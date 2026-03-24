Mladí republikáni, „gooning" a krize mužství

Vítejte ve světě „gooningu". Vítejte v éře, kde
se sex stal čistě solipsistní záležitostí a kde je politickým programem
zdanění „děvek" z OnlyFans.
Vezměme si takového Jamese
Fishbacka. Jednatřicetiletý kandidát na guvernéra Floridy, který vedle
svých rasistických výpadů proti favoritovi Byronu Donaldsovi (mimochodem
černochovi, který paradoxně tvrdí, že za segregačního Jima Crowa byly
černošské rodiny stabilnější – absurdita v USA nezná mezí), boduje u
mladých mužů něčím jiným. Slibuje padesátiprocentní „daň z hříchu" na
platformu OnlyFans.
Proč? Protože OnlyFans je pro tuhle armádu
osamělých mladíků ztělesněním všeho zla. Podle Fishbacka by tyhle „hoes"
(děvky) měly raději učit v mateřských školách nebo být matkami v
domácnosti. „Podívejte se na Saúdskou Arábii," rozplývá se Fishback v
podcastu u nácka Sneaka, „tam žádné děvky na internetu neuvidíte." Ano,
slyšíte správně. Moderní americký konzervativec vzhlíží k teokratické
tyranii, protože mu dává naději, že by se žena konečně mohla stát jeho
majetkem, nikoliv lidskou bytostí s vlastním bankovním účtem.
Termín
„gooning" – v překladu v podstatě patologická, nekonečná masturbace u
obrazovky – se stal novým poznávacím znamením mladé pravice. Je to
nihilistický obrat. Tito mladí muži, odchovaní algoritmy „manosféry",
dospěli k závěru, že heterosexuální styk s reálnou ženou je vlastně
ponižující. Proč? Protože žena v něm má možnost říct „ne". A to je pro
ego formované incelskou subkulturou nepřijatelná urážka.
Tito
influenceři prodávají mladíkům sen o submisivní „tradwife" (tradiční
manželce), ale realita, kterou žijí, je agresivní onanie u videa dívky
odvedle. Je to paradox: nenávidí OnlyFans modelky, protože jim
připomínají jejich vlastní osamělost, ale zároveň jsou jejich největšími
zákazníky.
Z uniklých chatů floridských studentů pod názvem
„Gooning v Agartě" (nacistický mýtus o duté zemi) vyplývá děsivý
obrázek. Sex s ženou je v těchto kruzích vnímán jako „teplý" (gay),
protože vyžaduje interakci s někým, kdo není „já". Jediná čistá forma
dominance je pro ně ta virtuální, kde mohou objekt své touhy urážet v
komentářích a pak nad ním onanovat v bezpečí svého pokoje.
Tento
mix sexuální frustrace a misogynního hněvu je živnou půdou pro politiky
typu Trumpa nebo Fishbacka. Nenabízejí řešení, nabízejí pomstu. Pomstu
ženám za to, že mohou studovat, pracovat a – co je nejhorší – vybírat si
partnery.
Mladí republikáni se rozhodli, že než aby se naučili s
ženami mluvit jako s rovnými, raději je zdaní, zakážou a onanují se k
smrti ve jménu bílé rasy.
