Krize na Blízkém východě: Írán zaútočil na tanker v Dubaji; výbuchy v Teheránu a Jeruzalémě uprostřed vlny útoků
31. 3. 2026
Plně naložený kuvajtský tanker byl zapálen, zatímco útoky pokračují navzdory Trumpovu varování, že zničí íránská energetická zařízení, pokud nebude znovu otevřen Hormuzský průliv
Kuvajtský tanker byl zasažen íránským útokem v dubajském přístavu, což vyvolává obavy z ropné skvrny
Trump vyhrožuje, že „zničí“ íránskou energetickou síť, pokud nebude „v brzké době“ dosaženo příměří
Útok USA a Izraele na íránské město Mahallat včera v noci (kolem 23:00 místního času) zabil 11 lidí a dalších 15 zranil, uvedla agentura Tasnim s odvoláním na slova zástupce bezpečnostního důstojníka.
Při útoku byly „zcela zničeny“ čtyři obytné jednotky a zahynuly tři děti.
Írán zaútočil a zapálil plně naložený ropný tanker u pobřeží Dubaje. Místní úřady později uvedly, že zásahové týmy incident zvládly bez úniku ropy a že nebyla hlášena žádná zranění
Donald Trump varoval, že USA zničí íránské energetické elektrárny a ropné vrty, pokud Írán neotevře Hormuzský průliv.
Izraelská armáda uvedla, že čtyři vojáci byli zabiti v boji v jižním Libanonu, kde se její síly střetávají s Íránem podporovaným Hizballáhem.
Dvě obří čínské kontejnerové lodě propluly Hormuzským průlivem při svém druhém pokusu opustit Perský záliv poté, co se v pátek vrátily zpět, jak ukazují údaje o sledování lodí. Tento průjezd signalizuje diplomatický průlom mezi Pekingem a Teheránem, protože Írán rozšiřuje svůj seznam schválených zemí pro průjezd touto důležitou trasou, informoval Lloyd’s List.
Indonéský ministr zahraničí vyzval k svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN a k důkladnému vyšetření „ohavného útoku“ poté, co byli v jižním Libanonu zabiti tři indonésští míroví vojáci OSN.
V Teheránu byly slyšet výbuchy a v některých částech hlavního města došlo k výpadkům elektřiny, informovala v úterý íránská média. Izrael dříve provedl raketové údery na to, co označil za vojenskou infrastrukturu v Teheránu a infrastrukturu používanou Hizballáhem v Bejrútu.
Japonsko a Indonésie se dohodly na posílení koordinace v oblasti energetické bezpečnosti, uvedla v úterý japonská premiérka Sanae Takaichi.
Dva íránské raketové útoky mířily na střední Izrael, informovala izraelská média, přičemž záchranné služby uvedly, že neobdržely hlášení o žádných zraněních.
Turecko oznámilo, že balistická raketa vypálená z Íránu vletěla do tureckého vzdušného prostoru, než byla sestřelena protivzdušnou a protiraketovou obranou NATO.
Ministři zahraničí Velké Británie, Německa, Francie a Itálie vyjádřili „hluboké znepokojení“ nad izraelským návrhem zákona (nyní schváleným), který by ukládal trest smrti Palestincům odsouzeným za smrtící teroristické útoky. Čeští politikové mlčí.
Ve společném prohlášení, které dnes ráno sdílela na X britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová, uvedli:
My, ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie a Spojeného království, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad návrhem zákona, který by výrazně rozšířil možnosti ukládání trestu smrti v Izraeli a který by mohl být příští týden schválen.
Zvláště nás znepokojuje fakticky diskriminační charakter tohoto návrhu zákona. Jeho přijetí by mohlo ohrozit závazky Izraele v oblasti demokratických principů.
Trest smrti je nelidská a ponižující forma trestu bez jakéhokoli odstrašujícího účinku. Proto jsme proti trestu smrti za jakýchkoli okolností kdekoli na světě. Odmítání trestu smrti je základní hodnota, která nás spojuje.
Vyzýváme izraelské zákonodárce v Knesetu a ve vládě, aby od těchto plánů upustili.
