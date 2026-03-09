Spojené státy mohou vyslat speciální jednotky do Íránu, aby získaly kontrolu nad obohaceným uranem
9. 3. 2026
Uvedly to čtyři zdroje obeznámené s jednáními mezi Spojenými státy a Izraelem. Podle nich se o přesunu sil za účelem "zajištění bezpečnosti" jaderných materiálů diskutuje jako o jedné z fází vojenské operace v pozdějším termínu.
Zvažují se dvě možnosti: úplné odstranění vysoce obohaceného uranu z Íránu nebo zapojení odborníků, kteří jej přímo na místě přemění v nízko obohacenou formu. Specialisté MAAE se mohou účastnit této mise. O formátu operace, podle amerického představitele, rozhodne prezident společně s CIA a Pentagonem. Mluvčí izraelského ministerstva obrany potvrdil, že Trump a jeho tým vážně zvažují možnost takových kroků.
Složitost operace, jak poznamenal jeden ze zdrojů pro Axios, spočívá v tom, že přesné umístění paliva není známo a přístup k němu je obtížný. Mluvíme o malých nájezdech, nikoli o rozsáhlé přítomnosti vojenského kontingentu.
Mezitím The New York Times, s odkazem na americká zpravodajská data, uvádí, že Írán by mohl získat přístup ke zásobám vysoce obohaceného uranu ukrytého pod troskami jaderného zařízení v Isfahánu po amerických útocích v létě 2025. Satelitní snímky zaznamenávají práce u vchodů do tunelů, ale není jasné, zda pracovníci odstraňují zeminu, nebo ji naopak přidávají, aby se ochránili před budoucími útoky.
Podle amerických představitelů má Írán asi 440 kilogramů uranu s úrovní obohacení 60 % (převážně v Isfahánu). Pro vytvoření jaderné zbraně musí číslo dosáhnout 90 %, což je podle odhadů NYT relativně snadné dosáhnout s funkčními centrifugami.
(Zdaleka ne všechny části první uranové bomby Little Boy svržené na Hirošimu byly obohaceny na 90 % obsahu izotopu U235. Bezpochyby lze sestrojit jadernou nálož i z méně obohaceného materiálu, otázka jen zní, nakolik je to praktické - pozn KD.)
Dříve, 2. března, Trump přiznal možnost pozemní operace v Íránu a řekl, že se nebojí vyslat vojáky, na rozdíl od svých předchůdců, ačkoli vyjádřil naději, že nebude muset k takovým opatřením uchylovat. Později upřesnil, že Spojené státy jsou připraveny pokračovat ve vojenském tažení déle než původně plánovaných čtyři až pět týdnů, pokud to bude nutné.
