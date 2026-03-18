Channel 4 News: Nebezpečný a nezodpovědný izraelský útok na íránské a katarské plynové instalace
18. 3. 2026
čas čtení 21 minut
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, středa 18. března 2026, 19 hodin: Nebezpečné a nezodpovědné, říkají Katarci. Může izraelský útok na největší plynové pole na světě v Íránu znamenat novou kapitolu v této eskalující válce, zatímco ceny ropy a plynu opět stoupají? Dobrý večer z bouřlivého Jeruzaléma. Válka, která začala atentátem na nejvyššího íránského vůdce, nikdy neměla být snadno zvládnutelná. Dnes však konflikt eskaloval na novou a nebezpečnou úroveň. Izrael, zjevně s požehnáním Ameriky, zaútočil na největší plynové pole na světě, které vlastní Írán a Katar. South Pars zajišťuje většinu energie Íránu a značnou část exportního bohatství Kataru. Zatímco se obloha zaplnila černým kouřem, zbývající íránští vůdci vyhrožují, že promění ropná a plynová zařízení v celém regionu v popel. Blokáda Hormuzského průlivu již způsobila největší narušení globálního ropného trhu v historii. Zničení infrastruktury tuto krizi ještě zhoršuje, i když se dnes ve Washingtonu objevily další pochybnosti o oprávněnosti války:
"Není odpovědností zpravodajské komunity určovat, co je a co není bezprostřední hrozbou. To je na prezidentovi. Tady je ten problém."
"Ne, je to přesně tak. Je to přesně vaše odpovědnost."
Byl to další den leteckých útoků, hrozeb a obnovené eskalace. Izrael zaútočil na plynové pole South Pars v jižní provincii Bushehr. To sdílejí Írán a Katar. Jedná se o významnou eskalaci.
Izrael také tvrdil, že zabil dalšího íránského vůdce, ministra zpravodajských služeb Esmana Khatiba, který byl v noci terčem útoku v Teheránu. Jinde, podél Hormuzského průlivu, USA tvrdí, že použily hluboko pronikající bomby k zásahu íránských raketových základen.
V Libanonu silné izraelské bombardování srovnalo se zemí budovy v Bejrútu. Na jihu izraelská armáda nařídila obyvatelům žijícím jižně od řeky Zahrani, aby se přesunuli na sever, včetně celého města Tyru. Izraelská armáda uvedla, že se zaměří také na přechody podél řeky Litani. Írán pokračuje v ostřelování Izraele.
Předměstí Tel Avivu bylo v noci zasaženo salvou raket, která obsahovala i kazetovou munici. Výbuchy a sestřelení dronů byly hlášeny také ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Kuvajtu, Saúdské Arábii a Bahrajnu. A takto se odehrál 19. den této války.
Zrnité videozáznamy, ale jasná eskalace. To, na co se díváte, je největší ložisko zemního plynu na světě, páteř íránského energetického systému, pohlcená v plamenech. Nejnovější požár v regionu, který již pohltil oheň. Izraelský útok na South Pars, zřejmě provedený s požehnáním USA, je prvním zásahem proti íránským energetickým zařízením v této válce.
Írán sdílí toto ložisko zemního plynu s Katarem, zničení je okamžité, důsledky obrovské. Reakce Kataru: bezmocné pobouření. Íránské hrozby vůči energetickým zařízením v celém regionu a v poslední hodině tento útok na Saúdskou Arábii, aby to dokázal.
"Jako přímý důsledek této akce bude palivová, energetická a plynárenská infrastruktura zdroje agrese zapálena a při první příležitosti proměněna v popel."
Islámská republika pohřbívá své vůdce neúprosným tempem. Dnes to byl Ali Larijani, všemocný šéf bezpečnosti, zabitý včera Izraelem, spolu s Golanem Reza Soleimanim, šéfem nejvyššího paramilitárního sboru režimu, Basij. V noci byl zabit také ministr zpravodajských služeb. Smutek je poselstvím, že Islámská republika si zachovává určitou míru podpory. I pro některé z jejích mnoha, mnoha odpůrců je však válka Izraele a Ameriky děsivým skokem do neznáma.
