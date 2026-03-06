Na MDŽ se Brnem projde smuteční průvod za oběti zneužívání
6. 3. 2026
„Jsme pobouřeni jménem žen a dětí, které se staly oběťmi násilí a vykořisťování. Zároveň myslíme na ty, jejichž příběhy možná nikdy nebudou plně vyslyšeny," uvádí tisková mluvčí Nina Böttcherová. Organizátoři upozorňují, že tyto případy podle nich odhalují hlubší systémové selhání institucí, které měly chránit oběti a zajistit odpovědnost pachatelů.
Smuteční průvod je koncipován jako vizuální protest, umělecká performance a symbolický rituál kolektivního truchlení i odporu. Účastníci budou oblečeni v bílém, ponesou svíčky a zazní píseň „The Hanging Tree", která v tomto kontextu symbolizuje požadavek spravedlnosti a společenské odpovědnosti. Prostřednictvím průvodu chce kolektiv propojit uměleckou performanci s nenásilnou občanskou neposlušností a vytvořit prostor pro veřejné vyjádření smutku, hněvu i solidarity s oběťmi.
Akce si zároveň klade za cíl podpořit širší společenskou debatu o ochraně zranitelných skupin, odpovědnosti institucí a potřebě systémových změn.
Závěrečná část průvodu bude symbolickou performancí, která má podle organizátorů připomenout nutnost spravedlnosti a odpovědnosti za závažné zločiny proti lidské důstojnosti. Účastníci jsou vyzváni, aby přišli oblečeni v bílém, přinesli svíčku a připojili se k průvodu jako symbol solidarity s oběťmi násilí a vykořisťování.
„Vytvořte vlnu. Vytvořte hnutí. Jsme spravedlností, na kterou jsme čekali. Vzkřísíme zapomenuté našimi písněmi. Oblékněte si bílou, vezměte přítele a svíčku a nechte svůj hněv, aby vás dovedl ke stromu. Organizujte se, mluvte spolu a budujte komunity, které se nebojí volat moc k odpovědnosti. Voláme po místních pochodech koordinovaných globálně – po viditelné kolektivní přítomnosti, kterou nelze ignorovat. Nevzdávejte se svých myšlenek. Neopouštějte naději," dodává Böttcherová.
