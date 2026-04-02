Spolek Babišovy poradkyně otevřeně hájí ruskou propagandu

Zpolitizovaná BIS, nenávistní novináři. Takhle diskredituje tzv. Společnost pro obranu svobody projevu kontrarozvědku a Seznam Zprávy za to, že poukazují na dezinformační zdroj šířící ruskou propagandu. Ze spolku pochází Babišova poradkyně.
Seznam Zprávy poukazovaly na skutečnost, že Andrej Babiš má ve svém poradním sboru Natálii Vachatovou, překladatelku z ruštiny, která sebe samu označuje za „analytičku“ zabývající se svobodou slova. Údajné analýzy měla dělat pro Spolek na ochranu svobody projevu, který se ponejvíc dostal do povědomí části české společnosti aktivitami svého člena Daniela Vávry, někdejšího herního grafika, jehož současná činnost by se dala nejlépe charakterizovat snahou o přenesení MAGA rétoriky (Make America Great Again, dogmatické hnutí Donalda Trumpa, pozn. autora) do českého prostředí.
Vachatová se zatím v roli poradkyně projevila tím, že připravila pro krajně populistického poslance Rajchla, jenž reprezentuje SPD, znění zákona o povinné registraci organizací spolupracujících se zahraničím, a to podle ruského vzoru, jehož cílem je omezit fungování nevládního občanského sektoru podobně jako v zemi původu, případně v Gruzii (o podobný zákon se snaží také krajně populistické vlády v Maďarsku a na Slovensku). Autorství Vachatové vyplynulo z metadat v pracovní verzi dokumentu, který redakce Seznam Zpráv získala.
V reakci na kritiku spojenou s členstvím Vachatové v poradním týmu premiéra odbyl Andrej Babiš tím, že mu údajně Vachatová pomáhá pochopit, jak funguje český „deep state“ a jak jsou financovány neziskovky. V souvislosti s předchozí činností varhanové i s jejími opakovanými veřejnými výstupy, v nichž obhajuje putinovské Rusko, toto tvrzení premiéra pouze umocňuje obavy, že Vachatová představuje bezpečnostní riziko.
Aktuální komunikace domovského spolku Vachatové to potvrzuje. Spolek na sociální síti brání dezinformační zdroj, který systematicky šíří ruskou propagandu. Spolek kvůli tomu dokonce obvinil Bezpečnostní informační službu (BIS) z toho, že je „zpolitizovaná“ a novináře Seznam Zpráv Lukáše Valáška z „šikany neoblíbených politiků“, oboje v souvislosti s tím, že BIS stejně jako novinář označili dezinformační zdroj neČT24 za nástupce otevřeně kremelského zdroje Sputnik.
Důkazy o tom, že zdroj neČT24 je přímým nástupcem sankcionovaného kremelského zdroje Sputnik samozřejmě existují a jsou velmi výmluvné. Kolegyně a kolegové z iniciativy Čeští elfové tyto důkazy shromáždili, nebylo to nijak složité. Níže uvedená analýza ukazuje na časovou souslednost, na vzájemné komunikační i obsahové propojení a na nápadnou podobnost vizuální identity:
Důkazy, že dezinformační zdroj neČT24 je přímým nástupcem ruského propagandistického kanálu v Česku
Projekt neČT24 (a s ním spojený web 42TČen) je přímým nástupcem české mutace ruského státního média Sputnik.
Zde je podrobné vysvětlení hlavních důkazů této kontinuity:
Klíčovým důkazem je kontinuita v čase a přímý odkaz. Poté, co byl web Sputniku v březnu 2022 zablokován českými operátory a následně sankcionován Evropskou unií, došlo k následujícímu:
● 15. března 2022: Byl založen telegramový kanál neČT24.
● 17. března 2022: Na tehdy ještě existující (byť blokované) doméně Sputniku bylo umístěno oficiální upozornění, které čtenáře přímo odkazovalo na nově vzniklý kanál neČT24 jako na nový zdroj informací.
● Stále existující kanál Sputnik Česká republika (@SputnikCesko4) aktivně sdílel a dodnes pravidelně sdílí obsah webu 42TČen (viz níže screenshot příspěvku z 30.3. 2026)
Tato historická verze stránky je dodnes dohledatelná v digitálních archivech (např. WebArchive / Wayback Machine). Slouží jako nezvratný důkaz, že vedení Sputniku oficiálně „přelilo“ své publikum pod novou značku neČT24.
Nástupnictví není patrné jen v obsahu, ale i v záměrné vizuální podobnosti, která má u čtenářů vyvolat pocit známého prostředí:
● Barevné schéma: Oba projekty využívají pro ruská státní média typickou oranžovou barvu v kombinaci s bílou a tmavými odstíny.
● Grafické motivy: V logu a vizuálech se opakuje motiv obrazovky/monitoru a stylizace, která přímo navazuje na grafický manuál původního Sputniku. Cílem je zachovat vizuální kontinuitu pro původní konzumenty obsahu.
Shrnutí
Propojení Sputniku a neČT24 není náhodné, jde o řízenou transformaci:
1. Časová souslednost - Vznik neČT24 přesně kopíruje termín zákazu Sputniku.
2. Explicitní odkaz - Web Sputniku sám odkázal a výzýval ke sledování neČT24.
3. Sdílený obsah - Telegramové kanály Sputniku slouží pro sdílení obsah z webu 42TČen a to i v současnosti.
4. Vizuální shoda - Identická barevnost a estetika webových prezentací.
Tento proces „rebrandingu“ umožnil ruskému státnímu aparátu pokračovat v šíření své agendy v České republice i po uvalení mezinárodních sankcí, ovšem pod novým, na první pohled „nezávisle“ vypadajícím názvem. Všechny odkazy najdete v reportu, které publikovalo Centrum proti hybridním hrozbám MV ČR.
Záběrem lze spolehlivě konstatovat, že s ohledem na známé skutečnosti lze zjevnou snahu spolku popírat zjevnou kremelskou propagandu útokem na nezávislé médium a BIS jako aktivní a zcela záměrnou podporu zájmů Ruska, tedy země, která se chová vůči Česku nepřátelsky a podniká zde aktivity, které se snaží destruovat principy demokracie. Fakt, že člověk, který reprezentuje takové aktivity v pozici premiérový poradkyně je z věcného hlediska otevřeným aktem zrady vůči Česku.