Tato válka se stává katalogem ponurých prvenství. Tady je další. Íránské kazetové bomby prší na Tel Aviv. Tyto bomby se uvolní, i když je raketa, která je nese, zachycena. V tomto případě v obytné čtvrti Ramat Gan. Eschelova ulice, roh Haroe, třetí patro. Byt Yarona a Ilany Mosheových, oba v sedmdesátých letech. Zdá se, že byli příliš staří na to, aby se dostali do krytu, a to byl jejich rozsudek smrti.
Jste teď zranitelnější?
Izraelský mluvčí: Viděli jsme pokles palby íránského režimu, ale také nárůst jejich pokusů o útoky na civilisty. Viděli jsme nárůst jejich ochoty používat zbraně, jejichž použití proti civilistům je válečným zločinem.
Reportér: Izrael se pyšní definovanou normálností, manikúrou uprostřed chaosu, stříháním u holiče, snídaní v sousední kavárně a širokým konsensem, že tato válka proti Íránu je nezbytná.
Museli jste tuto válku vést?
Ano, je to nezbytná válka.
Musíme skoncovat se vším tím terorem a boji ze strany Íránu.
Narodil jsem se v kibucu právě v té době. V roce 1956 jsem byl v krytu. A teď jste pořád v krytu. Pořád jste v krytu. Jo, 70 let, pořád, válka, válka, válka, válka, válka. Málokdo si myslí, že tahle bude poslední.
Reportér: A málokdo si troufne přemýšlet, co by se stalo s Izraelem bez podpory jeho amerického ochránce. Prezidenti se mohou měnit, ale geografie tu zůstane.
Moderátorka: Jak si dokážete představit, tento útok na plynové pole v Íránu má obrovský dopad na globální energetické trhy. Více k tomuto tématu mi nyní řekne naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi. Helio, jak se to dnes projevilo na trzích?
Redaktorka: Kathy, jak právě říkal Matt, Pars je největší plynové pole na světě. A po útoku cena ropy okamžitě vystřelila nahoru. O 5 % se dotkla téměř 110 dolarů za barel. Okamžitě to ovlivnilo i cenu evropského plynu. Vidíte ten prudký skok nahoru o 6 %. Ale nejde jen o ropu a plyn. To se promítá do hnojiv, petrochemikálií, potravin, inflace. A vybrala jsem jen jeden příklad, ceny kukuřice, protože kukuřice potřebuje dusík, který vyžaduje plyn. A vidíte, že po útoku cena prudce vzrostla. Nyní se zemědělci v Iowě a po celém americkém vnitrozemí, Kathy, rozhodují, zda zasadí kukuřici, která potřebuje plyn, nebo sóju, která ho nepotřebuje. A to je důležité, protože pokud zasadí méně kukuřice, omezí to nabídku, což později v tomto roce zvýší inflaci.
Moderátorka: Právě dnes. Proč je tedy toto plynové pole tak důležité?
Redaktorka: Poslyšte, nemyslím si, že lze podceňovat, jak je to politicky a finančně důležité. Nachází se uprostřed Perského zálivu a polovinu vlastní Írán a polovinu Katar. Odhaduje se, že se tam nachází 1 800 bilionů kubických stop plynu. To je více než ve všech ostatních plynových polích na světě dohromady. Jižní pole, které bylo dnes napadeno, vlastní Írán. Většina z toho se spotřebovává doma – v domácnostech, na vytápění, v průmyslu. Severní pole, které vlastní Katar, se v podstatě vyváží ve formě LNG do Asie, do Evropy a také do Velké Británie, Cathy. Ale pamatujte, že to je teď mimo provoz.
Moderátorka: A dnes jsme měli rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému ohledně daní, že?
Redaktorka: Opravdu zásadní rozhodnutí. Když se naposledy sešli, byla cena ropy 60 dolarů za barel a nyní je téměř 110 dolarů za barel. Dnes však byli poměrně umírnění. I když udrželi úrokové sazby a mírně zvýšili inflační očekávání, bylo to to nejlepší, v co mohl Donald Trump doufat. Víte, ve světě, kde stojí nafta v USA asi 5 dolarů za barel, což se v USA dotýká skutečného politického nervu.
Moderátorka: Elio, moc děkujeme, že jste se k nám připojila. Pojďme teď k Mattovi.
Moderátor: No, teď v USA vypovídal ředitelka Národní zpravodajské služby před Senátem o zpravodajských informacích, které vedly k válce s Íránem. Tulsi Gabbardová řekla, že i když byla íránská vláda oslabena, Írán a jeho spojenci stále představují hrozbu pro USA a jejich spojence na Blízkém východě. Pojďme se nyní podívat do Washingtonu k naší americké redaktorce Anushce stanové. Anushko.
Reportérka z Washingtonu: Včera jsme byli svědky rezignace vysokého úředníka, šéfa Trumpova protiteroristického útvaru, který prohlásil, že ze strany Íránu nehrozí bezprostřední nebezpečí. To nyní přesunulo pozornost od něj, Joea Kenta, na jeho šéfku, Tulsi Gabbardovou, která je ředitelkou Národní zpravodajské služby. Je to zajímavá osobnost, bývalá demokratka, která přešla k podpoře Trumpa částečně proto, že nevěřila ve věčné války. V roce 2019 dokonce na sociálních sítích napsala, že nechce, aby Trump vstoupil do hloupé a nákladné války v Íránu. Vyzvala lidi, aby se k ní připojili a poslali zprávu Bílému domu. USA nesmí jít do války s Íránem. Co si tedy myslí teď?
Seděla jsem na tom slyšení před chvílí, Matte, a snažila jsem se to vyvodit, ale byla velmi opatrná ve výběru slov a její výraz byl pečlivě neutrální. Přála bych si, abych mohla číst její myšlenky, protože to vypadalo, jako by se něco snažila skrýt.
V jednu chvíli řekla, že neodpoví na to, zda Bílý dům požádal o zpravodajské informace týkající se Hormuzského průlivu. A pak tam byla ještě jedna část v písemném podkladu, který předložila, kde uvedla, že loni údery zničily íránské jaderné kapacity a že od té doby neobohacují uran. Ve svém úvodním prohlášení to vlastně nahlas neřekla, ale později na to byla dotázána. Řekla to a pak dodala, že je na prezidentovi, aby rozhodl, co je bezprostřední hrozbou. Co na to následovalo?
Demokratický poslanec: Bylo to hodnocení zpravodajské komunity, že i přes toto zničení existovala, cituji, bezprostřední jaderná hrozba ze strany íránského režimu? Ano, nebo ne?
Tulsi Gabbard: Není odpovědností zpravodajské komunity určovat, co je a co není bezprostřední hrozbou. To je na prezidentovi.
Demokratický poslanec: Problém je v tom, že je to přesně vaše odpovědnost.
Reportérka: Takže ve skutečnosti nevíme, co si o tom Tulsi Gabbardová opravdu myslí. A Matte, samozřejmě jsem se pokusila, když odtamtud vycházela, zkusila jsem se jí zeptat znovu, jen se rychle podívejte, jak jsem jí položila tu otázku.
"Paní ředitelko, řeknete, že podporujete tuto válku s Íránem? Podporujete ji? Mohla byste to říct?"
Podívejte, možná prostě nechtěla odpovídat na otázky, ale přišlo mi to zajímavé. Toto je pro USA významný moment a ředitelka Národní zpravodajské služby nic neprozradila.
Moderátor z Jeruzaléma: Anushko, moc děkuji. No, v posledních několika minutách... Objevily se zprávy o výbuších na katarském plynovém poli Ras Lafan. Z katarského hlavního města Dauhá se ke mně připojuje Dr. Dania Thaferová, výkonná ředitelka Gulf International Forum. Moc děkuji, že jste přišla do našeho pořadu. Jak existenciální je tento útok na plynové pole pro vaši zemi, pro Katar?
