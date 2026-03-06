Írán v Perském zálivu kopíruje ruské taktiky dronových útoků na Oděsu

6. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta
Írán vypouští drony Šáhid v Perském zálivu tak, že opakuje taktiku Ruské federace proti Ukrajině.

Rusové takto útočí na pobřežní Oděsu. Drony kloužou nad hladinou moře při přibližování, aby se vyhnuly detekci radarem a zmátly raketové interceptory.

Podle ukrajinského experta pod podmínkou anonymity mají stíhače nasazené v pobřežní oblasti nejlepší šanci drony zničit.

Wall Street Journal napsal 3. března, že Írán kopíruje ruskou techniku odpalování Šáhidů "vlnu po vlně", aby přetížil protivzdušnou obranu a zasáhl civilní letiště, přístavy a další významné cíle.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
322

Diskuse

Obsah vydání | 6. 3. 2026