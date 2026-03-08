Izraelsko-americké útoky na Teherán v noci na neděli masově podpálily ropnou a městskou infrastrukturu

8. 3. 2026

Záběry z íránského Teheránu ukazují silné požáry po americko-izraelských útocích na ropné sklady a infrastrukturu v hlavním městě.

Americké a izraelské stíhačky zaútočily na íránskou ropnou infrastrukturu v Teheránu, což vyvolalo rozsáhlé požáry v rafinérii Shahr-e Rey jižně od hlavního města a výbuchy v palivových skladech v Karaj a severním Teheránu. Íránské zdroje uvádějí, že při útocích bylo zasaženo několik skladovacích zařízení, včetně lokalit v Shahranu a Kouhaku, zatímco izraelská média informovala, že mezi cíli byly desítky ropných skladovacích nádrží v jedné z největších íránských rafinérií. Tyto útoky představují jedno z nejzávažnějších eskalací od začátku války, přičemž izraelští představitelé otevřeně volají po útocích zaměřených na ochromení íránského energetického sektoru a oslabení jeho ekonomiky.

„Plameny z požáru v ropné rafinerii v #Teheránu.“ Sobota 7. března, 22:00 (místního času) Útoky na významnou energetickou infrastrukturu mohou narušit základní služby, na nichž jsou závislé miliony civilistů. Tragické.

Izraelská policie zatýká židy, kteří natáčejí videa z oblastí zasažených íránskými raketami.

Netanjahu zešílel; ze strachu z íránských raketových útoků zatýká místní obyvatele, zakazuje jim natáčet a zakazuje mediální pokrytí.




