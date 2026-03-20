Trump chce do války proti Íránu zatáhnout další země
20. 3. 2026
Trump chtěl využít plánované setkání s japonskou premiérkou Sanae Takajči k dosažení aktivnější účasti země na konfliktu na Blízkém východě. To vytváří obtížnou situaci pro Tokio, které posuzuje možnou podporu, zvláště vzhledem k tomu, že další spojenci USA, jako Německo, Itálie a Španělsko, odmítli účast na misi v Hormuzském průlivu.
Trump kritizoval spojence za slabou podporu amerického a izraelského tažení a řekl, že USA pomoc nepotřebují. Současně trvá na dalších lodích k odminování a doprovodu tankerů přes Hormuzský průliv, který Írán během konfliktu skutečně uzavřel.
Podle agentury Reuters mělo setkání s Takajči za cíl posílit dlouhodobé bezpečnostní a ekonomické partnerství mezi Spojenými státy a Japonskem. Současně publikace zdůrazňuje, že premiér se snažil odvést Japonsko od pacifistické ústavy (zákon zakazuje zemi vést válku nebo udržovat pravidelné ozbrojené síly pro agresivní akce), kterou po 2. světové válce uvalil Washington, ale válka s Íránem zůstává doma nepopulární a Tokio zatím nenabídlo pomoc při průjezdu Hormuzským průlivem.
V pondělí 16. března Takajči japonskému parlamentu sdělila, že Japonsko neobdrželo oficiální žádost od Spojených států, ale zjišťuje, jaké kroky jsou pravděpodobné v souladu s ústavou.
Podle experta Chrise Johnstonea "návštěva se pro Takajči náhle stala velmi napjatou". Dodal, že doufá, že bude "posledním hlasem v místnosti", který by mohl ovlivnit Trumpův přístup k cestě do Číny, a na oplátku se stát prvním spojencem, který odpoví na jeho žádosti o pomoc na Blízkém východě.
Podle agentury Reuters Japonsko také očekává, že Trump může požádat o výrobu nebo společný vývoj raket, které nahradí zásoby americké munice vyčerpané válkou s Íránem a ruskou válkou na Ukrajině.