Prohlášení bylo zveřejněno den předtím, než nový zákon v pondělí prošel finálním čtením v Knesetu – izraelském parlamentu – poměrem hlasů 62 ku 48. Opatření bylo evropskými zeměmi a organizacemi na ochranu lidských práv odsuzováno jako diskriminační.
Podle skupiny NetBlocks, která monitoruje internet, trvá výpadek internetu v Íránu již 32. den. Ve svém příspěvku uvedla:
Výpadek internetu v Íránu trvá již 32. den a většina uživatelů je odříznuta od vnějšího světa již více než 744 hodin.
Dlouhodobá digitální izolace přináší Íráncům nové výzvy, od vypršených domén a účtů až po neaktualizované servery v zhoršujícím se národním intranetu.
Ti, kteří nemají přístup ke Starlinku nebo k alternativním způsobům komunikace – které jsou často drahé – jsou odříznuti nejen od vnějšího světa, ale výpadek také výrazně omezuje schopnost Íránců komunikovat mezi sebou, což například značně ztěžuje mobilizaci.
Izraelské záchranné služby dnes ráno uvedly, že osm lidí s lehčími zraněními bylo evakuováno do nemocnic v oblasti Tel Avivu, kde policie hlásila padající úlomky munice po výstraze před přilétajícími íránskými raketami.
Šest zraněných bylo ošetřeno ve městě Bnei Brak, podle izraelské záchranné služby Magen David Adom.
Íránský Červený půlměsíc uvedl, že jeho záchranné týmy provádějí pátrací a záchranné operace po americko-izraelském leteckém úderu na Husseiniya Azam – klíčové šíitské náboženské místo používané pro obřady a shromáždění – v íránském městě Zandžán dnes ráno.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů zveřejnilo před asi půl hodinou na X zprávu, že jeho protivzdušná obrana zachycuje útoky íránských raket a dronů – a uvedlo, že tato činnost vysvětluje zvuky slyšitelné v různých částech země.
Íránský parlamentní výbor schválil plán na zavedení mýtného v Hormuzském průlivu
Íránská státní média včera informovala, že íránský parlamentní výbor schválil návrh na vybírání mýtného od plavidel proplouvajících Hormuzským průlivem.
Průliv bude uzavřen pro lodě z USA, Izraele a zemí, které se podílely na uvalení sankcí na Írán, podle příspěvku agentury Fars na Telegramu, který uvádí, že Írán bude mít při zavádění nového systému „suverénní“ roli.
Návrh, schválený bezpečnostním výborem íránského parlamentu, by údajně vyžadoval souhlas ostatních zemí ležících u průlivu. Není jasné, jak vysoké mýtné pro plavidla bude.
Americký prezident Donald Trump včera varoval, že pokud nebude s Íránem uzavřena dohoda – včetně znovuotevření námořní trasy v Hormuzském průlivu – americké síly zničí „všechny jejich elektrárny, ropné vrty a ostrov Kharg (a možná i všechny odsolovací závody!)“.
Uzavření průlivu způsobilo prudký nárůst globálních cen energií, včetně USA, kde obyvatele tvrdě zasáhly rostoucí ceny benzínu a zemědělci čelí vyšším nákladům na hnojiva a klesajícím cenám komodit.
Dvě kontejnerové lodě patřící čínskému námořnímu gigantu Cosco úspěšně propluly Hormuzským průlivem při opouštění Perského zálivu, jak ukazují údaje o sledování lodí.
Jednalo se o lodě CSCL Indian Ocean a CSCL Arctic Ocean. Propluly v blízkosti ostrova Larak, který je pod íránskou kontrolou, a směřují do malajského přístavu Port Klang.
Írán sice účinně zablokoval tuto životně důležitou vodní cestu, ale povolil průjezd malému počtu lodí ze zemí, které považuje za „ne nepřátelské“, jako jsou Thajsko, Čína, Pákistán a Indie.
Saúdskoarabské ministerstvo obrany uvedlo, že v uplynulých hodinách zachytilo a zničilo deset dronů a osm raket vypálených směrem k oblasti Rijádu a na východní část země.
Dnes brzy ráno Kuvajt oznámil, že jeho protivzdušná obrana reaguje na nepřátelské útoky raketami a drony. Ani Saúdská Arábie, ani Kuvajt neupřesnily, odkud drony či rakety přiletěly.
