Co se to stalo s premiérem Babišem?
19. 3. 2026 / Boris Cvek
Premiér Babiš mě velmi překvapil. Myslel jsem, že pochválí svého nejbližšího spojence premiéra Netanjahua za útok na íránská plynová pole, vždyť tím Izrael bere z beder Íránu těžké břímě dostat ceny ropy a plynu na historicky dosud nedosaženou úroveň.
Destrukce a likvidace všeho kolem je ta úžasná taktika Izraele už dávno v Gaze. To přece premiér Babiš, ale i bývalá vláda, celým srdcem podporoval. Kdo by přece mohl odolat něčemu tak geniálnímu?
Doufal jsem taky, že premiér Babiš podpoří svého dalšího nejbližšího spojence prezidenta Trumpa a pošle na Blízký východ umírat naše vojáky, protože Trump je přece geniální mírotvorce a vzor zlatého věku na věčné časy. Estonsko už se navrhlo, Česko Babišovými ústy snad brzy přispěchá, aby ukázalo, jak vyniká nad tou prohnilou západní Evropou.
Zdá se však, že náš premiér je nějak znepokojen tím, co dělá Izrael, ba dokonce nechápe genialitu svých nejbližších spojenců. Co se to proboha stalo? Trošku mě uklidnilo, že ho stále poznávám v jeho rozhodnutí vyřadit prezidenta republiky z jednání na summitu NATO.
Kdo jiný než Babiš a Macinka by tam přece mohl správně udělat na spojence dlouhý nos pod ochranou Trumpa! Zejména když už má Babiš tu imunitu a krotí krajní pravici. Jenže co když už Trump bude na nás naštvaný?
