také poslední, kdo jednali, a tato posloupnost je důležitá. Hnutí, které dva roky narušovalo globální námořní dopravu, odpalovalo balistické rakety na Izrael a označovalo se za nejoddanějšího člena Osy odporu, přežilo zabití nejvyššího vůdce Alího Chameneího, zničení velitelské struktury Islámských revolučních gard, obnovení bojů Hizballáhem a novou izraelskou pozemní invazi do jižního Libanonu, než předvedlo jediný zachycený odpal.
Stojí za zmínku, že příměří s USA v květnu 2025, zprostředkované Ománem, zůstává v platnosti. Húsiové se zatím nedotkli ani jedné americké lodi. Saúdský plynovod Východ-Západ do Janbú běží na plný výkon, přičemž sedm milionů barelů denně je směrováno na pobřeží Rudého moře, aby obešlo Hormuzský průliv. Tento ropovod je nyní hlavní světovou alternativou pro vývoz ropy z Perského zálivu a Húsiové jsou na jeho druhém konci. Přesně chápou, co to znamená, a skutečnost, že saúdské tankery stále nakládají v Janbú, naznačuje, že Húsiové mohou být vázáni dohodami, o kterých zatím nevíme.
Nicméně to, co vypadá jako páka na Húsie, může být ve skutečnosti past. Pokud poruší příměří s USA, riskují, že se Trumpova administrativa vrátí zpět k přímému tažení proti nim a přijdou o Omán jako prostředníka. Prostředí, které tolerovalo údery Húsiů na saúdskou energetickou infrastrukturu v letech 2019 a 2022 po odstoupení první Trumpovy administrativy od íránské jaderné dohody, už neexistuje. S uzavřeným Hormuzem a Janbú fungujícím jako světový nouzový ropný koridor by jakékoli narušení vyvolalo reakci mnohem širší koalice, než jaké Húsiové dosud čelili. A i když náměstek ministra informací Húsiů Muhammad Mansúr řekl 28. března Al Džazíře, že uzavření Báb al-Mandabu je "jednou z našich možností", pojmenovat kartu není totéž jako ji zahrát.
Hrozbám čelí také zásobování Húsiů
Bandar Abbás, íránský výchozí bod pašerácké linky, která vybudovala arzenál Húsiů, je pod trvalým bombardováním. Velitel 1. námořního okruhu IRGC zde byl zabit 23. března. Síly mezinárodně uznávané jemenské vlády zachytily loď poblíž Báb al-Mandabu 27. března, což bylo třetí zachycení za méně než 20 dní. Loď opustila Bandar Abbás 12. března, zatímco přístav byl napaden, a mířila do Sálifu v Hudajdě. Náklad byl skromný: měděný drát a léky. Pokud je známo, nebyly zde žádné komponenty raket, řídicí elektronika, naváděcí zařízení ani motory. Húsiové tvrdí, že zbraně mohou vyrábět doma, ale domácí montáž vyžaduje dovážené komponenty na všech úrovních, od nejpokročilejších navigačních systémů až po základní elektroinstalaci. Húsiové postrádají stálý přísun čehokoli z toho. Když hnutí nemůže spolehlivě dostat měděný drát do země, nemůže udržet raketovou kampaň.
Mezitím v červenci 2025 jediná operace Centrálního velení USA zabavila 750 tun íránského materiálu, včetně stovek raket, hlavic, naváděcích zařízení, motorů dronů a radarových systémů. Jen v říjnu bylo v přístavu Aden zabaveno 58 kontejnerů s přibližně 2 500 tunami vybavení na výrobu dronů. Více než 80 % zadržených položek tvořily výrobní vstupy. Zásobovací trasa se přesunula od pašování kompletních systémů k pokusům udržet domácí montáž, a dokonce i tento snížený průtok je zachycován. Nic v tomto záznamu nepodporuje předpoklad, že Húsiové mohou udržet to, co právě začali. Blokáda posunula konflikt z boje o schopnosti k boji o udržitelnost, a to je souboj, který jsou Húsiové strukturálně připraveni krátkodobě prohrát.
Interdikce funguje jen tak dlouho, dokud ji někdo zachycuje. Námořní trasa z Bandar Abbásu je hlavním cílem a byla zasažena CENTCOMem. Problém je, že ucpání zásobovací trasy nezastavuje tok, ale rozptyluje ho do tras, které jsou obtížněji viditelné a zachytitelné. Ománský koridor přes al-Mahru je již desítky let pašeráckou dálnicí a role Maskatu při vymáhání hranic bude klíčová. Africký roh nabízí tisíce mil prakticky neregulovaného pobřeží, přičemž přeprava plachetnicemi dhau překračuje Adenský záliv v objemech, které téměř znemožňují rozlišit pašování od obchodu. Eritrea již dříve usnadňovala íránské přesuny a somálské pobřeží je otevřené. Panel expertů OSN potvrdil, že spolupráce se somálskou islamistickou milicí aš-Šabáb nyní zahrnuje pašování zbraní, technický výcvik a logistickou podporu. Pozemní trasy z obou směrů vedou do území Húsiů prostřednictvím geografie, která se nemění s administrativou. Spojené státy nyní uspějí v přerušení, protože vynakládají maximální zdroje na dodavatelský řetězec, který je také zasažen přímo u zdroje. Obě podmínky jsou dočasné. Húsiové nemusí vyhrát bitvu o přerušení; stačí jen přežít.
