Tulsi Gabbard: "Protiválečná" bývalá demokratka je politickým chameleonem nejméně deset let
20. 3. 2026
Měsíce byli v sestavě mého panelu dva pravicoví influenceři (James O'Keefe a Tim Pool), já - a "druhý levicový politik", který ještě nebyl určen. Po několika diskuzích o možných jménech se rozhodli, že "druhou levicovou" bude Gabbard, bývalá demokratická poslankyně z Havaje.
Nebyl jsem z té vyhlídky nadšený. Gabbard jsem dlouho nedůvěřoval, její politická historie zahrnovala několik dramatických zvratů. Například se v raných letech v politice zapojila do aktivismu proti manželství osob stejného pohlaví, i když tvrdila, že v roce 2012 si tuto otázku vyřešila – právě když bylo jasné, že veřejné mínění se přiklání směrem k rovnosti v manželství.
Gabbard, stejně jako já, podporovala demokratického socialistického kandidáta na prezidenta senátora Bernieho Sanderse z I-Vt. v demokratických primárkách v roce 2016. Ale pak Gabbard kandidovala proti Sandersovi v roce 2020, dokonce podpořila Joea Bidena, když byl Sanders ještě ve hře. A v létě 2022 mi přišlo jasné, že její politické názory se opět mění. Možná stále začínala věty slovy "jako demokratka...", ale jakákoli vazba na tuto stranu politického spektra jí připadala čím dál křehčí.
Moje debata s Poolem a O'Keefem se nakonec většinou točila kolem odborů a korporátní moci. Výmluvné je, že Gabbard se do toho téměř vůbec nezapojovala. Jen dva roky před debatou, jako kandidátka na demokratickou prezidentskou nominaci, uvedla, že podporuje rozsáhlé levicové reformy, jako je Medicare for All. Nyní mlčela během ostrých výměn názorů s pravicovými influencery o potlačování odborů a právech zaměstnanců. Zdálo se, že není připravena veřejně se zavázat k pravicovým postojům tím, že by souhlasila s Poolem a O'Keefem, ani si nechce odcizit své nové pravicové přátele tím, že by souhlasila se mnou. Po jejím povrchní "aloha, jsem Tulsi Gabbard" výmluvě skoro nemluvila, pokud neodpovídala na přímé otázky.
Jen pár měsíců po debatě, v říjnu 2022, udělala velkou show z "odchodu z Demokratické strany" — dokonce do názvu knihy začlenila pravicově hanlivé použití slova "Demokratická strana". Do té doby si myslím, že nikdo nebyl nijak zvlášť šokovaný. Jakýkoli dojem, že je kritičkou demokratického establishmentu "z levé strany", který přetrvával v době naší debaty, byl téměř výhradně způsoben jejím protiválečným postojem. Sama jako vojenská veteránka neustále a důrazně vyjadřovala odpor vůči jakýmkoli novým "válkám za změnu režimu", jako byla válka v Iráku. V roce 2020 její prezidentská kampaň dokonce prodávala trička s nápisem "No War With Iran".
V roce 2024 Gabbard podpořila Donalda Trumpa, čímž dokončila svou proměnu z příznivkyně Sanderse v loajalistku MAGA. O několik let dříve kritizovala Trumpa za to, že roztrhal jaderné uvolnění napětí Baracka Obamy s Íránem a zavraždil íránského generála Kásima Sulejmáního. Znovu a znovu varovala, že pod vlivem "neokonzervativců" v jeho administrativě, jako byl John Bolton, by Trump mohl zahájit válku s Íránem. To všechno bylo pohodlně zapomenuto, když v roce 2024 nastoupila do Trumpova vlaku. Trump byl "kandidátem za mír".
Nejvelkorysejší výklad tohoto obratu a následného rozhodnutí připojit se k Trumpově administrativě jako ředitelka národní zpravodajské služby je, že skutečně věřila, že druhé funkční období bude lepší. Ve své první administrativě byl Trump obklopen neokonzervativci a podnikl agresivní kroky v zahraniční politice, jako bylo ukončení jaderné dohody a atentát na Sulejmáního. Ve druhém funkčním období, jak se zdálo, s "protiválečnými" hlasy jako ona a viceprezident JD Vance v mixu byl Trump ovlivněn mírumilovnějším směrem.
Nikdy jsem neměl sklony být tak velkorysý. Kdokoli byl ochoten dát Gabbard výhodu pochybnosti, byl však nepříjemně probuzen, když Trump loni v létě zaútočil na Írán. Jako ředitelka národní zpravodajské služby zůstala Gabbard věrná svému novému týmu. Pak, před pár týdny, se to stalo znovu. Tentokrát Trump jasně řekl, že půjde o mnohem méně omezenou operaci. Opakovaně prohlásil, že nepřijme nic jiného než "bezpodmínečnou kapitulaci", část jeho cíle je přinést Íránu "svobodu" a měl by mít roli při určování nových vůdců Íránu.
Jinými slovy, právě takovou "válku za změnu režimu", proti které se Gabbard údajně stavěla celou svou kariéru.
Mohla alespoň zachránit zbytek své důstojnosti tím, že by na protest rezignovala. Pokud tiše lobovala za mírnější politiku vůči Íránu, Trump ji neposlouchal a její rezignace by mohla alespoň vzbudit pozornost a povzbudit kritiky války. Místo toho v úterý ve svém prohlášení na sociálních sítích políbila Trumpův prsten a do záznamu potvrdila, že nebude kritizovat jeho válku za změnu režimu.
"Donald Trump," napsala Gabbard, "byl drtivou většinou zvolen americkým lidem jako náš prezident a vrchní velitel." (Ve skutečnosti získal méně než 50 % hlasů.) Jako vrchní velitel, napsala Gabbard, má Trump jediný právo rozhodovat "co je a není bezprostřední hrozbou". Její role ředitelky národní zpravodajské služby je omezena na předávání zpravodajských informací prezidentovi. Po "pečlivém přezkoumání" těchto informací "prezident Trump dospěl k závěru, že teroristický islamistický režim v Íránu představuje bezprostřední hrozbu a na základě tohoto závěru podnikl kroky".
Jinými slovy, jste šéfem, pane prezidente, a pokud chcete jít do války v Íránu, kdo jsem já, abych nesouhlasila?
Na senátním slyšení ve středu byla Gabbard zdrženlivá ohledně toho, zda skutečně věří, že Írán usiluje o mezikontinentální balistické rakety, které by mohly zasáhnout Spojené státy. To byla klíčová součást narativu administrativy o tom, že Írán představuje tak bezprostřední hrozbu, že Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu neměli jinou možnost než zahájit překvapivý útok, zatímco probíhala diplomatická jednání. Gabbard uvedla pouze, že Írán má technologii, kterou "mohl" použít k budoucímu vývoji ICBM, "pokud by se Teherán pokusil tuto schopnost rozvíjet".
Myslí si Gabbard, že by se to stalo? A pokud ano, myslí si teď, že by to ospravedlnilo právě tu válku, které se kdysi snažila zabránit?
Předpokládám, že je to možné. Lidé mění názor, a pokud přijmeme její vlastní verzi politické biografie, ona sama mění svůj názor dost často.
Spíš ale nikdy neměla žádné opravdové zásady.
Zdroj v angličtině: ZDE
