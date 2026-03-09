V norském hlavním městě poblíž americké ambasády zazněla silná exploze

9. 3. 2026

8. března zazněla silná exploze poblíž americké ambasády v norském hlavním městě Oslu, informovala místní policie.

Výbuch nastal kolem 13:00 místního času na území komplexu ambasády v západní části města. Poté se nad oblastí zvedl hustý kouř, jak si všimli svědci.

Místní obyvatelé sdělili, že výbuch byl silný.

"Díval jsem se na televizi, když zazněl výbuch a celý dům se otřásl," řekl jeden očitý svědek.

Výbuch způsobil menší škody na budově, ale nikdo nebyl zraněn.

Příslušníci bezpečnostních složek upřesnili, že výbuch nastal u vchodu do konzulární části ambasády. Po incidentu dorazili na místo forenzní experti a prohlédli oblast za pomoci asistenčních psů, dronů a vrtulníku, aby našli osoby, které se na incidentu pravděpodobně podílely. Podle předběžných údajů nebylo v oblasti nalezeno žádné další výbušné zařízení.

Vyšetřování stále probíhá.