Mezitím mezinárodně uznávaní jemenští vládci oznámili, že íránští pracovníci vstoupili do Hudajdy na palubě dhau z Afrického rohu ve dnech před startem Húsiů 28. března. Pokud lze do země stále pašovat personál, lze také komponenty. Blokáda přepravní trasu svírá, ale ještě ji neuzavřela.
Nejvíce podceňovaným prvkem schopností Húsiů je íránská ropa, která vstupuje do Jemenu prostřednictvím sítě krycích společností s vazbami na IRGC. Izraelské údery zasáhly v roce 2025 palivovou infrastrukturu v Hudajdě a Rás Isa, čímž oslabily příjmovou a logistickou architekturu, na které Húsiové spoléhají při fungování jako řídící subjekt. Trumpova administrativa ukončila obecné licence na vykládku ropy v přístavech Húsiů v dubnu 2025. Ministerstvo financí USA schválilo terminály, správce přístavů a plavidla, která stále doručují. Panel expertů OSN odhadl, že Húsiové mezi lety 2022 a 2024 vybrali přibližně 4 miliardy dolarů na celních poplatcích na dovoz paliva. Tyto příjmy jsou pod tlakem ze všech stran.
Navíc jsou balistické rakety Húsiú jak na tuhé, tak na kapalné palivo. Jejich varianty Scud běží na pohonné látky, které vyžadují dovoz. Když je zásoba paliva omezena, netrpí jen ekonomika Húsiů, ale i schopnost startu. Palivo je svazujícím omezením schopnosti Húsiů udělat to, co právě udělali, a to je nejdůležitější proměnná v otázce udržitelnosti a nejméně diskutovaná.
Aby bylo možné pochopit schopnost Húsiů produkovat další odpalovací kapacitu, panel expertů OSN uvedl, že mezi zářím 2024 a červencem 2025 bylo podle izraelské vlády z oblastí kontrolovaných Húsíi vypáleno 101 balistických raket směrem k Izraeli. 38 raket selhalo úplně, což znamená, že více než třetina raket nikdy nedosáhla cílové oblasti.
Húsiové mohou stále startovat, jak předvedli v sobotu, ale každý start vyčerpává zásoby, které nejsou doplňovány ani zdaleka tak, jak se spotřebovává. To znamená, že nedokážou udržet tempo odpovídající tempu své kampaně v roce 2024.
Čas startu na rozkaz
Húsiové zahájili palbu ve stejný den, kdy Pákistán oznámil, že bude hostit ministry zahraničí ze Saúdské Arábie, Turecka a Egypta na dvoudenním jednání o příměří. Také stříleli, zatímco Írán dosud nereagoval na americký návrh na příměří o 15 bodech a zatímco americký ministr zahraničí Marco Rubio sděloval spojencům G7, že válka bude pokračovat ještě dva až čtyři týdny.
Vzhledem k načasování a měsíčnímu zpoždění se start jeví spíše jako politické než jako operační rozhodnutí. Cena za pokračující mlčení byla vyšší než cena samotného startu. Hnutí, které svým bojovníkům říkalo, že jde o božskou věc, nemohlo vydržet druhý měsíc bez akce a udržet si jakoukoli důvěryhodnost.
Zatímco raketa vyvolávala titulky, Húsiové stále zabíjeli lidi v Jemenu. Čtyři vojáci z Jižních sil zahynuli při samostatných útocích na frontách Dhalea a Haríb. Minometné ostřelování na jedné frontě. Přímý útok na druhého. Tento film nezískal mezinárodní pozornost.
Téhož dne státní média Húsiů zveřejnila zprávy o zahájení letních indoktrinačních kurzů v Hudajdě, Hadždži a Ibbu pod heslem "Poznání a džihád", čímž jasně ukázala, že branný aparát funguje paralelně se střílením raket, protože pozemní síly jsou hlavním aktivem Húsiů a rakety jsou jen vedlejší atrakce. Hlavní hrozbou Húsiů zůstává jejich expanze do zbytku Jemenu za účelem získání většího území a ropné infrastruktury. K tomu potřebují méně raket a více lidské síly - a pracovní síla je jediným zdrojem v severním Jemenu, který nevyžaduje dovoz.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse