Krize na Blízkém východě: Izrael bombarduje Teherán a Bejrút, USA avizují zintenzivnění útoků
6. 3. 2026
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v úterý: „Íránu vládnou šílenci, nábožensky fanatičtí šílenci.“— KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) March 6, 2026
Bílý dům ve čtvrtek: pic.twitter.com/m3Z6tDBuof
„Byli jsme poníženi“: Izraelské útoky na Bejrút způsobily masovou krizi vysídlených osob
Vysídlené rodiny v libanonském hlavním městě Bejrútu se shlukují na ulicích, aby přerušily půst během ramadánu. Byly vyhnány ze svých domovů v jižních předměstích izraelskou armádou na základě rozsáhlého evakuačního příkazu.
Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvedla, že téměř 100 000 lidí bylo vysídleno v rámci Libanonu a desítky tisíc syrských uprchlíků v zemi uprchly zpět přes hranice. Situaci v regionu popsala jako „závažnou humanitární krizi“.
Zpravodajské agentury na místě hovořily s některými z vysídlených lidí, z nichž mnozí byli nuceni znovu uprchnout ze svých domovů, když Izrael obnovil útoky proti militantům Hizballáhu podporovaným Íránem v této sužované zemi.
„Spíme tady na ulicích – někteří v autech, někteří na ulici, někteří na pláži,“ řekl agentuře Reuters 43letý Jamal Seifeddin. „Nikdy jsem takhle na zemi nespal. Byl jsem k tomu donucen. Nikdo si s sebou nepřinesl ani deku.“
Jeden muž, který nechtěl uvést své jméno, řekl agentuře AFP: „Utekli jsme z předměstí, byli jsme poníženi. Dnes v noci budeme spát na silnici a jen Bůh ví, co se s námi stane.“
Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že evakuační příkaz vydaný izraelskou armádou pro jižní Bejrút vyvolává vážné obavy z hlediska mezinárodního práva, „zejména pokud jde o otázky týkající se nuceného přesunu“. é budově ve městě.
Ázerbájdžán stahuje diplomaty z Íránu
Ázerbájdžán stahuje diplomatický personál z Íránu z důvodu jejich vlastní bezpečnosti, uvedl ministr zahraničí Jeyhun Bayramov.
Jeho komentář přišel den poté, co Ázerbájdžán oznámil, že čtyři íránské drony překročily jeho hranice a zranily čtyři osoby v exklávě Nachičevan.
Na dnešní tiskové konferenci Bayramov uvedl, že Ázerbájdžán evakuuje zaměstnance ze své ambasády v Teheránu a generálního konzulátu v Tabrízu na severozápadě Íránu.
„Nemůžeme ohrozit životy našich lidí,“ řekl.
Vyšetřování útoku na školu v Íránu ze strany USA musí „proběhnout velmi rychle“, říká šéf OSN pro lidská práva
Volker Türk, vysoký komisař OSN pro lidská práva, vyzval USA, aby „velmi rychle“ zahájily vyšetřování smrtícího útoku na školu v Íránu, za který Teherán viní USA a Izrael.
Íránští představitelé uvedli, že při útoku na dívčí školu Shajareh Tayyebeh v Minabu, k němuž došlo v sobotu na začátku americko-izraelské ofenzívy proti Íránu, zahynulo nejméně 165 studentek.
Pete Hegseth, americký ministr obrany, nadále popíral odpovědnost za útok a uvedl, že je vyšetřován a že Američané „nikdy nemíří na civilní cíle“.
Türk dnes v Ženevě novinářům řekl:
„Požadujeme samozřejmě rychlé, transparentní a nestranné vyšetřování, které podle našich informací bylo oznámeno Spojenými státy americkými.
„Potřebujeme, aby se tak stalo velmi rychle, a musíme také zajistit, aby byla zajištěna odpovědnost a odškodnění obětí.“
Izraelské útoky zasáhly přes noc íránské hlavní město Teherán, zatímco izraelská armáda oznámila „novou fázi“ své kampaně proti Íránu a představitelé USA a Izraele naznačili eskalaci útoků.
Náčelník generálního štábu izraelské armády (IDF) generálporučík Eyal Zamir uvedl, že jeho armáda dokončila počáteční fázi „překvapivého úvodního úderu“ a že „nyní přechází do další fáze kampaně“ s dalšími překvapeními.
„Zintenzivníme útoky na základy režimu a jeho vojenské kapacity,“ uvedl v prohlášení zveřejněném v deníku Times of Israel.
„Máme v rukou další překvapivé tahy, které nehodlám prozradit.“
Jeho vyjádření následovalo po oznámení amerického ministra obrany Pete Hegsetha, že „palebná síla nad Íránem a Teheránem se dramaticky zvýší“.
Americký prezident Donald Trump vyloučil vyslání vojsk do Íránu s tím, že by to byla „ztráta času“, ale naznačil, že by rád viděl odstranění íránské vedoucí struktury. „Chceme tam vtrhnout a všechno vyčistit,“ řekl.
IDF také provedla nové údery proti tomu, co popsala jako bašty Hizballáhu v libanonském hlavním městě Bejrútu. Stovky tisíc lidí v jižních předměstích města dostaly včera od IDF příkaz opustit své domovy, což vyvolalo paniku.
Íránská Islámská revoluční garda (IRGC) uvedla, že vystřelila rakety na Tel Aviv poté, co předchozí vlna explozí způsobila požár v obytnSrílanský prezident vyzývá k míru, zatímco íránští námořníci hledají útočiště na ostrově
Prezident Srí Lanky Anura Kumara Dissanayake vyzval k míru poté, co jeho země povolila íránské lodi zakotvit v jednom ze svých přístavů a 200 členům posádky vstoupit na ostrov.
Srílanský úředníci přivezli 208 lidí z lodi do hlavního města Kolomba, zatímco jejich loď Irins Bushehr byla zadržena v Trincomalee na východním pobřeží.
Úřady stále pátrají po lidech, kteří jsou považováni za pohřešované poté, co americká ponorka ve středu torpédovala íránskou válečnou loď Iris Dena u pobřeží Srí Lanky. Záchranáři našli těla 84 lidí v ropou znečištěné vodě, zatímco 32 lidem se podařilo zachránit život. Loď Iris Dena s 180 členy posádky byla na cestě domů po účasti na námořních cvičeních pořádaných Indií koncem února, uvedli úředníci.
V prohlášení zveřejněném na X Dissanayakes uvedl:
Žádný civilista by neměl zemřít ve válce. Náš přístup je takový, že každý život je stejně cenný jako ten náš. Pečlivě střežíme naši politiku nezúčastněnosti a zároveň zajišťujeme, aby humanitární hodnoty a záchrana životů zůstaly naší nejvyšší prioritou.
To, co svět dnes naléhavě potřebuje, je mír. Existuje reálné riziko vážné globální hospodářské krize a celé společnosti čelí závažným a složitým výzvám.
Vyzýváme všechny strany, aby prokázaly pevné odhodlání k míru. Jako stát je Srí Lanka připravena podpořit každý krok směřující k ukončení nepřátelských akcí. Všechny naše akce jsou zaměřeny na záchranu životů a zajištění převahy lidskosti.
Agentura AFP informovala, že emirátská vláda vydala varování, v němž upozorňuje obyvatele Dubaje na „potenciální raketové hrozby“.
Mobilní telefonní výstraha ministerstva vnitra Spojených arabských emirátů vyzývá obyvatele, aby vyhledali úkryt, protože město čelí odvetným útokům ze strany Íránu.
„Vzhledem k současné situaci a potenciálnímu raketovému ohrožení vyhledejte okamžitě úkryt v nejbližší bezpečné budově a vyhněte se oknům, dveřím a otevřeným prostorům,“ uvádí se ve výstraze.
Většina Španělů je proti útokům USA a Izraele na Írán – průzkum
Více než dvě třetiny Španělů (68,2 %) jsou proti útokům USA a Izraele na Írán, vyplývá z nového průzkumu zveřejněného v době, kdy Donald Trump pokračuje ve své ostré kritice Španělska za to, že odmítlo povolit použití společných základen v Andalusii pro probíhající útoky.
Průzkum, který provedl deník El País, zjistil, že 45 % dotázaných s válkou silně nesouhlasí, zatímco dalších 23,2 % je spíše proti. Naopak 8 % dotázaných s vojenskou akcí silně souhlasí a 15,2 % s ní spíše souhlasí.
Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez si vysloužil Trumpův hněv za to, že odmítl povolit použití základen a zpochybnil důvody války. Trump na to reagoval hrozbou, že přeruší veškerý obchod se Španělskem.
Ve svém ostrém projevu ve středu Sánchez přirovnal rostoucí konflikt na Blízkém východě k „ruské ruletě s osudem milionů“ a řekl, že jeho země „nebude spoluviníkem něčeho, co je špatné pro svět – a co je také v rozporu s našimi hodnotami a zájmy – jen ze strachu z odvetných opatření ze strany někoho jiného“.
