Konference Digitální Česko
9. 3. 2026
DIGITÁLNÍ ČESKO 2026 | Jak bude vypadat svět s AI? Přijďte to zažít
Jak vypadá umělá inteligence v praxi? Na technologické výstavě konference Digitální Česko 2026 uvidíte konkrétní projekty a technologie, které už dnes mění zdravotnictví, veřejnou správu i průmysl – a většinu z nich si budete moci sami vyzkoušet.
V
průběhu dne budete moci vidět a vyzkoušet například technologie, které
pomáhají lékařům při diagnostice a snižují administrativní zátěž
zdravotnického personálu, systémy automatizující rutinní agendu úřadů
nebo nástroje sledující mediální prostor a vyhodnocující informace v
reálném čase. Výstava představí také robotické asistivní technologie pro
seniory, virtuální realitu využívanou při terapii duševního zdraví i
při výcviku první pomoci nebo simulace umožňující virtuální návštěvu
technologických provozů.
Chybět nebudou ani řešení pro firmy a průmysl – od analýzy výrobních dat a práce s firemními dokumenty pomocí umělé inteligence až po rozšířenou realitu pro vzdálenou podporu techniků v terénu nebo nástroje, které umožňují vytvářet weby a digitální aplikace bez znalosti programování.
Technologická výstava bude otevřena po celou dobu konference v prostorách foyeru a většinu prezentovaných technologií si budete moci přímo vyzkoušet.
Těšíme se na setkání.
Tým konference Digitální Česko 2026 VÍCE INFORMACÍ O VÝSTAVĚ
VSTUP: od 8:00
ODĚV: Smart casual
KDE: Hotel Hilton, Pobřežní 311/1, 186 00 Praha 8-Rohanský ostrov
P
Diskuse