Britská policie vidí za zapálením sanitek antisemitský motiv
25. 3. 2026
Britská protiteroristická policie vyšetřuje zapálení čtyř sanitek v převážně židovské čtvrti Golders Green na severu Londýna.
Sanitky, které byly zničeny požárem brzy ráno v pondělí, provozovala židovská dobrovolnická záchranná služba Hatzola.
Policie také nasadí 264 dalších policistů na ochranu židovské komunity, uvedl v pondělí pozdě večer šéf metropolitní policie Mark Rowley.
Londýnské záchranné služby, které byly v pondělí ráno přivolány na hlášení požáru, našly čtyři vozidla patřící židovské komunitní záchranné službě poškozená.
Incident, který vyvolal paniku po několika výbuších, se odehrál v době prudkého nárůstu antisemitských incidentů ve Spojeném království od vypuknutí války v Gaze koncem roku 2023.
Co víme o požárech sanitek?
Policie a hasiči byli přivoláni na místo v Golders Green, londýnské čtvrti s velkou židovskou komunitou, přibližně ve 1:45 ráno místního času (01:45 GMT/UST) brzy v pondělí.
Metropolitní policie uvedla, že kyslíkové lahve v sanitkách explodovaly. Okna v nedalekém obytném domě byla rozbita, ale nebyla hlášena žádná zranění.
Blízké domy byly preventivně evakuovány.
Útok se odehrál na parkovišti místní synagogy, kde byla zaparkována vozidla Hatzoly.
Britský premiér Keir Starmer řekl, že zapálení vozidel je "hluboce šokující antisemitský útok".
"Mé myšlenky jsou u židovské komunity, která se dnes ráno probouzí s touto hroznou zprávou," řekl Starmer. "Antisemitismus nemá v naší společnosti místo."
Policie považuje útok za zločin z nenávisti
Londýnská metropolitní policie uvedla, že incident je považován za antisemitský zločin z nenávisti.
Vyšetřování incidentu vede Counter Terrorism Policing, uvedla policie, i když zatím nebylo určeno, že šlo o teroristický útok.
"Ověření pravosti a přesnosti tohoto tvrzení bude prioritou vyšetřovacího týmu," řekl na místě detektiv hlavní superintendent Luke Williams.
Kdo stojí za žhářskými útoky na sanitky?
Detektiv hlavní superintendent Luke Williams uvedl, že záznamy z kamer ukazují "tři lidi v kapucích, jak lijí benzín na vozidla, než je zapálí a utečou."
Skupina nazvaná Harakat Ašab al-Jamin al-Islámíja, což znamená Islámské hnutí lidu práva, převzala odpovědnost za útok ve videu zveřejněném na svém kanálu Telegram.
Skupina, o které podle monitorovací služby SITE spolupracuje s Íránem, se tento měsíc přihlásila k podobným útokům v Belgii a Nizozemsku.
V pondělní večerní aktualizaci Metropolitní policie uvedla, že "ví o online tvrzení od skupiny, která přebírá odpovědnost za útok, a probíhají šetření, aby se potvrdila pravost a přesnost tohoto tvrzení."
O kolik narostly antisemitské incidenty ve Spojeném království?
Podle Community Security Trust, který pracuje na ochraně židovské komunity, od konce roku 2023 prudce vzrostl počet antisemitských incidentů po celém Spojeném království.
Skupina uvedla, že v roce 2025 bylo zaznamenáno 3 700 incidentů, což je nárůst oproti 1 662 v roce 2022.
Minulý říjen útočník narazil autem do lidí před manchesterskou synagogou během židovského svátku Jom Kippur a poté jednoho člověka ubodal. Další člověk, kterého policie omylem zastřelila, zemřel během útoku.