Sánchezův postoj proti Trumpovi vyvolal ve čtvrtek další invektivy ze strany amerického prezidenta. V rozhovoru pro New York Post Trump opět kritizoval Španělsko za to, že odmítlo přijmout návrh NATO, aby členské státy zvýšily své výdaje na obranu na 5 % svého HDP. Znovu se také zaměřil na Velkou Británii kvůli její vnímané nedostatečné podpoře vojenské operace.
„Máme mnoho vítězů, ale Španělsko je poražené a Velká Británie je velkým zklamáním,“ řekl Trump v telefonickém rozhovoru pro Post. „[Španělsko je] velmi nepřátelské vůči NATO.“
„Neplatí své – jsou jediní, kdo hlasovali proti 5% platbě, a jsou velmi nepřátelští vůči všem ... Nejsou týmoví hráči a my také nebudeme týmovými hráči se Španělskem.“
USA udělily indickým rafineriím 30denní výjimku na nákup ruské ropy poté, co válka USA a Izraele proti Íránu vyvolala obavy z nedostatku dodávek a zvýšila globální ceny. Sotva před měsícem Donald Trump prohlásil, že Indie souhlasila s tím, že přestane nakupovat ropu z Ruska, což podle něj „pomůže ukončit válku na Ukrajině“ tím, že odřízne klíčový zdroj financí pro Moskvu. Americký ministr financí Scott Bessent trval na tom, že tato dočasná výjimka, která má „umožnit, aby ropa nadále proudila“ na trh, „nepřinese ruské vládě významný finanční prospěch“.
IDF provedla sérii 26 útoků na to, co popisuje jako infrastrukturu Hizballáhu v čtvrti Dahiya, hustě osídlené obchodní a obytné oblasti na jižním předměstí Bejrútu. IDF již dříve vydala příkazy k nucené evakuaci celého obyvatelstva jižních předměstí Bejrútu, kde žije 500 000 lidí, což vyvolalo všeobecnou paniku a vedlo k obrovským dopravním zácpám, když se lidé snažili uprchnout. Stalo se tak navzdory výzvám světových lídrů, včetně Emmanuela Macrona, kteří Izrael naléhavě žádali, aby válku nerozšiřoval do Libanonu. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví izraelské útoky od pondělí zabily v Libanonu nejméně 123 lidí a 683 jich zranily.
Trump odmítl íránská tvrzení, že je Írán připraven na pozemní invazi amerických a izraelských sil. „Ztratili všechno. Ztratili své námořnictvo,“ řekl americký prezident NBC News, aniž by uvedl důkazy pro toto tvrzení. „Ztratili všechno, co mohli ztratit.“
Íránská rada vedení se sešla před výběrem nového nejvyššího vůdce, informovala státní média. Státní televize oznámila, že se rada vedení sešla a diskutovala o tom, jak uspořádat zasedání Národního shromáždění odborníků, které vybere nového nejvyššího vůdce země. Prohlášení neobsahovalo žádný časový harmonogram výběru nejvyššího vůdce ani informace o tom, zda se shromáždění sejde osobně nebo na dálku, aby hlasovalo.
Trump také řekl, že se musí „podílet na jmenování“ příštího íránského vůdce, stejně jako tomu bylo ve Venezuele, a odmítl myšlenku, že by syn zavražděného ajatolláha, Mojtaba Khamenei, nastoupil po svém otci jako nejvyšší vůdce, jako „nepřijatelnou“. Trump hovořil vágně o tom, koho chce, aby vedl zemi, ale odmítl uvést konkrétní jména. Více zde.
Válka se každým dnem stupňuje a nyní zasahuje dalších 14 zemí na Blízkém východě i mimo něj. Ve čtvrtek Ázerbájdžán obvinil Írán z útoků dronů, což Teherán popřel.
Americká Sněmovna reprezentantů zamítla demokraty podporované opatření k zastavení nepřátelských akcí vůči Íránu, zatímco republikáni uvolnili Trumpovi cestu k pokračování konfliktu, který zasáhl země na Blízkém východě, ale byl kritizován za nejasné cíle. Náš článek zde.
Britský ministr obrany John Healey odmítl vyloučit, že se Británie připojí k americko-izraelským útokům na Írán.
Kanadský nejvyšší generál uvedl, že spojenci jednají o možné pomoci státům Perského zálivu v jejich obraně. Šéfka obrany generálka Jennie Carignanová řekla, že na pátek je naplánována schůzka, na které se bude o tomto návrhu jednat mezi spojeneckými armádami, a že kanadské ozbrojené síly předloží kanadské vládě doporučení. Neupřesnila, o jaký druh podpory by se mohlo jednat, ale uvedla, že Kanada se neúčastní amerického bombardování Íránu, a potvrdila, že jednání se netýkají účasti na operaci Epic Fury.
