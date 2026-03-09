Lídr maďarské opozice oznámil příjezd důstojníků GRU, aby zasahovali do voleb
9. 3. 2026
Magyar tvrdí, že před několika týdny dorazili do Budapešti lidé spojení s vojenskou rozvědkou Ruské federace pod diplomatickým krytím. "Jejich úkolem je ovlivnit maďarské volby. Totéž už bylo provedeno v Moldavsku," uvedl lídr opozice a označil situaci za "naprosto bezprecedentní".
Podle Magyara se současná vláda, "která se chystá padnout", snaží udržet se s pomocí vnějšího zásahu. Požadoval okamžité vyhoštění ruských agentů, svolání Výboru pro národní bezpečnost a podrobnou zprávu parlamentu o informacích získaných od spojenců o ruské operaci. "Maďarsko potřebuje vedení, které nevystaví zemi hrozbě ani z východu, ani ze západu... Ať žije svobodné, nezávislé evropské Maďarsko!" zdůraznil politik a dodal, že zájmem Budapešti je zůstat pro spojence předvídatelným a spolehlivým partnerem.
Dříve portál VSquare zveřejnil vyšetřování, podle něhož Vladimir Putin osobně pověřil prvního zástupce šéfa prezidentské administrativy Ruské federace, Sergeje Kirijenka, aby zajistil Orbánovo vítězství. Podle zdrojů publikace tři důstojníci GRU pracují v Budapešti pod diplomatickým krytím, manipulují na sociálních sítích a koordinují akce s organizátory kampaně Orbánovy strany Fidesz. Podle vyšetřovatelů tento plán opakuje moldavský scénář z roku 2024, kdy se Rusko pokusilo zdiskreditovat prozápadní prezidentku Maiu Sandu. Zdroje ze zpravodajských služeb několika zemí EU a NATO potvrdily, že sledují vývoj situace.
Prohlášení o vměšování byla učiněna na pozadí klesající podpory vládnoucí strany. Jak uvádějí Bloomberg a Reuters, průzkumy ukazují rozdíl 12–20 procentních bodů ve prospěch Tiszy, což by mohlo opozici zajistit většinu v parlamentu.
Orbán pravidelně odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, blokuje její evropskou integraci a šíří proruské narativy. Magyar naopak slibuje Ukrajině pomoc a chce posílit maďarský prozápadní kurz.