Dr. Dania Thafer: Právě jsem tady v Kataru, ale ráda bych řekla, že se jedná o významné vyhrocení situace pro Katar. Ras Lafan je nesmírně důležité. Zpracovává se tam téměř veškerý katarský plyn a před pár minutami bylo zasaženo raketou. Víte, pro Katar je to velmi vážná ekonomická hrozba. A skutečnost, že Izrael zasáhl pole South Pars, které sdílí s Katarem, vystavila Katar riziku, a proto jste hned viděli prohlášení Majida al-Ansariho, mluvčího ministerstva, který přesně tuto obavu vyjádřil. A Írán zmínil, že se chystá na strategii oko za oko. A bohužel tím druhým okem jsou státy Perského zálivu. A proto se cokoli, co se stane v Íránu, bohužel odrazí v Perském zálivu. Uveďme však, že Írán zaútočil nebo se pokusil zaútočit na různá energetická zařízení po celém Perském zálivu. Není to tedy jeho první pokus, ale tento je jedním z těch úspěšných.
Moderátor: Chci říct, že Izraelci dnes zahájili tuto poslední vlnu útoků na plynové pole South Pars, ale udělali to s povolením Ameriky. Amerika má být vaším, víte, nejlepším přítelem Kataru. Katarci slíbili Donaldu Trumpovi nablýskaný jumbo jet, velké letadlo, až odejde do důchodu. Jak moc jsou teď Katarci na Američany naštvaní?
Dr. Dania Thafer: Myslím, že to je obtížná otázka. A je vlastně překvapivé, že USA tomu daly zelenou, protože to je proti zájmům USA, když ceny plynu v USA stouply. Ale pokud jde o postoj Kataru, myslím, že dali velmi jasně najevo, že se budou i nadále soustřeďovat na udržení svých vztahů se Spojenými státy. Musíte pochopit, Matte, že bezpečnost států Perského zálivu závisí na obraně USA, na vojenských obranných systémech, které v případě Kataru umožňují více než, řekněme, 95% úspěšnost zachycení. A proto, i když by USA mohly být součástí problému, jsou USA také velkou součástí řešení.
Moderátor: A vidíte budoucnost, která bude jen chaotická, s nestabilním nebo možná ještě krutějším Íránem, který vám dýchá na krk?
Dr. Dania Thafer: No, to je problém pro státy Perského zálivu. Jak jsem řekla v různých pořadech, válečná fronta je v Perském zálivu. I tak, čím více oslabí íránskou raketovou kapacitu, zejména kapacitu raket dlouhého doletu, tím více se státy Perského zálivu stanou hlavním cílem. Ujasněme si, že ve většině případů byly Spojené arabské emiráty terčem častěji než Izrael. Ráda bych, aby si to všichni uvědomili. Pro státy Perského zálivu je to tedy velmi problematická válka. A když máte naproti státům Perského zálivu zraněný, rozzlobený a uražený Írán, není to dobrá zpráva, zejména pokud má schopnost na ně zaútočit.
Moderátor: Dr. Danio Thafer, moc děkuji, že jste se k nám připojila z Dauhá v Kataru. V Libanonu opět došlo k intenzivnímu izraelskému bombardování, kde tamní vláda uvádí, že při těchto izraelských útocích bylo zabito více než 960 lidí, včetně více než 100 dětí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum je v hlavním městě Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: V posledních několika minutách Izrael právě vydal varování, že se zaměří na čerpací stanice, které podle něj souvisejí s Hizballáhem. Jednu již zasáhli v jižním městě Tir. Tvrdí, že útočí na jakoukoli infrastrukturu, i když jde o vládní a státní infrastrukturu, o které se domnívají, že by ji Hizballáh mohl využít. No, Hizballáh není jen vojenská organizace, je to politická strana, je to hnutí. Lidé z Hizballáhu mohou využívat jakoukoli infrastrukturu. Mohou využívat tamější silnice. Mohou využívat kanceláře. Mohou využívat cokoli. Izraelci dnes zaútočili na dva mosty přes řeku Litani. To je civilní infrastruktura. Útok na civilní infrastrukturu je potenciálně válečným zločinem. Izraelci však tvrdí, že Hizballáh tyto mosty využíval k pašování zbraní. A lidé zde se nyní obávají, že by se jih země mohl nakonec oddělit od severu.
Dnes však některé z největších výbuchů, největší izraelské útoky, které jsme viděli, byly tady v Bejrútu. Dnes ráno se lidé v centru Bejrútu probudili k jednomu z dosud největších výbuchů této války. Zasáhl bytový dům, o kterém Izrael tvrdí, že ho používal Hizballáh. Většina lidí, kteří tam bydleli, odešla, když Izrael minulý týden udeřil poprvé. Neměli s Hizballáhem nic společného, ale přesto přišli o všechno.
