Rostoucí ceny ropy by mohly zvýšit náklady na potraviny pro miliony rodin
23. 3. 2026
Ten náhlý šok u čerpací stanice je jen úvodním aktem mnohem většího finančního narušení, které právě probíhá. Náklady na naplnění nádrže vzrostly od konce února o více než 30 % a jejich dopady se už šíří daleko za hranice dálnice.
Váš nákupní vozík stojí přímo v cestě této bouře a spojení mezi surovou ropou a cenami cereálií je blíže, než byste si mysleli. Dodavatelský řetězec, který vám zajistí jídlo, funguje na naftě, závisí na hnojivech a sleduje přepravní trasy, které jsou nyní vážně ohroženy.
Než naplánujete další návštěvu supermarketu, musíte přesně pochopit, odkud tyto tlaky na ceny pocházejí a jak dlouho mohou trvat.
Krize v Hormuzském průlivu posouvá ceny ropy na čtyřletá maxima
Podle údajů Americké agentury pro energetické informace překročila ropa Brent 8. března 8. března cenu 100 dolarů za barel. Ceny od té doby přesáhly 108 dolarů za barel, protože válka mezi USA, Izraelem a Íránem narušuje nejkritičtější ropné úzké místo na světě. Hormuzský průliv obvykle zpracovává přibližně 20 % všech světových dodávek ropy, přičemž denně přepraví svými úzkými vodami asi 20 milionů barelů. Od začátku konfliktu 28. února byla tankerová doprava průlivem prakticky zastavena kvůli íránským vojenským hrozbám a útokům.
Mezinárodní energetická agentura to označila za největší narušení globálních energetických dodávek v zaznamenané historii, překonávající všechny předchozí události ropného šoku.
IEA a její členské země povolily uvolnění 400 milionů barelů z nouzových rezerv, aby se pokusily stabilizovat trhy. Toto nouzové opatření nestačilo k uklidnění cen a krize nejeví jasné známky vyřešení v blízké budoucnosti.
Ceny benzínu už v některých státech vyskočily o více než dolar
Národní průměrná cena za galon běžného benzínu dosáhla k 19. březnu 3,88 dolaru, podle denního sledovače cen paliva AAA. To představuje nárůst o více než 1 dolar za galon oproti průměru 2,81 dolaru zaznamenanému začátkem ledna 2026. Řidiči v Kalifornii platí 5,62 dolaru za galon, zatímco i nejlevnější státy jako Oklahoma a Kansas nyní mají nad 3,20 dolaru za galon.
Americká správa pro energetické informace odhaduje, že benzín by mohl mít průměrnou cenu 3,34 dolaru za galon po celý rok 2026, což je výrazná reakce nahoru oproti předpovědi 2,91 dolaru v únoru.
Pro domácnost, která najede 12 000 mil ročně, i zvýšení o 0,80 $ na galon znamená přibližně $400 na dodatečné roční náklady na palivo. Pokud dojíždíte 30 mil jedním směrem do práce, váš měsíční účet za benzín může vzrůst o 50 až 75 dolarů v závislosti na vašem vozidle.
Jak by ceny nafty a nedostatek hnojiv mohly zvednout váš účet za potraviny
Každý produkt na polici vašeho obchodu s potravinami přijíždí nákladním autem, vlakem nebo nákladní lodí a všechny tři druhy dopravy jezdí na naftu. Když ceny ropy prudce stoupají, náklady na přepravu potravin z farmy na regál rostou v každé fázi dodavatelského řetězce.
Rychle se kazící produkty, jako jsou mléčné výrobky, čerstvé produkty, maso a mořské plody, by měly podle CNN Business jako první zaznamenat zvýšení cen. Tyto produkty vyžadují přepravu s řízenou teplotou, která spotřebuje více paliva než standardní suchá přeprava.
Problém s hnojivy je ještě znepokojivější
Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia prochází Hormuzským průlivem přibližně 35 % světové močoviny a mezi 20 % a 30 % globálního vývozu hnojiv.
Ceny amoniaku v USA jsou již o 41 % vyšší než loni v březnu a ceny močoviny vzrostly o 21 %, uvedla NBC News s odkazem na hlavního ekonoma RSM Joea Brusuelase. Země postižené narušením v Hormuzu představují přibližně 49 % globálního exportu močoviny.
Jarní sezóna setí je v plném proudu po celých Spojených státech, což znamená, že farmáři nyní kupují hnojiva a přidávají živiny. Jakékoli narušení těchto dodávek během tohoto kritického okna by mohlo zvýšit ceny potravin na několik měsíců.
Pokrok v inflaci, kterého jste dosáhli v roce 2025, je nyní přímo ohrožen
Celková spotřebitelská inflace se od svého vrcholu 9,1 % v červnu 2022 postupně uklidňovala a do ledna 2026 klesla na 2,4 %, podle Úřadu pro statistiku práce. Nejnovější údaje o CPI ukázaly, že ceny potravin vzrostly od ledna do února o 0,4 %, což je o 2,4 % nad úroveň z loňského roku.
Ekonomové Goldman Sachs varovali, že náklady na energii tvoří 6,4 % celkového výpočtu CPI, což znamená, že trvale vysoké ceny ropy by mohly viditelně zvýšit celkovou inflaci. Samotný 20 % nárůst benzínu může posunout hlavní číslo, i když základní trendy zůstávají stabilní.
Generální ředitelka MMF Kristalina Georgieva varovala, že ropný šok by mohl efektivně zvrátit nedávný pokrok v inflaci a zpomalit globální ekonomický růst.
Pro Federální rezervní systém to komplikuje jakékoli plány na snížení úrokových sazeb později v roce 2026, což přímo ovlivňuje vaši hypoteční sazbu, úvěr na auto a úrokovou sazbu na kreditní kartě.
Když se cenový šok může objevit ve vašem nákupním košíku
Ekonomové popisují asymetrii nazývanou vzor "rakety a peří", kdy ceny rostou jako raketa při nárůstu ropy, ale po otřesu klesají jako pírko. Podle zdokumentovaného ekonomického výzkumu ceny čerpacích stanic reagují na růst cen ropy více než dvakrát rychleji než na poklesy.
Tady je hrubý časový rámec, který experti sledují
V tuto chvíli: Ceny benzínu už jsou zvýšené a ceny nafty rostou v celém odvětví přepravy a logistiky po celé zemi.
Během 2 až 4 týdnů: Potraviny podléhající zkažení, jako jsou mléčné výrobky, ovoce a zelenina a maso, by mohly začít vykazovat vyšší náklady na dopravu.
Během 2 až 6 měsíců: Zvýšení nákladů způsobených hnojivy by mohlo zvýšit ceny obilí, cereálií a průmyslově zpracovaných potravin během sezóny setí.
Pokračující riziko: Pokud Hormuzský průliv zůstane efektivně uzavřen po několik měsíců, EIA předpokládá, že cena benzínu do roku 2027 nemusí klesnout pod 3 dolary za galon.
Délka trvání tohoto konfliktu je nejdůležitější proměnnou, která určuje, kolik nakonec zaplatíte v obchodě a na pumpě.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse