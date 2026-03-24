Maďarský volební kandidát obviňuje Orbánovu vládnoucí stranu ze zrady kvůli údajnému úniku informací z EU do Ruska
24. 3. 2026
Péter Magyar, který vede v průzkumech veřejného mínění, zdůrazňuje, že Orbánova vláda „zrazuje maďarské a evropské zájmy“
Kandidát, který vede v průzkumech veřejného mínění před nadcházejícími volbami v Maďarsku, uvedl, že údajné sdílení důvěrných informací EU mezi Budapeští a Moskvou by mělo být vyšetřováno jako možná zrada, zatímco Evropská komise vyzvala k „objasnění“ údajných úniků informací.
Péter Magyar, konzervativní bojovník proti korupci, který představuje nejvážnější výzvu pro Viktora Orbána, jenž již 16 let drží maďarské premiérské křeslo, uvedl, že vláda se zdá být ve spolčení s Ruskem, „čímž zrazuje maďarské a evropské zájmy“.
Zpráva z minulého týdne v deníku Washington Post uvádí, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó pravidelně informoval svého ruského protějška o detailech důvěrných schůzek EU. Magyar v pondělí napsal na X: „Pokud se to potvrdí, jednalo by se o vlastizradu, za kterou hrozí doživotní trest. Budoucí vláda strany Tisza tuto záležitost okamžitě prošetří.“
Magyar, bývalý člen vládní strany Fidesz, vede konkurenční stranu Tisza, která tři týdny před volbami, které se v zemi budou konat 12. dubna, vede v průzkumech veřejného mínění.
Evropská komise vyzvala maďarskou vládu, aby objasnila údajné úniky informací. Mluvčí komise Anitta Hipperová uvedla, že zprávy o tom, že Szijjártó sdělil informace z uzavřených zasedání EU svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, jsou „velmi znepokojivé“.
Polský premiér Donald Tusk o víkendu napsal na Twitteru: „Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by neměla nikoho překvapit. Měli jsme o tom podezření už dlouho.“
S odvoláním na evropského bezpečnostního úředníka deník Washington Post uvedl, že Szijjártó během zasedání EU volal Lavrovovi a podával mu „živé zprávy o tom, co se právě projednává“. Dva diplomatické zdroje potvrdily, že maďarský ministr zahraničí sdílel informace s Lavrovem.
Szijjártó, který v roce 2021 obdržel ocenění od Vladimira Putina, je pravidelným účastníkem zasedání Rady EU pro zahraniční věci, která od začátku plnohodnotné invaze před něco málo přes čtyřmi lety každý měsíc projednává válku na Ukrajině. Obvinění odmítl jako „falešné zprávy“.
Diplomaté EU uvedli, že je tyto zprávy nepřekvapily a že by mohlo být nutné zpřísnit oběh informací a dokumentů. V současné době neexistují žádná omezení přístupu Maďarska k informacím, ačkoli diplomat z jednoho členského státu EU uvedl, že jsou opatrnější, když je přítomen maďarský zástupce.
Mluvčí německého ministerstva zahraničí v pondělí uvedl, že diskuse v rámci EU jsou důvěrné a „nebudeme tolerovat žádné jejich porušení“.
V návaznosti na zprávu deníku Washington Post nařídil Orbán vyšetřování toho, co nazval „odposlechem“ Szijjártóa.
Vyšetřování oznámil poté, co provládní deník Mandiner zveřejnil článek, v němž tvrdil, že zahraniční zpravodajské služby odposlouchávaly Szijjártóa s pomocí maďarského novináře Szabolcse Panyiho. Článek obsahoval zvukovou nahrávku Panyiho při setkání se zdrojem.
Panyi konstatoval: „Jedná se o pomlouvačnou kampaň, jejímž cílem je mě zdiskreditovat. Poté, co zjistili, že pracuji na úniku informací o Szijjártóovi, nainstalovali [v místnosti] odposlech a nahráli můj rozhovor.“ Setkal se se zdrojem s cílem zjistit více o komunikaci mezi Lavrovem a Szijjártóem po zveřejnění zprávy Washington Post, uvedl.
Panyi, jeden z předních maďarských investigativních novinářů, podrobně informoval o ruských operacích zaměřených na ovlivňování ve své zemi. V roce 2024 Panyi odhalil, že bývalý slovenský premiér Peter Pellegrini požádal Orbána o pomoc při získání pozvání do Moskvy o čtyři roky dříve v rámci snahy jeho levicově nacionalistické vlády udržet se u moci, která se nakonec ukázala jako neúspěšná.
Panyiho zpráva pro VSquare z roku 2024 uváděla, že Orbán pověřil Szijjártóa, aby předal Pellegriniho vzkaz Lavrovovi. Pellegrini uskutečnil oficiální návštěvu Moskvy ve snaze apelovat na proruské nálady na Slovensku, ale jeho vláda prohrála volby v roce 2020.
Panyi již dříve zjistil, že jeho telefon byl infikován špionážním softwarem Pegasus, což považoval za cílený hackerský útok ze strany vlády s cílem předběhnout jeho reportáže a identifikovat jeho zdroje.
Diplomaté EU neočekávají, že by Orbán před volbami 12. dubna změnil názor na půjčku ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu. EU pravděpodobně ani nepodnikne odvetné kroky proti Orbánovi za zablokování půjčky nebo údajné úniky informací do Ruska, aby mu nedala do rukou trumf pro volební kampaň.
Švédský premiér Ulf Kristersson v neděli napsal, že kritika Orbána na summitu EU byla „ostrá“, ale dodal: „My ostatní nebudeme hrát jeho hru a stát se rekvizitami v Orbánově vlastní maďarské volební kampani.“
The Washington Post rovněž informoval, že ruští zpravodajští agenti navrhli zinscenovaný pokus o atentát na Orbána, aby motivovali jeho příznivce, jakmile bylo jasné, že Magyar vede v průzkumech veřejného mínění.
Diskuse