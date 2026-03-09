Konference Digitální Česko

9. 3. 2026

DIGITÁLNÍ ČESKO 2026 | Jak bude vypadat svět s AI? Přijďte to zažít

Jak vypadá umělá inteligence v praxi? Na technologické výstavě konference Digitální Česko 2026 uvidíte konkrétní projekty a technologie, které už dnes mění zdravotnictví, veřejnou správu i průmysl – a většinu z nich si budete moci sami vyzkoušet.


V průběhu dne budete moci vidět a vyzkoušet například technologie, které pomáhají lékařům při diagnostice a snižují administrativní zátěž zdravotnického personálu, systémy automatizující rutinní agendu úřadů nebo nástroje sledující mediální prostor a vyhodnocující informace v reálném čase. Výstava představí také robotické asistivní technologie pro seniory, virtuální realitu využívanou při terapii duševního zdraví i při výcviku první pomoci nebo simulace umožňující virtuální návštěvu technologických provozů.

Chybět nebudou ani řešení pro firmy a průmysl – od analýzy výrobních dat a práce s firemními dokumenty pomocí umělé inteligence až po rozšířenou realitu pro vzdálenou podporu techniků v terénu nebo nástroje, které umožňují vytvářet weby a digitální aplikace bez znalosti programování.

Technologická výstava bude otevřena po celou dobu konference v prostorách foyeru a většinu prezentovaných technologií si budete moci přímo vyzkoušet.

Těšíme se na setkání.

DATUM: 13.březen
ČAS: od 8:30
VSTUP: od 8:00
ODĚV: Smart casual
KDE: Hotel Hilton, Pobřežní 311/1, 186 00 Praha 8-Rohanský ostrov
