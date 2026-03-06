Írán v Perském zálivu kopíruje ruské taktiky dronových útoků na Oděsu

Jak by íránská válka mohla změnit stav ruské války proti Ukrajině
6. 3. 2026Rychle se rozšiřující válka v Íránu vytváří vlnové efekty i mimo Blízký východ, otřásá globálními energetickými trhy a přetváří ekonomiku ruské války na Ukrajině.
Rusové takto útočí na pobřežní Oděsu. Drony kloužou nad hladinou moře při přibližování, aby se vyhnuly detekci radarem a zmátly raketové interceptory.
Podle ukrajinského experta pod podmínkou anonymity mají stíhače nasazené v pobřežní oblasti nejlepší šanci drony zničit.
Wall Street Journal napsal 3. března, že Írán kopíruje ruskou techniku odpalování Šáhidů "vlnu po vlně", aby přetížil protivzdušnou obranu a zasáhl civilní letiště, přístavy a další významné cíle.
