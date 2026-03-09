Dronové útoky na súdánské trhy zabily nejméně 33 lidí

9. 3. 2026

Útok dronem na dva trhy ve městech ovládaných polovojenskými jednotkami ve státě Západní Kordofán v Súdánu zabil nejméně 33 lidí, uvedl lékařský zdroj v neděli. Boje mezi súdánskou armádou a Silami rychlé podpory v oblasti Kordofánu bohaté na zdroje se v poslední době vyostřily.

Útok dronem zasáhl dva trhy ve městech ovládaných polovojenskými jednotkami na jihozápadě Súdánu, přičemž podle lékařského zdroje v neděli zahynulo 33 lidí.

Útoky byly zaměřeny na trhy Abu Zabad a Wad Banda ve státě Západní Kordofán – části bohatého regionu Kordofán, který je v současnosti nejtvrdším bojištěm v téměř tříleté válce mezi súdánskou armádou a polovojenskými silami Rapid Support Forces (RSF).

Lékař z nemocnice Abú Zabad, jednoho z mála zdravotnických zařízení, která oblast stále obsluhují, uvedl, že v sobotu dva drony zasáhly trhy a zranily 59 lidí.

Lékař prostřednictvím spojení Starlink a žádostí o anonymitu uvedl, že 30 zraněných stále podstupuje léčbu. Obě města leží přibližně 15 kilometrů od sebe.

Obyvatel města Abú Zabad, Hamad Abdalláh, uvedl, že v sobotu pomohl pohřbít 20 lidí poté, co popsal útok armádního dronu na městský trh.

"Čtyři z nich byli moji příbuzní, kteří pracovali na trhu," řekl.

Vojenský zdroj obvinění odmítl s tím, že "ozbrojené síly nebombardují civilní oblasti".

"To je lež bez základu. Cílíme pouze na povstalce, jejich vybavení a sklady zbraní," uvedl zdroj a požadoval anonymitu, protože není oprávněn informovat média. Od vypuknutí války v dubnu 2023 byly obě strany obviněny z válečných zločinů, včetně útoků na civilisty a bezhlavého ostřelování obytných oblastí.

Válka si vyžádala desítky tisíc obětí, vysídlila více než 11 milionů lidí a podnítila to, co OSN popisuje jako největší krizi vysídlení a hladu na světě.

