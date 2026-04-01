Ropný šok v Hormuzském průlivu nyní směřuje na západ
1. 4. 2026
Ale energetický průmysl varuje, že krize teprve začíná.
V rozhovorech s více než třemi desítkami obchodníků s ropou a plynem, manažery, makléři, přepravci a poradci za poslední týden se opakovalo jedno poselství: Svět stále nepochopil závažnost situace. Mnozí naznačovali paralely s ropným šokem 70. let a varovali, že dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by mohlo hrozit ještě větší krizí. Podle nich se brzy začnou šířit nedostatky paliva v Asii. Evropa pravděpodobně čelí prudkému růstu cen kvůli zajištění nákladu a v nadcházejících týdnech hrozí nedostatek nafty.
Pokud průliv zůstane uzavřený, svět bude muset výrazně snížit spotřebu ropy a plynu — ale ne dříve, než ceny vystřelí na úroveň, která donutí spotřebitele a firmy létat, řídit a utrácet mnohem méně. Poptávka už začala klesat a některé země v Asii hromadí a přídělují palivo. Úředníci americké vlády a analytici z Wall Street začínají zvažovat možnost, že ceny ropy by mohly vystoupat na bezprecedentních 200 dolarů za barel.
"Je mi jasné, že pokud tato krize potrvá déle než tři nebo čtyři měsíce, stane se systémovým problémem pro celý svět," řekl Patrick Pouyanne, generální ředitel TotalEnergies SE, na konferenci CERAWeek v Houstonu. "Nemůžeme mít 20 % surové ropy, která se vyváží globálně, uvězněno v zálivu a 20 % kapacity LNG bez jakýchkoli následků."
Trh byl chráněn řadou zásobovacích rezerv, ale ty jsou vyčerpávány. Jednoduchý a rychlý výpočet naznačuje, že uzavření průlivu snižuje globální toky ropy asi o 11 milionů barelů denně, po zohlednění dosavadních zásahů zaměřených na kompenzaci ztrát. Ve srovnání s předválečnou poptávkou to znamená zhruba 9 milionů barelů deficitu — obrovský rozdíl, který je větší než spotřeba ropy ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku a Itálii dohromady. Nižší poptávka, zejména v Asii, už nyní pomáhá tuto mezeru zmenšit. (Trh také vstoupil do války v přebytku.)
Ale co se týče zásob, tohle může být to nejlepší, co může být. Masivní nouzové uvolnění zásob a americké výjimky z ruských a íránských ropných sankcí získaly nějaký čas, ale jsou to omezené zásahy. Jakmile budou vyčerpány, není jasné, jaké další nástroje má prezident Donald Trump k tomu, aby zabránil globálním cenám ropy v blízké době růst — kromě úplného znovuotevření průlivu. Írán dovoluje proplout vodní cestou cizím lodím, ale dosavadní počty příliš neovlivňují.
Situace je ještě extrémnější u zkapalněného zemního plynu. Hormuzský průliv obvykle tvoří asi pětinu světových zásob, přičemž poslední náklady na cestě z Blízkého východu se nyní chystají dorazit do svých cílů. Na rozdíl od ropy neexistují žádné alternativní cesty, jak plyn dostat na trh, a je velmi málo strategických zásob, které by zmírnily nedostatek.
Zatímco ceny benzínu a nafty v USA prudce vzrostly, mnoho lidí v průmyslu očekává, že Amerika bude jedním z posledních míst, která budou zasažena. Je to proto, že je méně závislá na Hormuzu než kupci v Asii a je dále od epicentra krize. USA jsou také největším světovým exportérem LNG a jejich domácí trh s plynem je díky masivní produkci relativně chráněn před válkou.
Ale není to jen palivo: ropa se používá k výrobě plastů, které se používají téměř ve všem.
