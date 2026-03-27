Acta non verba
Kremelská kolaborantská osa ve střední Evropě a její destrukční dopady na demokracii
27. 3. 2026
/
Bohumil Kartous
čas čtení
2 minuty
Maďarsko trestně stíhá novináře, který upozornil na otevřenou kolaboraci člena EU a NATO s nepřátelským Ruskem. Česká kolaborantská scéna reprezentovaná Macinkou mezitím jezdí do Maďarska velebit své soudruhy a vyjádřit jim podporu ve volbách. Za Babiše zařizuje vztahy s “přítelem Orbánem” jeho tajemnice Tünde Bartha.
Maďarský novinář Szabolcs Panyi čelí v Maďarsku stíhání pro špionáž. Panyi zveřejnil přepis přátelského rozhovoru mezi Szijjartem a Lavrovem, ministry zahraničí Maďarska a Ruska, z roku 2020. Maďarský ministr zahraničí se v konverzaci vysloveně plazí před Lavrovem a žádá ho, aby zařídil přijetí tehdejšího slovenského premiéra Pellegriniho v Moskvě. Cílem je ovlivnit volby ve prospěch Ficova Smeru a “zachránit” středoevropskou spolupráci. Konverzace mimochodem odkrývá skutečnost, že Slovensko je v potravním řetězci kremelské hierarchie hmyz, který žadoní u hlodavce (Maďarsko), aby se přimluvilo u krále džungle (Rusko). Neuvěřitelné, kdy dvě země ekonomicky a bezpečnostně těžící z členství v EU a NATO přivedla jejich politická reprezentace do stavu naprosté mentální podřízenosti Moskvě jako v dobách SSSR.
Informace o skandálním vztahu servility dvou zemí EU a NATO k Rusku doplňuje zjištění publikované před pár dny ve Washington Post
, že tentýž Szijjartó vynášel za tepla informace z jednání EU. Kolaborant o přestávkách volal Lavrovovi, aby měl Putinův kriminální režim okamžitý servis.
K dovršení všeho nyní maďarský nedemokratický režim stíhá investigativního novináře za to, že prokázal otevřenou kolaboraci s Ruskem, a označuje to za “špionáž”. Těžko již najít jakoukoliv odlišnost od komunistických dob. Až na to, že takto degenerovaný režim ohrožuje nejen sebe, ale i dosažitelné okolí (nejen Slovensko, ale skrze Babišovu tajemnici Bartha a skrze partu kremelské lůzy typu Macinka a Okamura i Česko) a stabilitu/jednotu EU.
Acta non verba. Až zase někde uslyšíte Macinku hovořit o podpoře Ukrajiny a odsouzení Ruska, uvědomte si prosím, že pro kolaboranty je to jen součást hry. Při každém takovém projevu “soudnosti” si totiž část lidí naivně oddechne, že to přeci jen není tak strašné. A to je cíl. Skutečnost je taková, že osa současných vlád Maďarska, Slovenska a Česka zcela nepokrytě podporuje zájmy Kremlu a vzájemně se - pochopitelně - snaží podporovat se navzájem. Demonstrace vyjadřující potřebu ochránit demokracii jsou tak více než na místě.
77
Diskuse