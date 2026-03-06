Íránská podzemní "raketová města" se stala jednou z největších slabin
6. 3. 2026
Americká a izraelská bojová letadla a ozbrojené drony krouží nad desítkami rozlehlých základen a při vynoření k palbě zasahují raketomety nesoucí rakety. Mezitím vlny těžkých bombardérů shazují munici, přičemž íránské zbraně jsou zřejmě v některých místech pod zemí.
Satelitní snímky pořízené v posledních dnech ukazují doutnající pozůstatky několika íránských raket a odpalovacích zařízení zničených při amerických a izraelských leteckých útocích poblíž vchodů do "raketových měst", jak íránští představitelé nazývají podzemní lokality.
Teherán od začátku konfliktu dokázal vystřelit více než 500 raket na Izrael, americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu, ačkoli podle vlád v regionu bylo mnoho raket sestřeleno. Od prvních dnů konfliktu bylo méně velkých salv, což naznačuje, že útoky USA a Izraele oslabují schopnost Teheránu vracet úder.
"Lovíme poslední zbývající odpalovací zařízení íránských balistických raket, abychom zlikvidovali to, co bych označil za jejich přetrvávající schopnost [nasazení] balistických raket," řekl admirál Brad Cooper, nejvyšší americký velitel na Blízkém východě, během videobrífinku v úterý. "Vidíme, že schopnost Íránu zasáhnout nás a naše partnery klesá."
Zdá se, že Teherán přesunul některé své rakety a odpalovací zařízení na korbách nákladních vozidel z bunkrů ještě před začátkem války, doufaje, že je ochrání před útokem rozptýlením. Cooper uvedl, že USA a Izrael zničily stovky raket, odpalovacích zařízení a dronů.
Centrální velení USA, které vede letecké tažení, ve středu uvedlo, že počet odpalů raket v Íránu klesl za čtyři dny o 86 %.
Analytici uvedli, že je pravděpodobné, že většina zbývajících zásob tisíců raket středního a krátkého doletu v Teheránu zůstává v podzemních základnách, jejichž polohy jsou většinou známy USA a izraelské armádě.
To zdůrazňuje zásadní chybu konceptu raketového města: "To, co bylo kdysi mobilní a těžko k nalezení, už není mobilní a snáze se zasáhne," říká Sam Lair, výzkumný pracovník v James Martin Center for Nonproliferation Studies, výzkumné organizaci v Monterey v Kalifornii.
S íránskými protiletadlovými bateriemi z velké části neutralizovanými udržují USA a Izrael pomalu se pohybující průzkumná letadla létající nad známými raketovými základnami na některých místech – a útočí pouze pomocí pilotovaných stíhaček nebo ozbrojených dronů, uvedli analytici.
Podle analytiků byla skupina základen poblíž jižního města Šíráz několikrát zasažena. Komerční satelitní snímky zveřejněné Martinovým centrem ukazují, že mobilní raketomety, které zřejmě opustily jedno z podzemních míst do nedalekého kaňonu, byly zničeny před odpálením svých raket.
Satelitní snímek Šírázu z 2. března, tři dny po začátku války, ukázal načervenalý sloup poblíž jednoho ze zničených odpalovacích zařízení, což naznačovalo, že z rakety uniká kyselina dusičná. Několik dalších odpalovacích zařízení bylo zničeno, což podle Laira způsobilo požár, který se podle zdál rozšířit kaňonem.
Na základně poblíž Isfahánu satelit 1. března zachytil fotografii nepoškozeného raketometu, který se zřejmě pohyboval po silnici poblíž zařízení. Kráter na silnici poblíž naznačoval, že americké nebo izraelské letadlo se pokusilo vozidlo zasáhnout, ale minulo, uvedl Lair.
Fotografie stejného místa následující den odhalila důkazy o pozdějším těžkém bombardování několika vchodů do podzemního zařízení. Trosky "z munice z bunker busteru lze vidět kolem obou vchodů do tunelů," uvedl Lair v příspěvku na sociálních sítích. "Zda se vchody zřítily, není jasné."
Vstup a blízké silnice k íránské základně poblíž Kermanšáhu se podle Laira zdály být zasaženy těžkými americkými bombami, přičemž uvádí fotografii z 3. března společnosti Planet, která se zabývá satelitními snímky.
Írán pokračuje v útocích pomocí ozbrojených dronů a občasných odpalů raket. Může si držet některé ze svých nejsilnějších raket s největším doletem jako poslední možnost, pokud by se režim jevil v bezprostředním nebezpečí pádu.
"Nikdo nemůže spočítat jejich arzenál, což znamená, že je velká nejistota ohledně toho, jak dlouho vydrží, což jim pomáhá," říká Decker Eveleth, výzkumný analytik z CNA Corp., think-tanku v oblasti Washingtonu, D.C.
Teherán decentralizoval pravomoci pro odpalování raket, aby zabránil útokům USA a Izraele na své vojenské a politické vedení, které by ochromily jeho schopnost reagovat. Íránští velitelé uvedli, že mohou rychle nahradit zničené rakety výrobou dalších, i když přidání dalších odpalovacích zařízení je obtížnější.
Téměř všechny z desítek raketových základen jsou pod zemí, ale podle analytiků mají nadzemní budovy, silnice a vchody, které umožňují jejich identifikaci ze satelitních snímků. Pentagon a izraelská armáda strávily roky hledáním těchto zařízení.
Americké letecké útoky se zdají být zaměřeny na základny v jižním Íránu, zatímco izraelská letadla většinou útočí na zařízení na severu, uvedli analytici.
Vstup tunelem do podzemní raketové základny severně od íránského města Tabríz, který byl viditelný na satelitních snímcích pořízených minulý měsíc, se na fotografii z 1. března jevil jako zřícený – což naznačuje, že zařízení bylo cílem leteckých útoků. Vchody do tunelů na jiném místě poblíž Tabrízu byly poškozeny, ukázal snímek Planet zveřejněný Martinovým centrem.
Podle analytiků byly také zasaženy další tři raketové základny na jihu Íránu, poblíž měst Chorgo, Hadži Abád a Jam.
Rozhodnutí zaútočit na povrchové cíle odráží jak velké množství íránských lokalit, tak omezenou dostupnost bomb na rozbití bunkrů, které by mohly proniknout pod povrch a zničit podzemní zařízení v americkém arzenálu, uvedli analytici.
Zároveň zdůrazňuje naléhavost, aby Pentagon brzy v konfliktu vyřadil teheránské rakety, nebo alespoň ochromil jeho schopnost je odpalovat, dříve než budou vyčerpány zásoby protiletadlových raket pro sestřelování přilétajících íránských raket.
"Tyto útoky probíhají ve vlnách, kdy ničí dva nebo tři cíle najednou," řekl Colin David, bývalý specialista na rakety americké armády a výzkumník z Almy. "Po několika vlnách ztrácejí základny účinnost kvůli ztrátě povrchových struktur a odpalovacích zařízení."
Oddělit fakta od fikce o raketových městech bylo vždy obtížné. Írán v březnu 2025 zveřejnil videozáznamy, které podle něj představují nejnovější velké podzemní zařízení, na nichž jsou vidět vyšší velitelé, jak procházejí dlouhými chodbami bez oken plnými nákladních vozů s raketami. Video neuvedlo místo.
Na některých základnách Teherán postavil primitivní podzemní sila pro odpalování raket bez nutnosti je vypouštět do otevřeného prostoru. Podle Davida se předpokládá, že základna na jihu Íránu poblíž města Chormudž má devět podzemních sil pro odpalování raket bez jejich vypuštění na povrch. Sila jsou podle amerických měřítek primitivní, jsou to jen hluboké díry vyhloubené do svahu hory, které směřují k nedalekému Perskému zálivu, lemující dlážděný vchod do podzemního zařízení.
Předpokládá se, že Chormudž má mechanický nabíječ pro přesun raket do sil na kolejích, místo na mobilních odpalovacích zařízeních. Teherán v roce 2022 zveřejnil video, které ukazuje zařízení připomínající Chormudž, aniž by uvedl místo, uvedl David. Ukazovala půl tuctu vzpřímených raket pohybujících se po pásovém karuselu v rozlehlém tunelu.
Podle Eveletha však Írán z velké části opustil myšlenku odpalování raket z podzemních odpalovacích míst kvůli technickým obtížím při opětovném využití sil.
Zdroj v angličtině: ZDE
