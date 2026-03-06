Muži souzeni za "stínovou policejní práci" pro Čínu na britské půdě
6. 3. 2026
Pětašedesátiletý Čchun-Pi "Bill" Jüe a osmatřicetiletý Čch' Le "Peter" Waj jsou obviněni z dohledu nad hongkongskými prodemokratickými aktivisty, kteří žádali o azyl ve Velké Británii.
Jsou obviněni z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti.
Jüe je bývalý hongkongský policista, který pracoval pro Hongkongský ekonomický a obchodní úřad v Londýně, zatímco Waj pracoval pro britskou pohraniční stráž, byl dobrovolným zvláštním konstáblem u policie města Londýn a dříve pracoval pro Metropolitní policii.
Jsou obviněni ze spolupráce s Matthewem Trickettem, bývalým britským příslušníkem Královské námořní pěchoty a britské pohraniční stráže, který byl nalezen mrtvý v květnu 2024 poté, co byl propuštěn na kauci.
Při zahájení případu pro obžalobu Duncan Atkinson KC uvedl, že Waj zneužil počítačové systémy ministerstva vnitra a policie k provádění prohlídek pro osobní prospěch.
To zahrnovalo shromažďování informací o lidech z Hongkongu, kteří žádali o azyl ve Velké Británii, a v jednu chvíli dostával 2 000 liber měsíčně, uvedla obžaloba.
Atkinson řekl: "Stínovými policejními operacemi myslím shromažďování informací o osobách zaujímajících hongkongské úřady, provádění sledování těchto osob a jinak jednání, jako by měli v této zemi právo působit jako orgán činný v trestním řízení nebo státní zpravodajské služby, i když takové právo neexistovalo."
Uvedl, že to se shodovalo s "rozhodnými opatřeními" hongkongských úřadů "k rozšíření jejich dosahu za hranice své jurisdikce ve vztahu k osobám, které jsou pro ně zajímavé".
Obžaloba uvádí, že to zahrnovalo i sledování prodemokratických aktivistů, na jejichž hlavy byly hongkongskými úřady vypsány odměny.
"Odměny nabízely přibližně 100 000 liber za informace vedoucí k identifikaci místa pobytu osoby nebo jejímu dopadení," uvedl Atkinson.
Hongkongský generální ředitel John Lee uvedl, že cílem je útočit na jednotlivce, aby "ukončili jejich osud být uprchlíky", a dodal, že budou "pronásledováni celý život".
Mezi těmi, na které se údajně zaměřili, byla Monica Kwong, kterou její zaměstnavatelka Tina Zou obvinila z podvodu. Tvrdí, že obvinění je nepravdivé a že to na ni "nastražili".
Podle obžaloby Jüe a Waj "sledovali její adresu, jako by šlo o legitimní britskou policejní operaci".
Atkinson porotě řekl, že muži se rozhodli "násilím vniknout do domu Moniky Kwong, jako by šlo o legitimní policejní operaci", načež britská policie, která je sledovala, zasáhla.
Porota slyšela, že Jüe má britský a hongkongský pas. Pracuje v Hongkongském ekonomickém a obchodním úřadu (HKETO) v Londýně jako kancelářský manažer a je tam třetím nejvýše postaveným člověkem.
Waj byl zaměstnancem britské pohraniční stráže a zvláštním policistou City of London. Také založil a vedl společnost D5 Security. Narodil se v Hongkongu a má také britský a hongkongský pas. Pracoval také jako konzultant pro soukromou bezpečnostní společnost My Local Bobby, která se zaměřuje na čínskou komunitu v londýnském Soho.
Obžaloba uvedla, že Waj zřejmě zneužíval policejní počítačové systémy nebo databáze již od roku 2018. V roce 2020 poslal známému zprávu: "Požádám kamaráda, aby provedl kontrolu pnc [Police National Computer]".
Atkinson řekl: "Peter Waj byl ochoten zajistit nebo pomoci s neautorizovanými kontrolami policejního národního počítače."
Porota slyšela, že v dubnu 2023, když prodemokratický protestující identifikovaný jako Svědek Y konfrontoval vysokého hongkongského úředníka jménem Christopher Hu v City of London, Waj k nim přistoupil, ukázal policejní průkaz a pohrozil jim zatčením, než nastoupil do auta s Hu. Ten den nebyl ve službě, uvedla obžaloba.
Obžaloba uvedla, že Waj zveřejnil informace o hongkongských protestujících ve skupině na WhatsAppu nazvané Eagle Point Human Resources Company. Po zveřejnění informací o jednom protestujícím obdržel odpověď: "Pane Waj, pozdrav vám jménem země", což podle obžaloby odkazovalo na Čínu.
Atkinson uvedl, že Waj byl v kontaktu s Eddiem Ma, bývalým hlavním superintendentem hongkongské policie, ohledně "infiltrace" prodemokratické skupiny nazvané "Hongkongští obyvatelé ve Velké Británii".
Obžaloba uvedla, že důkazy naznačují, že v listopadu 2020 Ma najal Waje na "zálohu" 2 000 liber měsíčně s "dalšími bonusovými platbami" za "cenné informace". Ma označoval hongkongské disidenty jako "šváby".
Podle obžaloby by Waj posílal Ma informace o Hongkonžanech přicházejících do Velké Británie, včetně těch, kteří žádají o azyl.
Obžaloba uvedla, že v únoru 2021 Wai poslal Ma zprávu: "Jsem zpět na letišti, abych uklidil tuto oblast, nepustím žádné šváby dovnitř." Další člen téže WhatsApp skupiny odpověděl: "Ne... pusťte je dovnitř, obejměte je, získejte od nich více kontaktů."
Podle obžaloby se do toho Trickett zapojil v dubnu 2023.
Podle obžaloby Trickett prováděl vyhledávání aktivisty a politika Nathana Lawa v databázi ATLAS ministerstva vnitra a Waj mu nařídil sledovat dva další aktivisty, Finna Laua a Christophera Munga. Law, Lau a Mung byli všichni objekty odměn ve výši 1 milionu hongkongských dolarů (přibližně 100 000 liber). V listopadu 2023 Trickett organizoval sledování Lawa, když byl na Oxford Union.
Jüe z Hackney ve východním Londýně a Waj ze Staines-upon-Thames v Surrey oba popírají obvinění z pomoci zahraniční zpravodajské službě a zahraničnímu vměšování. Waj také popírá obvinění z pochybení ve veřejné funkci v souvislosti s prohledáváním databází Ministerstva vnitra.
Očekává se, že proces potrvá šest nebo sedm týdnů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse