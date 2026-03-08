Izraelsko-americké útoky na Teherán v noci na neděli masově podpálily ropnou a městskou infrastrukturu
8. 3. 2026
“Flames from the fire at the #Tehran oil refinery.” Saturday, March 7, 10:00 PM (local time) Strikes on major energy infrastructure risk disrupting essential services that millions of civilians depend on. Tragic. #Iran pic.twitter.com/kDJ5DKxPFC— Omid Memarian (@Omid_M) March 7, 2026
Záběry z íránského Teheránu ukazují silné požáry po americko-izraelských útocích na ropné sklady a infrastrukturu v hlavním městě.
Footage from Tehran, Iran, shows heavy fires after U.S.–Israeli strikes targeted oil depots and infrastructure in the capital. pic.twitter.com/9Un1AXd8fi— Quds News Network (@QudsNen) March 7, 2026
Americké a izraelské stíhačky zaútočily na íránskou ropnou infrastrukturu v Teheránu, což vyvolalo rozsáhlé požáry v rafinérii Shahr-e Rey jižně od hlavního města a výbuchy v palivových skladech v Karaj a severním Teheránu. Íránské zdroje uvádějí, že při útocích bylo zasaženo několik skladovacích zařízení, včetně lokalit v Shahranu a Kouhaku, zatímco izraelská média informovala, že mezi cíli byly desítky ropných skladovacích nádrží v jedné z největších íránských rafinérií. Tyto útoky představují jedno z nejzávažnějších eskalací od začátku války, přičemž izraelští představitelé otevřeně volají po útocích zaměřených na ochromení íránského energetického sektoru a oslabení jeho ekonomiky.
„Plameny z požáru v ropné rafinerii v #Teheránu.“ Sobota 7. března, 22:00 (místního času) Útoky na významnou energetickou infrastrukturu mohou narušit základní služby, na nichž jsou závislé miliony civilistů. Tragické.
U.S.-Israeli warplanes targeted Iranian oil infrastructure across Tehran, triggering massive fires at the Shahr-e Rey refinery south of the capital and explosions at fuel depots in Karaj and northern Tehran.— Quds News Network (@QudsNen) March 7, 2026
Iranian sources say several storage facilities, including sites in… pic.twitter.com/OdQjoFRDlQ
Izraelská policie zatýká židy, kteří natáčejí videa z oblastí zasažených íránskými raketami.
Netanjahu zešílel; ze strachu z íránských raketových útoků zatýká místní obyvatele, zakazuje jim natáčet a zakazuje mediální pokrytí.
🚨🇮🇱⚡️ISRAEL IN BIG TENSION!!— Zard si Gana (@ZardSi) March 7, 2026
Israeli police are arresting jews who are recording videos of areas impacted by Iranian missiles.
Netanyahu has gone mad; in fear of Iranian missile damage, he is arresting local people, not allowing them to film, and banning media coverage. pic.twitter.com/9pYVvGNqYR