Na jihu slunce vychází a zapadá za izraelských útoků. Izrael nařídil všem v jižním Libanonu, což je téměř milion lidí, aby opustili své domovy. Ale v Libanonu se nyní nikde necítí bezpečně. Jeli jsme do přístavního města Tir, jen 12 mil od izraelské hranice. Hizballáh, který ostřeluje Izrael, zde vládne a omezil to, co jsme mohli natáčet. Přesto je jasné, že právě zde došlo k izraelskému útoku, který zničil celý blok.
Navzdory ničení mnoho lidí Tir neopouští. Stále je můžete vidět na ulicích. Izrael prohlásil, že všichni obyvatelé tohoto 200 000 obyvatel čítajícího města by měli být evakuováni, měli by odejít někam, kamkoli. Mnozí však říkají, že nemají kam jít. A kromě toho, tohle je jejich země. Proč by měli odcházet?
Jmenují se Mariam a Fatima, je jim tři a půl a sedm let. Tolik spolužáků odešlo, včetně její nejlepší kamarádky.
Nevíš. Nevíš, kde jsou?
Ne. Nemám její číslo, abych jí zavolala. Je to těžké.
Takže tvoji kamarádi odešli? Nevím.
Jejich otec je Libanonec, matka z Bangladéše.
Matka: Nemůžu odejít hned. Jak bych mohla? Je to těžké. Musím si vyřídit papíry, což zabere čas. Teď můžu odejít, protože tu mám manžela a holky jsou ve škole. Válka vypukla náhle. Nemůžeme prostě odejít ten samý den.
Reportérka: Nelitují ani sebe, ani město, nejsou v zoufalství. Na pobřeží je vidět, jakým turistickým letoviskem Tirkdysi bývala. Je to starobylé město sahající až k Féničanům před 5 000 lety, nad nímž nyní bdí zesnulý duchovní vůdce jeho bratra, šejk Fadlala. Rodiny uprchly do Tiru z vesnic jako Majd al-Zun, která leží dále na jihu, přímo u izraelské hranice. Na rozdíl od některých jiných Libanonců vidí vesničtí vůdci střelbu Hizballáhu na Izrael nikoli jako provokaci, ale jako odpor, ke kterému by měly jejich děti vzhlížet.
"Děti si na to nějak zvyknou. Bojí se, když nad nimi létají válečná letadla nebo když se střílí, ale děti jdou dál. Nakonec se s tímto osudem smíří, když vidí, jak se jejich rodiče snaží zůstat silní, abychom se mohli vrátit do našich vesnic, našich domů a na naši půdu."
Starosta Tiru nějak zůstává veselý, zatímco koordinuje pomoc pro vysídlené. Nákladní auto plné koz směřující do křesťanské vesnice, voda a hygienické balíčky a Izraelci, kteří se snaží všechny donutit k odchodu.
"Dělají to samé v Gaze, jdou na sever, jdou na jih, jdou na sever, jdou na jih, jako by je zvali na promenádu."
Nikdo nechce být závislý na pomoci.
"Jsme zde velmi spjati s naší zemí. Jsme velmi spjati, a to i dnes, kdy se nová generace stále váže ke své zemi, ke své vesnici, ke svým místům. Je to velký problém."
A i když spolu mluvíme, slyším zvuk bombardování.
"Ano, to je v pořádku. Pokud jde o nás, jsme v pořádku. Jsme na to zvyklí. Dokud to slyšíte, jste v pořádku. Jste stále naživu. Protože cíl bombadování nic neuslyší."
Reportérka: Dnes Izrael zaútočil na most přes řeku Litani severně od Tíru. Civilní infrastruktura, která nemá nic společného s Hizballáhem. Šejk, který sbližuje křesťany a muslimy, navštěvuje provizorní hroby, které připravili pro ty, kteří byli zabiti v Tíru, ale nemohou mít řádný pohřeb. Zatím je tam pohřbeno jen 5 lidí. Ale kolik jich ještě bude, než to skončí?
To byla Lindsay Hilsumová s touto reportáží z Bejrútu.
141
Diskuse